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Новости Атака дронов по Украине Обстрелы Киева
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С каждым подобным обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве, - Зеленский о массированной атаке РФ

15 пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу усилить санкционное давление на РФ после комбинированной ночной атаки на Киев и другие украинские регионы.

Об этом сообщил глава государства в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Киеве обезвреживают части российских ракет и дронов. На местах попаданий и падений обломков - всюду, где нужно, - продолжаются спасательные работы и работают экстренные службы. Ночью в городе было много пожаров и взрывов. Опять пострадали жилые дома, автомобили, предприятия. Есть, к сожалению, раненые", - отметил он.

Президент напомнил, что Россия запустила 250 ударных дронов, из которых абсолютное большинство - это иранские "шахеды", а также 14 баллистических ракет. Пострадали Одесская, Винницкая, Сумская, Харьковская, Донецкая, Киевская, Днепровская области. Повсюду - по гражданским. Есть погибшие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: количество пострадавших возросло до 15 человек. ФОТОрепортаж

"С каждым таким обстрелом мир убеждается, что причина затягивания войны в Москве. Украина много раз предлагала прекращение огня - как полное, так и в небе. Все это проигнорировано. Очевидно, что нужно давить на Россию значительно сильнее, чтобы был результат и началась настоящая дипломатия. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только дополнительные санкции против ключевых секторов российской экономики заставят Москву прекратить огонь.

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Напомним, в ночь на 24 мая враг обстрелял Украину 14 баллистическими ракетами и 250 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 6 ракет и обезвредили 245 БпЛА.

Главной целью атаки был Киев. Из-за обстрела в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Киев (25659) обстрел (27672) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+9
Та всім вже пофіг,нажаль.. Зрештою,тобі,Сонцесяйному, також було на все пофіг до 24.02.22
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24.05.2025 10:29
+8
Із кожним подібним обстрілом світ переконується, що Зельман банкрут та пройдисвіт. Трамп так йому і каже, немає в тебе ні ракет, ні стратегії, ніхера немає. На твій потужний фонтан балабольства я можу набалаболити прямо з головий не мєнєє потужну ахінєю. Але у мене є ракети, а в тебе ніхєра немає, і не буде, бо ти дебіл.
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24.05.2025 10:45
+4
Із кожним подібним обстрілом світ переконується що ти дефективний клован цьому сприяєш, шкода українців які тебе терплять
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24.05.2025 11:08
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Та всім вже пофіг,нажаль.. Зрештою,тобі,Сонцесяйному, також було на все пофіг до 24.02.22
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24.05.2025 10:29 Ответить
Таки схоже що дійсно *****.
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24.05.2025 10:40 Ответить
Йому і зараз пох.
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24.05.2025 11:30 Ответить
❗️250 ударних БПЛА та 14 балістичних ракет - стільки ворожих цілей вночі ворог застосував проти України

Станом на 8.30 збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), з них 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
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24.05.2025 10:30 Ответить
по балалайкам - 98% збито
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24.05.2025 10:31 Ответить
Мародер,где дроны?
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24.05.2025 10:33 Ответить
https://t.me/voynareal/115316 ❗️Апокаліптичні кадри нічного жаху, який пережили жителі Києва. Дуже страшно. Все по цивільній інфраструктурі!
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24.05.2025 10:34 Ответить
Із кожним подібним обстрілом світ переконується, що Зельман банкрут та пройдисвіт. Трамп так йому і каже, немає в тебе ні ракет, ні стратегії, ніхера немає. На твій потужний фонтан балабольства я можу набалаболити прямо з головий не мєнєє потужну ахінєю. Але у мене є ракети, а в тебе ніхєра немає, і не буде, бо ти дебіл.
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24.05.2025 10:45 Ответить
На жаль ти навіть не спроможній назвати що це зробили злочиний рашиський режим ,а путіна назвати терористом убивцею ,а то виходить вокруг да около "русскіє""та сторона".Що до санкцій , треба і самому щось робити нашою територією йде рашиський нафтопровід в "дружню" Угорщину тут рашисти щорічно заробляють понад 7 мільярдів доларів.
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24.05.2025 10:56 Ответить
Як же він назве зараз ВВХ вбивцею, якщо через день пропонує ВВХ зустрітися для переговорів?
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24.05.2025 11:02 Ответить
Із кожним подібним обстрілом світ переконується що ти дефективний клован цьому сприяєш, шкода українців які тебе терплять
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24.05.2025 11:08 Ответить
Що за дебільний термін "затягування війни"?
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24.05.2025 11:11 Ответить
Світу по великому барабану.
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24.05.2025 11:13 Ответить
Так треба, Вальодья, ібашить всім чим можно по тій причині, по Мацкве у которій ти давав концерти ще і в 2014 році та смоктав у касабів на їх корпоративах заробляючи там іудіни гроши.
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24.05.2025 11:22 Ответить
головна причина ЗЕскот оманський!
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24.05.2025 11:55 Ответить
причина затягування війни в тобі зелёный предатель
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24.05.2025 12:11 Ответить
Зеленский живе одним - від відосика до відосика. Ніякої стратегії, ніякого бачення. Тільки "Ми чекаємо від партнерів", і байки, як всім буде добре в майбутньому.
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24.05.2025 12:12 Ответить
Ми й так знали, що причина в кацапії. А навіщо ти, Боневтік Потужно-Брехливий брехав наріду у 2019 році, що війну не хоче закінчувати Порошенко, бо він на ній наживається? Люди тобі повірили, що ти закінчиш, бо з твоїх слів зрозуміли, що ти знаєш як закінчити війну і що ти на ній не наживаєшся, а ти їх обдурив, а навпаки, знищив те, що побудував Порошенко і відкрив двері ворогу і реально ти і твої 6 "ефективних" менеджера озолотилися на війні.
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24.05.2025 12:45 Ответить
 
 