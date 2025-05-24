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Новини Атака дронів по Україні Обстріли Києва
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Із кожним подібним обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві, - Зеленський про масовану атаку РФ

15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Київ

Президент України Володимир Зеленський закликав США та Європу посилити санкційний тиск на РФ після комбінованої нічної атаки на Київ та інші українські регіони.

Про це повідомив глава держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені", - зазначив він. 

Президент нагадав, що Росія запустила 250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість – це іранські "шахеди", а також 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди – по цивільних. Є загиблі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла до 15 людей. ФОТОрепортаж

"З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів", - наголосив Зеленський. 

Він додав, що тільки додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь. 

Також читайте: Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТО

Нагадаємо, у ніч на 24 травня ворог обстріляв Україну 14 балістичними ракетами та 250 ударними дронами. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Головною ціллю атаки був Київ. Через обстріл у кількох районах столиці спалахнули пожежі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Київ (19632) обстріл (28993) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+9
Та всім вже пофіг,нажаль.. Зрештою,тобі,Сонцесяйному, також було на все пофіг до 24.02.22
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24.05.2025 10:29
+8
Із кожним подібним обстрілом світ переконується, що Зельман банкрут та пройдисвіт. Трамп так йому і каже, немає в тебе ні ракет, ні стратегії, ніхера немає. На твій потужний фонтан балабольства я можу набалаболити прямо з головий не мєнєє потужну ахінєю. Але у мене є ракети, а в тебе ніхєра немає, і не буде, бо ти дебіл.
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24.05.2025 10:45
+4
Із кожним подібним обстрілом світ переконується що ти дефективний клован цьому сприяєш, шкода українців які тебе терплять
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24.05.2025 11:08
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Та всім вже пофіг,нажаль.. Зрештою,тобі,Сонцесяйному, також було на все пофіг до 24.02.22
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24.05.2025 10:29 Відповісти
Таки схоже що дійсно *****.
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24.05.2025 10:40 Відповісти
Йому і зараз пох.
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24.05.2025 11:30 Відповісти
❗️250 ударних БПЛА та 14 балістичних ракет - стільки ворожих цілей вночі ворог застосував проти України

Станом на 8.30 збито 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), з них 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
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24.05.2025 10:30 Відповісти
по балалайкам - 98% збито
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24.05.2025 10:31 Відповісти
Мародер,где дроны?
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24.05.2025 10:33 Відповісти
https://t.me/voynareal/115316 ❗️Апокаліптичні кадри нічного жаху, який пережили жителі Києва. Дуже страшно. Все по цивільній інфраструктурі!
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24.05.2025 10:34 Відповісти
Із кожним подібним обстрілом світ переконується, що Зельман банкрут та пройдисвіт. Трамп так йому і каже, немає в тебе ні ракет, ні стратегії, ніхера немає. На твій потужний фонтан балабольства я можу набалаболити прямо з головий не мєнєє потужну ахінєю. Але у мене є ракети, а в тебе ніхєра немає, і не буде, бо ти дебіл.
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24.05.2025 10:45 Відповісти
На жаль ти навіть не спроможній назвати що це зробили злочиний рашиський режим ,а путіна назвати терористом убивцею ,а то виходить вокруг да около "русскіє""та сторона".Що до санкцій , треба і самому щось робити нашою територією йде рашиський нафтопровід в "дружню" Угорщину тут рашисти щорічно заробляють понад 7 мільярдів доларів.
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24.05.2025 10:56 Відповісти
Як же він назве зараз ВВХ вбивцею, якщо через день пропонує ВВХ зустрітися для переговорів?
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24.05.2025 11:02 Відповісти
Із кожним подібним обстрілом світ переконується що ти дефективний клован цьому сприяєш, шкода українців які тебе терплять
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24.05.2025 11:08 Відповісти
Що за дебільний термін "затягування війни"?
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24.05.2025 11:11 Відповісти
Світу по великому барабану.
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24.05.2025 11:13 Відповісти
Так треба, Вальодья, ібашить всім чим можно по тій причині, по Мацкве у которій ти давав концерти ще і в 2014 році та смоктав у касабів на їх корпоративах заробляючи там іудіни гроши.
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24.05.2025 11:22 Відповісти
головна причина ЗЕскот оманський!
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24.05.2025 11:55 Відповісти
причина затягування війни в тобі зелёный предатель
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24.05.2025 12:11 Відповісти
Зеленский живе одним - від відосика до відосика. Ніякої стратегії, ніякого бачення. Тільки "Ми чекаємо від партнерів", і байки, як всім буде добре в майбутньому.
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24.05.2025 12:12 Відповісти
Ми й так знали, що причина в кацапії. А навіщо ти, Боневтік Потужно-Брехливий брехав наріду у 2019 році, що війну не хоче закінчувати Порошенко, бо він на ній наживається? Люди тобі повірили, що ти закінчиш, бо з твоїх слів зрозуміли, що ти знаєш як закінчити війну і що ти на ній не наживаєшся, а ти їх обдурив, а навпаки, знищив те, що побудував Порошенко і відкрив двері ворогу і реально ти і твої 6 "ефективних" менеджера озолотилися на війні.
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24.05.2025 12:45 Відповісти
 
 