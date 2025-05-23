Падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано у Голосіївському районі Києва: пошкоджено автомобілі та будівлю
Увечері 23 травня у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на відкритій території.
Про це в телеграм повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Деталі встановлюються", - повідомив посадовець о 22:08.
"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто, без займання", - повідомив о 22:18.
О 22:22 Ткаченко уточнив, що пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, без потерпілих.
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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Sophia-Maria Duglass #550966
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Sophia-Maria Duglass #550966
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Sophia-Maria Duglass #550966
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