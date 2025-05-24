С каждым подобным обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве, - Зеленский о массированной атаке РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу усилить санкционное давление на РФ после комбинированной ночной атаки на Киев и другие украинские регионы.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Киеве обезвреживают части российских ракет и дронов. На местах попаданий и падений обломков - всюду, где нужно, - продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы. Ночью в городе было много пожаров и взрывов. Опять пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть, к сожалению, раненые", - отметил он.

Президент напомнил, что Россия запустила 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство - это иранские "шахеды", а также 14 баллистических ракет. Пострадали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Днепровская области. Повсюду - по гражданским. Есть погибшие.

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"С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня - как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь.

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Напомним, в ночь на 24 мая враг обстрелял Украину 14 баллистическими ракетами и 250 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Главной целью атаки был Киев. Из-за обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.