Падение обломков зафиксировано в нескольких районах Киева: пострадали два человека, произошли пожары (обновлено)
В ночь на субботу, 24 мая, в результате российской комбинированной воздушной атаки фиксируют падение обломков в нескольких районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"Зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Святошинском районах. Информация будет дополняться", - сообщил Ткаченко в 01:11.
"Вызов медиков в Святошинский район. Детальнее впоследствии", - сообщил Кличко в 01:14.
"В Оболонском районе зафиксировано падение обломка ракеты", - сообщалось в 01:26.
"В Святошинском районе зафиксированы пожары по двум адресам. Информация о пострадавших устанавливается", - сообщалось в 01:32.
"В Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом", - сообщалось в 01:37.
"Два человека пострадали в Днепровском районе столицы. Медики уже на месте", - сообщалось в 01:40.
"Предварительно, обломки БпЛА упали на верхний этаж жилого дома в Соломенском районе столицы. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко в 01:47.
В Соломенском районе горит квартира в жилом доме. Экстренные службы на месте",- сообщил мэр в 01:56.
"Также горит нежилое помещение в Святошинском районе", - сообщил Кличко.
Дополняется...
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маю житло і у Києві і за пару сот км від Києва.. так от у Києві перебувати страшніше і небезпечніше (частіше, загалом, і реальні обстріли і бомбардування) аніж десь по областях.. так що більше часу проводжу поза Києвом, хоча пошкоджене кацапами своє житло у столиці вже і підремонтував..
звісно, про прикордонні міста Херсон, Суми, Запоріжжя.... мова не йде, там навіть артилерія та РСЗВ можуть кошмарити..