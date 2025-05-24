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Новости Обстрелы Киева
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Россия не почувствовала достаточного давления, чтобы остановить непрерывные атаки, - МИД Эстонии о ночном ударе по Киеву

МИД Эстонии раскритиковал атаку России на Киев 24 мая

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 24 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Цахкна заявил, что непрекращающаяся агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".

"Сила изменить это - в наших руках", - подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии уверен, что поддержка Украины должна включать увеличение военной помощи, более жесткие санкции против России, использование ее замороженных активов и сдерживание "теневого флота"

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Напомним, в ночь на 24 мая враг обстрелял Украину 14 баллистическими ракетами и 250 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Главной целью атаки был Киев. Из-за обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

Автор: 

Киев (25659) обстрел (27672) Эстония (1450) Цахкна Маргус (54) Воздушные атаки на Киев (748)


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они думают если много говорить сила она просто появится , "только идиоты делают одно и тоже надеясь получить другой результат" Энштейн явно про политику будующего что то знал
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24.05.2025 10:48 Ответить
"Вони" це хто? Естонія робить все що тільки може, і дипломатичний тіск на інші країни крім прямої війскової допомоги на інші країни теж має місто бути.
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24.05.2025 14:11 Ответить
але ж було багато самітів , зустрічей "союзників", рішучих заяв і дипломатії...
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24.05.2025 10:50 Ответить
11 років війни - а вона , й досі , не відчула ...
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24.05.2025 15:43 Ответить
 
 