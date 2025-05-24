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Новини Оголошення повітряної тривоги
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Повітряна тривога оголошена в низці областей: ПС попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

У ніч на суботу, 24 травня, у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими загарбниками балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - повідомили ПС о 00:56.

"Швидкісна ціль на Київщині", - повідомлялося о 01:03.

"Ще балістика на Київ", - повідомили ПС о 01:04.

тривога

Нагадаємо, що окрім балістичної загрози в низці областей зберігалася і "шахедна" - ввечері 23 травня рашисти запустили ударні дрони.

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