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Новини Атака шахедів на Київщину
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Рашисти атакували безпілотниками Київщину: постраждали дві людини, пошкоджено будинок та авто

шахеди атакували Київщину

Увечері 23 травня російські окупанти атакували дронами Київщину. Унаслідок обстрілу є постраждалі у Броварському районі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - розповів посадовець.

Внаслідок атаки також пошкоджено будинок та автомобіль.

"Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине", - закликав Калашник.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Читайте також: Падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано у Голосіївському районі Києва: пошкоджено автомобілі та будівлю

Автор: 

безпілотник (4293) Київська область (4080) атака (363) Броварський район (22)


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