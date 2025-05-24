Сили ППО збили 6 із 14 ракет Іскандер-М/KN-23 та знешкодили 245 "Шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 24 травня Росія атакувала Україну 14 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 250 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Частину з них вдалося знешкодити.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ракети та дрони ворог запускав із Таганрога, Єйська, Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Криму.
Ціллю атаки були Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.
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