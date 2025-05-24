Сутки на Харьковщине: враг атаковал 6 населенных пунктов, есть погибшие и раненые. ФОТО
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.
"В результате обстрелов в г. Купянск погибли два 60-летних мужчины, пострадал 49-летний мужчина; в г. Чугуев погибла 33-летняя женщина, пострадали 58-летний мужчина и 67-летняя женщина; в селе Старый Салтов пострадали мужчины 45 и 47 лет; в селе Ольховатка погибла 78-летняя женщина, пострадали женщины 61 и 80 лет"
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 3 ракеты;
- 4 КАБ;
- 2 fpv-дрона;
- 6 БпЛА типа "Герань-2";
- 9 БпЛА (тип уточняется).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены 10 частных домов, здание коммунального предприятия, 2 авто, складское помещение;
- в Чугуевском районе повреждены частный дом, складское помещение, автокран;
- в Изюмском районе повреждены 3 частных дома.
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