Воздушную тревогу объявляли в ряде областей: ВС предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения
В ночь на субботу, 24 мая, в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими захватчиками баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили ВС в 00:56.
"Скоростная цель в Киевской области", - сообщалось в 01:03.
"Еще баллистика на Киев", - сообщили ВС в 01:04.
Напомним, что кроме баллистической угрозы в ряде областей сохранялась и "шахедная" - вечером 23 мая рашисты запустили ударные дроны.
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