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Новини Атака безпілотників на Київ
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Падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано у Голосіївському районі Києва: пошкоджено автомобілі та будівлю

шахеди атакують Київ

Увечері 23 травня у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на відкритій території.

Про це в телеграм повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА на відкритій території. Деталі встановлюються", - повідомив посадовець о 22:08.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено авто, без займання", - повідомив о 22:18.

О 22:22 Ткаченко уточнив, що пошкоджено 4 авто та вікна будівлі, без потерпілих.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Читайте також: Ворожі БпЛА зафіксовані на Київщині: працюють Сили ППО

Автор: 

безпілотник (4293) Київ (19632)


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