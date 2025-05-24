Падение обломков зафиксировано в нескольких районах Киева: пострадали два человека, произошли пожары (обновлено)

В ночь на субботу, 24 мая, в результате российской комбинированной воздушной атаки фиксируют падение обломков в нескольких районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться", - сообщил Ткаченко в 01:11.

"Вызов медиков в Святошинский район. Детальнее впоследствии", - сообщил Кличко в 01:14.

"В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты", - сообщалось в 01:26.

"В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам. Информация о пострадавших устанавливается", - сообщалось в 01:32.

"В Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом", - сообщалось в 01:37.

"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", - сообщалось в 01:40.

"Предварительно, обломки БпЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко в 01:47.

В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте",- сообщил мэр в 01:56.

"Также горит нежилое помещение в Святошинском районе", - сообщил Кличко.

Дополняется...

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