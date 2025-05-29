Путін боїться великої Європи, а також "сили свободи та привабливості демократії", - фон дер Ляєн

Російський диктатор Володимир Путін боїться великої Європи, а також "сили свободи та привабливості демократії". Це стало причиною того, що він почав війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Жодну країну ніколи не примушували вступати до ЄС. Усі прагнули бути частиною цієї групи. І саме тому Володимир Путін розпочав свою війну проти України. Україна просто хотіла вступити до ЄС. Путін, зрештою, занадто боїться великої Європи", - наголосила фон дер Ляєн.

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