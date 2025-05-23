Рашисти атакували безпілотниками Київщину: постраждали дві людини, пошкоджено будинок та авто

Увечері 23 травня російські окупанти атакували дронами Київщину. Унаслідок обстрілу є постраждалі у Броварському районі.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - розповів посадовець.

Внаслідок атаки також пошкоджено будинок та автомобіль.

"Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине", - закликав Калашник.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Читайте також: Падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовано у Голосіївському районі Києва: пошкоджено автомобілі та будівлю