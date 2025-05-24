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Силы ПВО сбили 6 из 14 ракет Искандер-М/KN-23 и обезвредили 245 "Шахедов", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 14 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 250 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Часть из них удалось обезвредить.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ракеты и дроны враг запускал из Таганрога, Ейска, Брянска, Миллерово, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного Крыма.

Целью атаки были Киев, Днепропетровщина, Одесская и Запорожская область.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 8.30 противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 - сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушную тревогу объявляли в ряде областей: ВС предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения

Комбинированная атака РФ на Киев 24 мая: результат ПВО

Автор: 

ПВО (2818) Воздушные силы (2390) Воздушные атаки на Киев (748) баллистические ракеты (407) Шахед (1127)


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245 з 245 "Шахедів" - слабо віриться
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24.05.2025 09:17 Ответить
і чого б мені не вірити повітряним силам ?
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24.05.2025 09:22 Ответить
128 - збито вогневими засобами ураження, 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків) Джерело: https://censor.net/ua/p3554058. Текст по дебільному написаний (с)
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24.05.2025 09:22 Ответить
Текст написаний згідно даних речника ЗСУ . Чим тобі не вгодив автор , мав збігати уточнити скільки всього було кацапами запущено ?
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24.05.2025 11:33 Ответить
У що тобі слабо віриться якщо кількість скільки всього було запущено не вказана ? Читати навчися написане , а потім починай коментувати .
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24.05.2025 11:29 Ответить
Посилайте Зельку до хуситів, хай там наколядує балістику на гіперзвук. Напялить любімую косоворотку, пограє там на балалайці, позображує тупого хохла, як він любив на 95 кварталі.
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24.05.2025 09:26 Ответить
Ніт! Боневтік повинен сидіти на передовому рубежі та забезпечувати там тишу, згадайте його шоу у Херсоні.
Де воно - там замовкають гармати,соупадєніє?
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24.05.2025 09:50 Ответить
 
 