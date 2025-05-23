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Новости Атака беспилотников на Киев
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Падение обломков вражеского БПЛА зафиксировано в Голосеевском районе Киева: повреждены автомобили и здание

шахиды атакуют Киев

Вечером 23 мая в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков российского БпЛА на открытой территории.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков вражеского БпЛА на открытой территории. Детали устанавливаются", - сообщил чиновник в 22:08.

"В Голосеевском районе вследствие падения обломков повреждено авто, без возгорания", - сообщил в 22:18.

В 22:22 Ткаченко уточнил, что повреждены 4 авто и окна здания, без пострадавших.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Читайте также: Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Автор: 

беспилотник (3723) Киев (25655)


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