Повітряна тривога оголошена в низці областей: ПС попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння
У ніч на суботу, 24 травня, у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими загарбниками балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - повідомили ПС о 00:56.
"Швидкісна ціль на Київщині", - повідомлялося о 01:03.
"Ще балістика на Київ", - повідомили ПС о 01:04.
Нагадаємо, що окрім балістичної загрози в низці областей зберігалася і "шахедна" - ввечері 23 травня рашисти запустили ударні дрони.
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