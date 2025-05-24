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Новости Фото Обстрелы Киева
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Массированная атака РФ на Киев: число пострадавших возросло до 15 человек. ФОТОрепортаж

В результате массированной ночной российской атаки на Киев 24 мая ранения получили 15 человек. Полиция работает на месте вражеских попаданий.

Об этом информирует полиция Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в результате атаки дронами и баллистическими ракетами повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах, а также торгово-развлекательный центр, учебное заведение, 8 автомобилей и помещение котельной.

В Соломенском районе обломки БПЛА попали в квартиру на пятом этаже и произошло возгорание. Ранения получили семь человек в возрасте от 35 до 63 лет. У них различные травмы.

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Обстрел Киева 24 мая: возросло количество пострадавших

В Днепровском районе пострадали супруги, мужчина и женщина 40 и 41 года, которым в квартиру на пятом этаже залетел осколок.

В Оболонском районе в результате вражеской атаки повреждены 4 этажа 9-тиэтажного жилого дома. Сейчас за помощью обратились пятеро пострадавших.

Также ранения получил один человек в Голосеевском районе.

Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС и другими службами продолжают работать на местах, фиксируют и документируют последствия очередного военного преступления.

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Обстрел Киева 24 мая: возросло количество пострадавших
Обстрел Киева 24 мая: возросло количество пострадавших
Обстрел Киева 24 мая: возросло количество пострадавших

Напомним, в ночь на 24 мая враг обстрелял Украину 14 баллистическими ракетами и 250 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Главной целью атаки был Киев. Из-за обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Автор: 

Киев (25659) обстрел (27672) Нацполиция (16549) Воздушные атаки на Киев (748)


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Топ комментарии
+9
Зеленський має піти і негайно , так як крім відосиків і дешевого
піару , - бачимо нуль !!
Де обіцяні ракети ??
Бреше і оком не моргне , вишкрабок !!
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24.05.2025 11:29
+6
Приблизно так повинен бути адекватний удар по Москві. Але мало того, жо Зеленськи потужно похєріл ракетну програму, у нього навіть дронів такого ТТХ та кількості немає.
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24.05.2025 10:51
+5
ЦЯ МАСОВАНА АТАКА НА КИЇВ ВІДБУЛАСЯ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВА США І ОСОБИСТО "ТРАМБОНА"
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24.05.2025 11:04
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Правила форума Совет форумчан
Приблизно так повинен бути адекватний удар по Москві. Але мало того, жо Зеленськи потужно похєріл ракетну програму, у нього навіть дронів такого ТТХ та кількості немає.
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24.05.2025 10:51 Ответить
Зеленський має піти і негайно , так як крім відосиків і дешевого
піару , - бачимо нуль !!
Де обіцяні ракети ??
Бреше і оком не моргне , вишкрабок !!
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24.05.2025 11:29 Ответить
Я не є сторонником Зеленський але відсутність балістики у нас це не вина Зеленського а Кравчука та Кучми. Якраз при Кучмі були прорізані ракетні заводи , ракетні КБ ліквідовувались а їх провідні конструктори масово перебиралися до росії і зараз роблять там ракети на голови бувших співвідчизників.
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24.05.2025 13:26 Ответить
Та ні, Кучма само-собою, ну блін, фон Браун ФАУ-2 запустив у 1943 році, нам для удару по величезній Москві точнісь особо не потрібна.
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24.05.2025 16:01 Ответить
ЦЯ МАСОВАНА АТАКА НА КИЇВ ВІДБУЛАСЯ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВА США І ОСОБИСТО "ТРАМБОНА"
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24.05.2025 11:04 Ответить
На Миротворець треба Трампа. А в Гаазі судити, то потім.
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24.05.2025 11:14 Ответить
А банкрот-Трамп, все про якусь «ПОМИЛКУ», балакає на людях, старість, видно зміни у психіці та логіці мислення у банкрота-Трампа!
Слава Україні!
Дякуємо Захисникам України та Західним Прартнерам!
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24.05.2025 11:21 Ответить
московська орда не дає спокою Києву..

невдячні п***дори
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24.05.2025 11:45 Ответить
не позорте ОРДУ.В орди була честь.Рашистські мутанти народжуються без честі...
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24.05.2025 14:48 Ответить
орда сама себе опозорила..
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27.05.2025 18:08 Ответить
 
 