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Новости Объявление воздушной тревоги
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Воздушную тревогу объявляли в ряде областей: ВС предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения

В некоторых областях объявили воздушную тревогу из-за баллистической угрозы

В ночь на субботу, 24 мая, в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими захватчиками баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили ВС в 00:56.

"Скоростная цель в Киевской области", - сообщалось в 01:03.

"Еще баллистика на Киев", - сообщили ВС в 01:04.

тривога

Напомним, что кроме баллистической угрозы в ряде областей сохранялась и "шахедная" - вечером 23 мая рашисты запустили ударные дроны.

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Автор: 

Воздушные силы (2390) воздушная тревога (804) баллистические ракеты (407)


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