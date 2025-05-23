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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Рашисты атаковали беспилотниками Киевщину: пострадали два человека, повреждены дом и автомобиль

шахиды атаковали Киевскую область

Вечером 23 мая российские оккупанты атаковали дронами Киевщину. Вследствие обстрела есть пострадавшие в Броварском районе.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеской атаки БпЛА в Броварском районе ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет. У них обоих осколочные ранения бедра. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказал чиновник.

Вследствие атаки также повреждены дом и автомобиль.

"Вражеская атака продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах, пока опасность не минует", - призвал Калашник.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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беспилотник (3723) Киевская область (4186) атака (398) Броварский район (22)


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