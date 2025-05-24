Масована атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 15 людей. ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої нічної російської атаки на Київ 24 травня поранень зазнали 15 людей. Поліція працює на місці ворожих влучань.

Про це інформує поліція Києва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, унаслідок атаки дронами та балістичними ракетами пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.

У Соломʼянському районі уламки БПЛА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Поранень зазнали семеро людей віком від 35 до 63 років. У них різні травми.

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У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.

Також поранення дістала одна людина в Голосіївському районі.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину.

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Нагадаємо, у ніч на 24 травня ворог обстріляв Україну 14 балістичними ракетами та 250 ударними дронами. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Головною ціллю атаки був Київ. Через обстріл у кількох районах столиці спалахнули пожежі.