Падіння уламків зафіксовано в кількох районах Києва: постраждали дві людини, сталися пожежі (оновлено)

У ніч на суботу, 24 травня, в результаті російської комбінованої повітряної атаки фіксують падіння уламків у кількох районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Святошинському районах. Інформація буде доповнюватись", - повідомив Ткаченко о 01:11.

"Виклик медиків у Святошинський район. Детальніше згодом", - повідомив Кличко о 01:14.

"В Оболонському районі зафіксовано падіння уламка ракети", - повідомлялося о 01:26.

"У Святошинському районі зафіксовано пожежі за двома адресами. Інформація про потерпілих встановлюється", - повідомлялося о 01:32.

"У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на житловий будинок", - повідомлялося о 01:37.

"Двоє людей постраждали в Дніпровському районі столиці. Медики вже на місці", - повідомлялося о 01:40.

"Попередньо, уламки БпЛА впали на верхній поверх житлового будинку в Соломʼянському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 01:47.

У Соломʼянському районі палає квартира в житловому будинку. Екстрені служби на місці",- повідомив мер о 01:56.

"Також палає нежитлове приміщення в Святошинському районі", - повідомив Кличко.

Доповнюється...

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