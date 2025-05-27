Стоит продолжать давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог призвал продолжать давление на Россию, что принудить ее к переговорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Мы получили перечень условий от Киева, и мы должны получить их от Москвы", - сказал он.

Также Келлог заявил, что на Россию необходимо продолжать давление, чтобы принудить ее к переговорам.

Также читайте: Кэллог после массированных российских обстрелов Украины: Эти атаки позорны. Прекратите убийства