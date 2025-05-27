Стоит продолжать давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Келлог
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог призвал продолжать давление на Россию, что принудить ее к переговорам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Мы получили перечень условий от Киева, и мы должны получить их от Москвы", - сказал он.
Также Келлог заявил, что на Россию необходимо продолжать давление, чтобы принудить ее к переговорам.
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Він ідіот??
Чи просто має старечу деменцію?
Тому у нього деменція і склероз.
кацапи самі приповзуть на колінах
кацапи розуміють тільки жорстку силу, а не проханння та тиски