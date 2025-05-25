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Новини Масований удар 25 травня 2025 року
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Путін не зупиниться, доки тиск не стане нестерпним. У наших руках зупинити його, - глава МЗС Естонії Цахкна

масована атака 25 травня

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на масовану російську атаку на Україну в ніч на 25 травня.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч, коли Росія демонструє своє незмінне прагнення стерти Україну з карти світу за допомогою роїв дронів і ракет, зокрема балістичних", – заявив Цахкна.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін "продовжуватиме це, доки тиск не стане нестерпним"

"У наших руках зупинити його", – наголосив Цахкна.

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Нагадаємо, за даними голови МВС Ігоря Клименка, під час нічної масованої атаки на Україну під російським ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області. Згідно з останніми даними, постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їхніх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Водночас у РФ заявили, що ударів завдано по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

Автор: 

обстріл (28973) Естонія (1642) Цахкна Маргус (67) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+4
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25.05.2025 17:10
+3
От цікаво, чим це крихітна Естонія буде "тиснути " на рашку.
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25.05.2025 17:08
+2
У путлєра вже очі на лоба лізуть - потрібно додавлювати
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25.05.2025 17:13
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Правильно, треба стерти їх! Доречі, цікаве питання - ви коли трете щось наждаком, у вас стирається рука чи наждак?
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25.05.2025 17:08 Відповісти
Скоріше у європейців язики постираються від їх заяв про тиски...
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25.05.2025 17:43 Відповісти
От цікаво, чим це крихітна Естонія буде "тиснути " на рашку.
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25.05.2025 17:08 Відповісти
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25.05.2025 17:10 Відповісти
У путлєра вже очі на лоба лізуть - потрібно додавлювати
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25.05.2025 17:13 Відповісти
Якщо давилка не трісне
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25.05.2025 17:41 Відповісти
А як вона трісне, коли "давільщик" сидить на дивані з клавіатурою
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25.05.2025 17:46 Відповісти
Як в анекдоті - вчора наші мати не їли а сьогодні вже й води не п"ють
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25.05.2025 17:58 Відповісти
Потринделі і розійшлися.. потужно
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25.05.2025 17:28 Відповісти
https://aspi.com.ua/news/politika/putin-nalashtovaniy-na-peremogu-u-viyni-proti-ukraini-ta-khoche-zavoyuvati-ves#gsc.tab=0 Російський диктатор ***** хоче повернути колишні колонії та відновити весь колишній СРСР - заява ЦРУ.

Він все ще налаштований на перемогу у війні проти України. Про це йдеться в заяві американської розвідки. Зазначається, що ця інформація була підготовлена з використанням даних, доступних станом на 11 травня 2025 року.

(детальніше - за ссиллю)
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25.05.2025 17:31 Відповісти
Даже если у челяди жрать будет нечего, ему похер, да и челяди пох, водяра есть значит все норм, потомучто водка это калории!
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25.05.2025 17:40 Відповісти
****о сам не зупиниться від слова ніколи.Його можна тільки зупинити.
Цапня буде голодна і боса,але воюватиме.
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25.05.2025 17:40 Відповісти
Треба, щоб війну почали відчувати "дарагіє масквічі".
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25.05.2025 18:20 Відповісти
Халва... халва...
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25.05.2025 18:33 Відповісти
Эт он про чьи руки так жОстко заявил? Литва, Латвия, Эстония да Польша. Ну так там 3 пары детских да одна подростока. А дальше усьо, там руки спрятаны за спиной. А у Фицо с Орбаном руки заняты - ждуны дрочат в предвкушении крошек от стола дележа
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25.05.2025 21:31 Відповісти
 
 