Массированная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 15 человек. ФОТОрепортаж

В результате массированной ночной российской атаки на Киев 24 мая ранения получили 15 человек. Полиция работает на месте вражеских попаданий.

Об этом информирует полиция Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в результате атаки дронами и баллистическими ракетами повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также торгово-развлекательный центр, учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной.

В Соломенском районе обломки БПЛА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Ранения получили семь человек в возрасте от 35 до 63 лет. У них различные травмы.

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В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 года, которым в квартиру на пятом этаже залетел осколок.

В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-тиэтажного жилого дома. Сейчас за помощью обратились пятеро пострадавших.

Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами продолжают работать на местах, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления.

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Напомним, в ночь на 24 мая враг обстрелял Украину 14 баллистическими ракетами и 250 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Главной целью атаки был Киев. Из-за обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.