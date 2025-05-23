Ворожі БпЛА зафіксовані на Київщині: працюють Сили ППО
Російські ударні дрони зафіксовано в повітряному просторі Київської області. Працюють Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", -йдеться у повідомленні.
Мешканців області закликали лишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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