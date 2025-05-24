Взрывы снова прогремели в Киеве: ПВО работает по вражеским дронам

В ночь на субботу, 24 мая, в Киеве снова были слышны звуки взрывов. По российским беспилотникам работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - сообщил Кличко в 00:41.

Ранее сообщалось, что вечером 23 мая в Голосеевском районе Киева зафиксировано падение обломков российского БпЛА на открытой территории.

Также сообщалось, что вечером 23 мая российские оккупанты атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела есть пострадавшие в Броварском районе.

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