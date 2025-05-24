Вибухи знову пролунали в Києві: ППО працює по ворожих дронах

У ніч на суботу, 24 травня, в Києві знову було чути звуки вибухів. По російських безпілотниках працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях", - повідомив Кличеко о 00:41.

Раніше повідомлялося, що увечері 23 травня у Голосіївському районі Києва зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на відкритій території.

Також повідомлялося, що увечері 23 травня російські окупанти атакували дронами Київщину. Унаслідок обстрілу є постраждалі у Броварському районі.

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