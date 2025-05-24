Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у м. Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у селі Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у селі Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років"

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 ракети;

4 КАБ;

2 fpv-дрони;

6 БпЛА типу "Герань-2";

9 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;

у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Ізюм балістикою та "шахедам": є руйнування приватного сектора





