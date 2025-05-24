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Сили ППО збили 6 із 14 ракет Іскандер-М/KN-23 та знешкодили 245 "Шахедів", - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 24 травня Росія атакувала Україну 14 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, а також 250 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Частину з них вдалося знешкодити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ракети та дрони ворог запускав із Таганрога, Єйська, Брянська, Міллерово, Курська, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованого Криму.

Ціллю атаки були Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 8.30 протиповітряною обороною збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 — збито вогневими засобами ураження, 117 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряна тривога оголошена в низці областей: ПС попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

Комбінована атака РФ на Київ 24 травня: результат ППО

Автор: 

обстріл (28993) ППО (3258) Повітряні сили (2730) Повітряні атаки на Київ (805) балістичні ракети (441) Шахед (1128)


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245 з 245 "Шахедів" - слабо віриться
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24.05.2025 09:17 Відповісти
і чого б мені не вірити повітряним силам ?
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24.05.2025 09:22 Відповісти
128 - збито вогневими засобами ураження, 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків) Джерело: https://censor.net/ua/p3554058. Текст по дебільному написаний (с)
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24.05.2025 09:22 Відповісти
Текст написаний згідно даних речника ЗСУ . Чим тобі не вгодив автор , мав збігати уточнити скільки всього було кацапами запущено ?
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24.05.2025 11:33 Відповісти
У що тобі слабо віриться якщо кількість скільки всього було запущено не вказана ? Читати навчися написане , а потім починай коментувати .
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24.05.2025 11:29 Відповісти
Посилайте Зельку до хуситів, хай там наколядує балістику на гіперзвук. Напялить любімую косоворотку, пограє там на балалайці, позображує тупого хохла, як він любив на 95 кварталі.
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24.05.2025 09:26 Відповісти
Ніт! Боневтік повинен сидіти на передовому рубежі та забезпечувати там тишу, згадайте його шоу у Херсоні.
Де воно - там замовкають гармати,соупадєніє?
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24.05.2025 09:50 Відповісти
 
 