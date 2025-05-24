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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у м. Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у селі Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у селі Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років"

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 ракети;
  • 4 КАБ;
  • 2 fpv-дрони;
  • 6 БпЛА типу "Герань-2";
  • 9 БпЛА (тип уточнюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;
  • у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.

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Харківщина
Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (28993) Харківська область (1026) Куп’янський район (233) Чугуївський район (128) Куп’янськ (797) Старий Салтів (1) Чугуїв (5) Вільхуватка (1)


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