Вражеские БПЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Российские ударные дроны зафиксированы в воздушном пространстве Киевской области. Работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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