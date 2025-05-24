Падіння уламків зафіксовано в кількох районах Києва: постраждали дві людини, сталися пожежі (оновлено)
У ніч на суботу, 24 травня, в результаті російської комбінованої повітряної атаки фіксують падіння уламків у кількох районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись", - повідомив Ткаченко о 01:11.
"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом", - повідомив Кличко о 01:14.
"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети", - повідомлялося о 01:26.
"У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами. Інформація про потерпілих встановлюється", - повідомлялося о 01:32.
"У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок", - повідомлялося о 01:37.
"Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", - повідомлялося о 01:40.
"Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 01:47.
У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці",- повідомив мер о 01:56.
"Також палає нежитлове приміщення в Святошинському районі", - повідомив Кличко.
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маю житло і у Києві і за пару сот км від Києва.. так от у Києві перебувати страшніше і небезпечніше (частіше, загалом, і реальні обстріли і бомбардування) аніж десь по областях.. так що більше часу проводжу поза Києвом, хоча пошкоджене кацапами своє житло у столиці вже і підремонтував..
звісно, про прикордонні міста Херсон, Суми, Запоріжжя.... мова не йде, там навіть артилерія та РСЗВ можуть кошмарити..