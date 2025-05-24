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Падіння уламків зафіксовано в кількох районах Києва: постраждали дві людини, сталися пожежі (оновлено)

шахеди атакували Київ

У ніч на суботу, 24 травня, в результаті російської комбінованої повітряної атаки фіксують падіння уламків у кількох районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись", - повідомив Ткаченко о 01:11.

"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом", - повідомив Кличко о 01:14.

"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети", - повідомлялося о 01:26.

"У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами. Інформація про потерпілих встановлюється", - повідомлялося о 01:32.

"У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок", - повідомлялося о 01:37. 

"Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", - повідомлялося о 01:40.

"Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 01:47.

У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці",- повідомив мер о 01:56.

"Також палає нежитлове приміщення в Святошинському районі", - повідомив Кличко. 

Доповнюється... 

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Автор: 

Київ (19632) атака (363) балістичні ракети (438)


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Топ коментарі
+4
Як же вони гидотно гудуть ...
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24.05.2025 02:28
+4
Новонароджені на форумі москальськіі боти, які зареєструвалися під українськими впн, щоб стравлювати українців між собою-ви б хоч свинокацапською не палилися, спробували б через гугл-перекладач чи що.
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24.05.2025 07:07
+3
Так такая же куйня у тебя под мацквабадом. Ты чо, ****** мацковская!! Считаешь всех замкадных лаптеногие вторым спортом и отбросами???
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24.05.2025 06:50
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Як же вони гидотно гудуть ...
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24.05.2025 02:28 Відповісти
Чимось нагадує звук старої совкової кордової моделі.
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24.05.2025 02:51 Відповісти
А мне на совковый навесной лодочный мотор
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24.05.2025 02:53 Відповісти
No comments. Хто киянин, той просто в ауті. Сподіваюсь статистика буде чесною, як би гірко не було. русня підори
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24.05.2025 03:04 Відповісти
Ничего, будет им ответочка.
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24.05.2025 03:59 Відповісти
відосіком....за три роки нікуя не зробено і квартири на раісі не палають як наших громадян
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24.05.2025 04:18 Відповісти
сьогоді був пісець
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24.05.2025 04:32 Відповісти
Так такая же куйня у тебя под мацквабадом. Ты чо, ****** мацковская!! Считаешь всех замкадных лаптеногие вторым спортом и отбросами???
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24.05.2025 06:50 Відповісти
Новонароджені на форумі москальськіі боти, які зареєструвалися під українськими впн, щоб стравлювати українців між собою-ви б хоч свинокацапською не палилися, спробували б через гугл-перекладач чи що.
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24.05.2025 07:07 Відповісти
Так у лаптєй же сво ? Чи вже війна?
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24.05.2025 07:33 Відповісти
нЄ болтай єрундой.. не допомагай *****..
маю житло і у Києві і за пару сот км від Києва.. так от у Києві перебувати страшніше і небезпечніше (частіше, загалом, і реальні обстріли і бомбардування) аніж десь по областях.. так що більше часу проводжу поза Києвом, хоча пошкоджене кацапами своє житло у столиці вже і підремонтував..
звісно, про прикордонні міста Херсон, Суми, Запоріжжя.... мова не йде, там навіть артилерія та РСЗВ можуть кошмарити..
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24.05.2025 07:43 Відповісти
Млскалопітек іди на своїй москаляндії розподіляй
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24.05.2025 06:50 Відповісти
Кокошник поправ , лапоть .
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24.05.2025 07:30 Відповісти
Ось так варвари "привітали"киян з днем міста ,а недоумки і далі язик ворога використовують. І так кожен день руйнують і убивають замість того що б показувати світу про щоденні рашиські злочини ,влада і далі робить вигляд що нічого не сталося ,президент ніяк не наважится назвати терориста військового злочинця путіна убивцею.
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24.05.2025 07:50 Відповісти
 
 