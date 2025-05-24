Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
"Внаслідок обстрілів у м. Куп’янськ загинули два 60-річні чоловіки, постраждав 49-річний чоловік; у м. Чугуїв загинула 33-річна жінка, постраждали 58-річний чоловік і 67-річна жінка; у селі Старий Салтів постраждали чоловіки 45 і 47 років; у селі Вільхуватка загинула 78-річна жінка, постраждали жінки 61 і 80 років"
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 ракети;
- 4 КАБ;
- 2 fpv-дрони;
- 6 БпЛА типу "Герань-2";
- 9 БпЛА (тип уточнюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено 10 приватних будинків, будівля комунального підприємства, 2 авто, складське приміщення;
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, складське приміщення, автокран;
- у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки.
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