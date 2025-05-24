Россия не почувствовала достаточного давления, чтобы остановить непрерывные атаки, - МИД Эстонии о ночном ударе по Киеву
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 24 мая.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Цахкна заявил, что непрекращающаяся агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".
"Сила изменить это - в наших руках", - подчеркнул он.
Глава МИД Эстонии уверен, что поддержка Украины должна включать увеличение военной помощи, более жесткие санкции против России, использование ее замороженных активов и сдерживание "теневого флота"
Напомним, в ночь на 24 мая враг обстрелял Украину 14 баллистическими ракетами и 250 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.
Главной целью атаки был Киев. Из-за обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.
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