Вибухи знову пролунали в Києві: ППО працює по ворожих дронах
У ніч на суботу, 24 травня, в Києві знову було чути звуки вибухів. По російських безпілотниках працювали Сили протиповітряної оборони.
Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличеко о 00:41.
Раніше повідомлялося, що увечері 23 травня у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на відкритій території.
Також повідомлялося, що увечері 23 травня російські окупанти атакували дронами Київщину. Унаслідок обстрілу є постраждалі у Броварському районі.
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Как они работают!!!!!!
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