Росія не відчула достатнього тиску, щоб зупинити безперервні атаки, - МЗС Естонії про нічний удар по Києву

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на масований російський обстріл Києва у ніч проти 24 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Цахкна заявив, що безперервна агресія Росії має просте пояснення: "вона не відчула достатнього тиску, щоб зупинитися".

"Сила змінити це – у наших руках", - наголосив він.

Очільник МЗС Естонії впевнений, що підтримка України має включати збільшення військової допомоги, жорсткіші санкції проти Росії, використання її заморожених активів і стримування "тіньового флоту"

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Нагадаємо, у ніч на 24 травня ворог обстріляв Україну 14 балістичними ракетами та 250 ударними дронами. Сили ППО знищили 6 ракет та знешкодили 245 БпЛА.

Головною ціллю атаки був Київ. Через обстріл у кількох районах столиці спалахнули пожежі. Є постраждалі.