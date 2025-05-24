Із кожним подібним обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві, - Зеленський про масовану атаку РФ

Президент України Володимир Зеленський закликав США та Європу посилити санкційний тиск на РФ після комбінованої нічної атаки на Київ та інші українські регіони.

Про це повідомив глава держави у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. На місцях влучань і падінь уламків – усюди, де потрібно, – тривають рятувальні роботи й працюють екстрені служби. Вночі в місті було багато пожеж та вибухів. Знову постраждали житлові будинки, автомобілі, підприємства. Є, на жаль, поранені", - зазначив він.

Президент нагадав, що Росія запустила 250 ударних дронів, із яких абсолютна більшість – це іранські "шахеди", а також 14 балістичних ракет. Постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди – по цивільних. Є загиблі.

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"З кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню – як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія. Ми чекаємо на санкційні кроки від США, Європи та всіх наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Він додав, що тільки додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь.

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Нагадаємо, у ніч на 24 травня ворог обстріляв Україну 14 балістичними ракетами та 250 ударними дронами. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Головною ціллю атаки був Київ. Через обстріл у кількох районах столиці спалахнули пожежі.