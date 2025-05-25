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Новости Массированный удар 25 мая 2025 года
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Советник Трампа пастор Бернс осудил массированную атаку РФ на Украину: Международное сообщество должно решительно отреагировать

Пастор Бернс осудил обстрелы РФ

Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа, осудил массированную атаку РФ на Украину в ночь на воскресенье, 25 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Длительные атаки российских войск на Киев являются вопиющим нарушением международного права и военными преступлениями, поскольку они намеренно направлены против гражданских районов и инфраструктуры", - подчеркнул Бернс.

Он добавил, что "эти нападения не только наносят сокрушительный вред невинным людям, но и подрывают фундаментальные принципы гуманности и правила вооруженного конфликта, которые запрещают нападения на некомбатантов".

Бернс призвал международное сообщество к решительной реакции на очередные российские обстрелы.

"Международное сообщество должно решительно отреагировать, чтобы привлечь к ответственности россиян и защитить жизни и права гражданских лиц, оказавшихся под огнем", - написал духовный советник Трампа.

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Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

В то же время в РФ заявили, что удары нанесены по "предприятиям военно-промышленного комплекса Украины".

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Автор: 

обстрел (27652) россия (96018) США (27043)


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Топ комментарии
+8
Походу цей пастор у Трама, як статуетка у серванті.
Трампу абсолютно насрати, що вона каже та міркує. Головне, що вона є.
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25.05.2025 19:20
+7
Пастор не є духовним наставником бо трампон живе в своєму світі нарцис і пустобрех.
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25.05.2025 19:06
+5
А вони рішуче й реагують. А саме - язиком.
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25.05.2025 19:08
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Пастор не є духовним наставником бо трампон живе в своєму світі нарцис і пустобрех.
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25.05.2025 19:06 Ответить
А вони рішуче й реагують. А саме - язиком.
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25.05.2025 19:08 Ответить
щас рудий його звільнить
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25.05.2025 19:11 Ответить
Деканонізує, він же майже Папа😁
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25.05.2025 19:13 Ответить
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25.05.2025 20:11 Ответить
Спасибо. Лучше конечно чем ничего - но ненамного. Ну в отличии от других кто молчит - и на том спасибо.
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25.05.2025 19:16 Ответить
А сам тампон засудив?
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25.05.2025 19:18 Ответить
Навіть хепіка не зтанцював..
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25.05.2025 19:37 Ответить
опублікував пост з лебідем
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25.05.2025 23:41 Ответить
Спільнота як спільнота... шановний пасторе, ви там чи ногою, чи палкою какою свого трампла потикайте, щоб він ворушився..бо спільнота-то добре, але ось руда собака щось гальмує
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25.05.2025 19:20 Ответить
Пастор не в курсі, що він треба трампу тільки як ширма, щоб люди думали що трамп "не расист" і "віруючий"
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25.05.2025 19:20 Ответить
Походу цей пастор у Трама, як статуетка у серванті.
Трампу абсолютно насрати, що вона каже та міркує. Головне, що вона є.
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25.05.2025 19:20 Ответить
Статуетка дорожча..свлї дивилась - скільки в тирнеті коштують..
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25.05.2025 19:38 Ответить
Статуетка з чорної деревини...тепер це актуально
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25.05.2025 19:41 Ответить
засудив… ну й засудив… наслідків від слова нуль…
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25.05.2025 19:20 Ответить
Міжнародна спільнота - А-су-жда-єм! А-су-жда-єм!
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25.05.2025 19:21 Ответить
пастор радник... Це він йому рекомендував БІБЛІЮ продавати зі своїм лейбом на виборах? НІ? То що він йому радить ? А говоне - його Трамп запитує?
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25.05.2025 19:21 Ответить
Зараз тампон його зречеться!
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25.05.2025 19:25 Ответить
У Тампона духовний наставник це *****
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25.05.2025 19:33 Ответить
Нє-є-а, не "кумарить". Треба було засудити ... більш рішуче.
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25.05.2025 19:34 Ответить
Міжнародна спільнота повинна рішуче відреагувати

Знаємо: "тупу-тупу ногами" (с) без "сколю тебе рогами" (с).
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25.05.2025 19:35 Ответить
Пастир молодець. Може розбудить совість в конгресменів, сенаторів. В трампа точно ні.
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25.05.2025 19:37 Ответить
Бернс призвал международное сообщество к решительной реакции на очередные российские обстрелы.

Правильно. Нарисовать потужную красную линию. И чтобы Мерц, Стармер и Макрон взялись за руки.
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25.05.2025 19:39 Ответить
...і потужно вбзднули...
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25.05.2025 20:59 Ответить
Ага, вы рыжего своего спустите на землю, все говорят о ракетном терорре ********* по Украине, а ваш поц строчит у себя в сети "гольф опасный вид спорта потому что его друга покусал лебедь во время игры", это для ****** важнее чем там какая то бомбандировка мирняка в Украине, дети, люди, смерти, вы очем? Он такого не слышал, все чики-пики, клюшку подайте!
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25.05.2025 19:41 Ответить
Марк Бернес ******** прикидатися пастором Шлангом...
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25.05.2025 20:01 Ответить
а **** толку з ваших засуджень
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25.05.2025 20:39 Ответить
Отставной кози барабанщік. Мля , духовний лідор трумпа. Щас как повєрім.
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25.05.2025 20:57 Ответить
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч "заброньованих" ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
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25.05.2025 21:00 Ответить
А Трампа кадилом нє?
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26.05.2025 00:12 Ответить
Мабуть Трамп радиться з цим "радником" раз на 4 роки.
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26.05.2025 01:41 Ответить
Піндосний пепс обєспокоілся!!! І що далі???
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26.05.2025 07:19 Ответить
 
 