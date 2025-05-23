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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Вражеские БПЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Силы ПВО работают в Киевской области

Российские ударные дроны зафиксированы в воздушном пространстве Киевской области. Работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Смотрите также: РФ атаковала "шахедами" Киевскую область, под ударом жилой сектор. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3723) Киевская область (4186) ПВО (2818)


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