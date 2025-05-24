Сили ППО збили 6 із 14 ракет Іскандер-М/KN-23 та знешкодили 245 "Шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 24 травня Росія атакувала Україну 14 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 250 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Частину з них вдалося знешкодити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ракети та дрони ворог запускав із Таганрога, Єйська, Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Криму.

Ціллю атаки були Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

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