Силы ПВО сбили 6 из 14 ракет Искандер-М/KN-23 и обезвредили 245 "Шахедов", - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 14 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также 250 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Часть из них удалось обезвредить.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что ракеты и дроны враг запускал из Таганрога, Ейска, Брянска, Миллерово, Курска, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного Крыма.
Целью атаки были Киев, Днепропетровщина, Одесская и Запорожская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
По состоянию на 8.30 противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 128 - сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина, Одесская, Харьковская, Донецкая и Запорожская области.
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Де воно - там замовкають гармати,соупадєніє?