Россия не почувствовала достаточного давления, чтобы остановить непрерывные атаки, - МИД Эстонии о ночном ударе по Киеву

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 24 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Цахкна заявил, что непрекращающаяся агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".

"Сила изменить это - в наших руках", - подчеркнул он.

Глава МИД Эстонии уверен, что поддержка Украины должна включать увеличение военной помощи, более жесткие санкции против России, использование ее замороженных активов и сдерживание "теневого флота"

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Напомним, в ночь на 24 мая враг обстрелял Украину 14 баллистическими ракетами и 250 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Главной целью атаки был Киев. Из-за обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.