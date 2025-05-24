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Новини Фото Обстріли Києва
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Масована атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 15 людей. ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої нічної російської атаки на Київ 24 травня поранень зазнали 15 людей. Поліція працює на місці ворожих влучань.

Про це інформує поліція Києва, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, унаслідок атаки дронами та балістичними ракетами пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, 8 автомобілів та приміщення котельні.

У Соломʼянському районі уламки БПЛА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Поранень зазнали семеро людей віком від 35 до 63 років. У них різні травми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали комбінованого удару по Києву: 8 постраждалих, пожежі у трьох районах. ФОТОрепортаж

Обстріл Києва 24 травня: зросла кількість постраждалих

У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок.

В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих.

Також поранення дістала одна людина в Голосіївському районі.

Поліцейські разом зі співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують працювати на місцях, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину.

Дивіться також: Російські загарбники вночі атакували Київщину: постраждало троє людей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріл Києва 24 травня: зросла кількість постраждалих
Обстріл Києва 24 травня: зросла кількість постраждалих
Обстріл Києва 24 травня: зросла кількість постраждалих

Нагадаємо, у ніч на 24 травня ворог обстріляв Україну 14 балістичними ракетами та 250 ударними дронами. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Головною ціллю атаки був Київ. Через обстріл у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Автор: 

Київ (19632) обстріл (28993) Нацполіція (15260) Повітряні атаки на Київ (805)


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Топ коментарі
+9
Зеленський має піти і негайно , так як крім відосиків і дешевого
піару , - бачимо нуль !!
Де обіцяні ракети ??
Бреше і оком не моргне , вишкрабок !!
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24.05.2025 11:29
+6
Приблизно так повинен бути адекватний удар по Москві. Але мало того, жо Зеленськи потужно похєріл ракетну програму, у нього навіть дронів такого ТТХ та кількості немає.
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24.05.2025 10:51
+5
ЦЯ МАСОВАНА АТАКА НА КИЇВ ВІДБУЛАСЯ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВА США І ОСОБИСТО "ТРАМБОНА"
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24.05.2025 11:04
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Приблизно так повинен бути адекватний удар по Москві. Але мало того, жо Зеленськи потужно похєріл ракетну програму, у нього навіть дронів такого ТТХ та кількості немає.
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24.05.2025 10:51 Відповісти
Зеленський має піти і негайно , так як крім відосиків і дешевого
піару , - бачимо нуль !!
Де обіцяні ракети ??
Бреше і оком не моргне , вишкрабок !!
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24.05.2025 11:29 Відповісти
Я не є сторонником Зеленський але відсутність балістики у нас це не вина Зеленського а Кравчука та Кучми. Якраз при Кучмі були прорізані ракетні заводи , ракетні КБ ліквідовувались а їх провідні конструктори масово перебиралися до росії і зараз роблять там ракети на голови бувших співвідчизників.
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24.05.2025 13:26 Відповісти
Та ні, Кучма само-собою, ну блін, фон Браун ФАУ-2 запустив у 1943 році, нам для удару по величезній Москві точнісь особо не потрібна.
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24.05.2025 16:01 Відповісти
ЦЯ МАСОВАНА АТАКА НА КИЇВ ВІДБУЛАСЯ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВА США І ОСОБИСТО "ТРАМБОНА"
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24.05.2025 11:04 Відповісти
На Миротворець треба Трампа. А в Гаазі судити, то потім.
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24.05.2025 11:14 Відповісти
А банкрот-Трамп, все про якусь «ПОМИЛКУ», балакає на людях, старість, видно зміни у психіці та логіці мислення у банкрота-Трампа!
Слава Україні!
Дякуємо Захисникам України та Західним Прартнерам!
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24.05.2025 11:21 Відповісти
московська орда не дає спокою Києву..

невдячні п***дори
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24.05.2025 11:45 Відповісти
не позорте ОРДУ.В орди була честь.Рашистські мутанти народжуються без честі...
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24.05.2025 14:48 Відповісти
орда сама себе опозорила..
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27.05.2025 18:08 Відповісти
 
 