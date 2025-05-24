Сутки на Харьковщине: враг атаковал 6 населенных пунктов, есть погибшие и раненые. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

"В результате обстрелов в г. Купянск погибли два 60-летних мужчины, пострадал 49-летний мужчина; в г. Чугуев погибла 33-летняя женщина, пострадали 58-летний мужчина и 67-летняя женщина; в селе Старый Салтов пострадали мужчины 45 и 47 лет; в селе Ольховатка погибла 78-летняя женщина, пострадали женщины 61 и 80 лет"

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

3 ракеты;

4 КАБ;

2 fpv-дрона;

6 БпЛА типа "Герань-2";

9 БпЛА (тип уточняется).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены 10 частных домов, здание коммунального предприятия, 2 авто, складское помещение;

в Чугуевском районе повреждены частный дом, складское помещение, автокран;

в Изюмском районе повреждены 3 частных дома.

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