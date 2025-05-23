Рашисти атакували безпілотниками Київщину: постраждали дві людини, пошкоджено будинок та авто
Увечері 23 травня російські окупанти атакували дронами Київщину. Унаслідок обстрілу є постраждалі у Броварському районі.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - розповів посадовець.
Внаслідок атаки також пошкоджено будинок та автомобіль.
"Ворожа атака триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине", - закликав Калашник.
Раніше повідомлялося, що ввечері 23 травня російські загарбники запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
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