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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Путин не остановится, пока давление не станет невыносимым. В наших руках остановить его, - глава МИД Эстонии Цахкна

Массированная атака 25 мая

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на массированную российскую атаку на Украину в ночь на 25 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще одна ночь, когда Россия демонстрирует свое неизменное стремление стереть Украину с карты мира с помощью роев дронов и ракет, в том числе баллистических", - заявил Цахкна.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин "будет продолжать это, пока давление не станет невыносимым"

"В наших руках остановить его", - подчеркнул Цахкна.

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Напомним, по данным главы МВД Игоря Клименко, во время ночной массированной атаки на Украину под российским ударом оказались 13 регионов: город Киев, Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Полтавская области. Согласно последним данным, пострадало более 70 человек: 12 человек погибли, более 60 ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

Автор: 

обстрел (27652) Эстония (1450) Цахкна Маргус (54) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+4
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25.05.2025 17:10
+3
От цікаво, чим це крихітна Естонія буде "тиснути " на рашку.
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25.05.2025 17:08
+2
У путлєра вже очі на лоба лізуть - потрібно додавлювати
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25.05.2025 17:13
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, треба стерти їх! Доречі, цікаве питання - ви коли трете щось наждаком, у вас стирається рука чи наждак?
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25.05.2025 17:08 Ответить
Скоріше у європейців язики постираються від їх заяв про тиски...
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25.05.2025 17:43 Ответить
От цікаво, чим це крихітна Естонія буде "тиснути " на рашку.
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25.05.2025 17:08 Ответить
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25.05.2025 17:10 Ответить
У путлєра вже очі на лоба лізуть - потрібно додавлювати
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25.05.2025 17:13 Ответить
Якщо давилка не трісне
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25.05.2025 17:41 Ответить
А як вона трісне, коли "давільщик" сидить на дивані з клавіатурою
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25.05.2025 17:46 Ответить
Як в анекдоті - вчора наші мати не їли а сьогодні вже й води не п"ють
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25.05.2025 17:58 Ответить
Потринделі і розійшлися.. потужно
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25.05.2025 17:28 Ответить
https://aspi.com.ua/news/politika/putin-nalashtovaniy-na-peremogu-u-viyni-proti-ukraini-ta-khoche-zavoyuvati-ves#gsc.tab=0 Російський диктатор ***** хоче повернути колишні колонії та відновити весь колишній СРСР - заява ЦРУ.

Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року.

(детальніше - за ссиллю)
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25.05.2025 17:31 Ответить
Даже если у челяди жрать будет нечего, ему похер, да и челяди пох, водяра есть значит все норм, потомучто водка это калории!
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25.05.2025 17:40 Ответить
****о сам не зупиниться від слова ніколи.Його можна тільки зупинити.
Цапня буде голодна і боса,але воюватиме.
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25.05.2025 17:40 Ответить
Треба, щоб війну почали відчувати "дарагіє масквічі".
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25.05.2025 18:20 Ответить
Халва... халва...
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25.05.2025 18:33 Ответить
Эт он про чьи руки так жОстко заявил? Литва, Латвия, Эстония да Польша. Ну так там 3 пары детских да одна подростока. А дальше усьо, там руки спрятаны за спиной. А у Фицо с Орбаном руки заняты - ждуны дрочат в предвкушении крошек от стола дележа
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25.05.2025 21:31 Ответить
 
 