РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11785 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Киев
2 372 6

Взрывы снова прогремели в Киеве: ПВО работает по вражеским дронам

шахиды атакуют Киев

В ночь на субботу, 24 мая, в Киеве снова были слышны звуки взрывов. По российским беспилотникам работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 00:41.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков российского БпЛА на открытой территории.

Также сообщалось, что вечером 23 мая российские оккупанты атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела есть пострадавшие в Броварском районе.

Читайте также: Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Автор: 

Киев (25659) ПВО (2818) дроны (4055)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора бити по НПЗ - щоб орки заспокоїлись
показать весь комментарий
24.05.2025 01:03 Ответить
бʼємо вже добу як
показать весь комментарий
24.05.2025 01:11 Ответить
не бьемо.... була тількі берхня про Рязанський НПЗ
показать весь комментарий
24.05.2025 01:11 Ответить
Только знищення їх НПЗ БОИТЬСЯ Хремль - бо він має від них доход у бюджет на війну,
показать весь комментарий
24.05.2025 01:15 Ответить
Члму не палає моська?
Усі інші аули хла не цікавлять
показать весь комментарий
24.05.2025 01:17 Ответить
Молюсь за киевское ППО
Как они работают!!!!!!
Герои...
показать весь комментарий
24.05.2025 01:36 Ответить
 
 