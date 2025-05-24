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Новини Атака безпілотників на Київ
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Вибухи знову пролунали в Києві: ППО працює по ворожих дронах

шахеди атакують Київ

У ніч на суботу, 24 травня, в Києві знову було чути звуки вибухів. По російських безпілотниках працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличеко о 00:41.

Раніше повідомлялося, що увечері 23 травня у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на відкритій території.

Також повідомлялося, що увечері 23 травня російські окупанти атакували дронами Київщину. Унаслідок обстрілу є постраждалі у Броварському районі.

Читайте також: Ворожі БпЛА зафіксовані на Київщині: працюють Сили ППО

Автор: 

Київ (19632) ППО (3258) дрони (4844)


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Пора бити по НПЗ - щоб орки заспокоїлись
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24.05.2025 01:03 Відповісти
бʼємо вже добу як
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24.05.2025 01:11 Відповісти
не бьемо.... була тількі берхня про Рязанський НПЗ
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24.05.2025 01:11 Відповісти
Только знищення їх НПЗ БОИТЬСЯ Хремль - бо він має від них доход у бюджет на війну,
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24.05.2025 01:15 Відповісти
Члму не палає моська?
Усі інші аули хла не цікавлять
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24.05.2025 01:17 Відповісти
Молюсь за киевское ППО
Как они работают!!!!!!
Герои...
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24.05.2025 01:36 Відповісти
 
 