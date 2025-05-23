Падение обломков вражеского БПЛА зафиксировано в Голосеевском районе Киева: повреждены автомобили и здание
Вечером 23 мая в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков российского БпЛА на открытой территории.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории. Детали устанавливаются", - сообщил чиновник в 22:08.
"В Голосеевском районе вследствие падения обломков повреждено авто, без возгорания", - сообщил в 22:18.
В 22:22 Ткаченко уточнил, что повреждены 4 авто и окна здания, без пострадавших.
Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий23.05.2025 22:42 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Sophia-Maria Duglass #550966
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Sophia-Maria Duglass #550966
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