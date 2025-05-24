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Новини Обстріли Києва
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Росія не відчула достатнього тиску, щоб зупинити безперервні атаки, - МЗС Естонії про нічний удар по Києву

МЗС Естонії розкритикувало атаку Росії на Київ 24 травня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на масований російський обстріл Києва у ніч проти 24 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Цахкна заявив, що безперервна агресія Росії має просте пояснення: "вона не відчула достатнього тиску, щоб зупинитися".

"Сила змінити це – у наших руках", - наголосив він.

Очільник МЗС Естонії впевнений, що підтримка України має включати збільшення військової допомоги, жорсткіші санкції проти Росії, використання її заморожених активів і стримування "тіньового флоту"

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Нагадаємо, у ніч на 24 травня ворог обстріляв Україну 14 балістичними ракетами та 250 ударними дронами. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Головною ціллю атаки був Київ. Через обстріл у кількох районах столиці спалахнули пожежі. Є постраждалі

Автор: 

Київ (19632) обстріл (28993) Естонія (1642) Цахкна Маргус (67) Повітряні атаки на Київ (805)


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они думают если много говорить сила она просто появится , "только идиоты делают одно и тоже надеясь получить другой результат" Энштейн явно про политику будующего что то знал
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24.05.2025 10:48 Відповісти
"Вони" це хто? Естонія робить все що тільки може, і дипломатичний тіск на інші країни крім прямої війскової допомоги на інші країни теж має місто бути.
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24.05.2025 14:11 Відповісти
але ж було багато самітів , зустрічей "союзників", рішучих заяв і дипломатії...
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24.05.2025 10:50 Відповісти
11 років війни - а вона , й досі , не відчула ...
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24.05.2025 15:43 Відповісти
 
 