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Новости Атака беспилотников на Киев Ракетная атака на Киев
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Падение обломков зафиксировано в нескольких районах Киева: пострадали два человека, произошли пожары (обновлено)

шахиды атаковали Киев

В ночь на субботу, 24 мая, в результате российской комбинированной воздушной атаки фиксируют падение обломков в нескольких районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться", - сообщил Ткаченко в 01:11.

"Вызов медиков в Святошинский район. Детальнее впоследствии", - сообщил Кличко в 01:14.

"В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты", - сообщалось в 01:26.

"В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам. Информация о пострадавших устанавливается", - сообщалось в 01:32.

"В Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом", - сообщалось в 01:37.

"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", - сообщалось в 01:40.

"Предварительно, обломки БпЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко в 01:47.

В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте",- сообщил мэр в 01:56.

"Также горит нежилое помещение в Святошинском районе", - сообщил Кличко.

Дополняется...

Читайте также: Падение обломков вражеского БПЛА зафиксировано в Голосеевском районе Киева: повреждены автомобили и здание

Автор: 

Киев (25659) атака (398) баллистические ракеты (407)


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Топ комментарии
+4
Як же вони гидотно гудуть ...
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24.05.2025 02:28
+4
Новонароджені на форумі москальськіі боти, які зареєструвалися під українськими впн, щоб стравлювати українців між собою-ви б хоч свинокацапською не палилися, спробували б через гугл-перекладач чи що.
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24.05.2025 07:07
+3
Так такая же куйня у тебя под мацквабадом. Ты чо, ****** мацковская!! Считаешь всех замкадных лаптеногие вторым спортом и отбросами???
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24.05.2025 06:50
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Як же вони гидотно гудуть ...
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24.05.2025 02:28 Ответить
Чимось нагадує звук старої совкової кордової моделі.
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24.05.2025 02:51 Ответить
А мне на совковый навесной лодочный мотор
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24.05.2025 02:53 Ответить
No comments. Хто киянин, той просто в ауті. Сподіваюсь статистика буде чесною, як би гірко не було. русня підори
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24.05.2025 03:04 Ответить
Ничего, будет им ответочка.
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24.05.2025 03:59 Ответить
відосіком....за три роки нікуя не зробено і квартири на раісі не палають як наших громадян
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24.05.2025 04:18 Ответить
сьогоді був пісець
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24.05.2025 04:32 Ответить
Так такая же куйня у тебя под мацквабадом. Ты чо, ****** мацковская!! Считаешь всех замкадных лаптеногие вторым спортом и отбросами???
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24.05.2025 06:50 Ответить
Новонароджені на форумі москальськіі боти, які зареєструвалися під українськими впн, щоб стравлювати українців між собою-ви б хоч свинокацапською не палилися, спробували б через гугл-перекладач чи що.
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24.05.2025 07:07 Ответить
Так у лаптєй же сво ? Чи вже війна?
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24.05.2025 07:33 Ответить
нЄ болтай єрундой.. не допомагай *****..
маю житло і у Києві і за пару сот км від Києва.. так от у Києві перебувати страшніше і небезпечніше (частіше, загалом, і реальні обстріли і бомбардування) аніж десь по областях.. так що більше часу проводжу поза Києвом, хоча пошкоджене кацапами своє житло у столиці вже і підремонтував..
звісно, про прикордонні міста Херсон, Суми, Запоріжжя.... мова не йде, там навіть артилерія та РСЗВ можуть кошмарити..
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24.05.2025 07:43 Ответить
Млскалопітек іди на своїй москаляндії розподіляй
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24.05.2025 06:50 Ответить
Кокошник поправ , лапоть .
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24.05.2025 07:30 Ответить
Ось так варвари "привітали"киян з днем міста ,а недоумки і далі язик ворога використовують. І так кожен день руйнують і убивають замість того що б показувати світу про щоденні рашиські злочини ,влада і далі робить вигляд що нічого не сталося ,президент ніяк не наважится назвати терориста військового злочинця путіна убивцею.
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24.05.2025 07:50 Ответить
 
 