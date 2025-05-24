Воздушную тревогу объявляли в ряде областей: ВС предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения

В ночь на субботу, 24 мая, в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими захватчиками баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили ВС в 00:56.

"Скоростная цель в Киевской области", - сообщалось в 01:03.

"Еще баллистика на Киев", - сообщили ВС в 01:04.

Напомним, что кроме баллистической угрозы в ряде областей сохранялась и "шахедная" - вечером 23 мая рашисты запустили ударные дроны.

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