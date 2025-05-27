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Новости Прекращение войны
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Стоит продолжать давление на РФ, чтобы принудить ее к переговорам, - Келлог

Келлог призвал продолжать давление на Россию

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог призвал продолжать давление на Россию, что принудить ее к переговорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Мы получили перечень условий от Киева, и мы должны получить их от Москвы", - сказал он.

Также Келлог заявил, что на Россию необходимо продолжать давление, чтобы принудить ее к переговорам.

Также читайте: Кэллог после массированных российских обстрелов Украины: Эти атаки позорны. Прекратите убийства

Автор: 

Кит Келлог (142) прекращения огня (269)


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>> Ми отримали перелік умов від Києва, і ми повинні отримати їх від мкосви

Він ідіот??

Чи просто має старечу деменцію?
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27.05.2025 14:58 Ответить
Він не ідіот, він брехлива мразота...
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27.05.2025 15:00 Ответить
А путін не відмовлявся від переговорів.
Тому у нього деменція і склероз.
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27.05.2025 15:22 Ответить
коли західна зброя буде масовано їпашити мацкву та підєр, то нікого не треба просити
кацапи самі приповзуть на колінах
кацапи розуміють тільки жорстку силу, а не проханння та тиски
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27.05.2025 15:00 Ответить
Келог, як на мене, одна з наймерзенніших гнид у піндосів, він гірше навіть Трампа - той хоч тупий нарцис, а цей холодна, лицемірна паскуда...
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27.05.2025 15:03 Ответить
Гидкі пустобрехи та балаболи.
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27.05.2025 15:05 Ответить
"Ми отримали перелік умов від Києва, і ми повинні отримати їх від Москви, щоб потім звинуватити Україну в "нєдаґавораспасобнасті"" Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
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27.05.2025 15:06 Ответить
як можна продовжити те, чого немає?
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27.05.2025 15:20 Ответить
 
 