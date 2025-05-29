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Новини Припинення війни
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Путін боїться великої Європи, а також "сили свободи та привабливості демократії", - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн про страх Путіна

Російський диктатор Володимир Путін боїться великої Європи, а також "сили свободи та привабливості демократії". Це стало причиною того, що він почав війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на La Repubblica, про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Жодну країну ніколи не примушували вступати до ЄС. Усі прагнули бути частиною цієї групи. І саме тому Володимир Путін розпочав свою війну проти України. Україна просто хотіла вступити до ЄС. Путін, зрештою, занадто боїться великої Європи", - наголосила фон дер Ляєн.

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Автор: 

путін володимир (24077) фон дер Ляєн Урсула (790) війна в Україні (4561)


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путлєр боїться лише за своє нікчемне жалюгідне життя...
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29.05.2025 10:07 Відповісти
Марафон нестримного звіздьожу триває. У москалів поразка за поразкою і бояться усіх.
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29.05.2025 10:09 Відповісти
То ви вже по новій методичці працюєте ?
А зарплату вам підвищили ?
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29.05.2025 10:39 Відповісти
Поставте це запитання лікареві, коли буде обхід) Феназепамчик - і методички з агентами зникають на деякий час.
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29.05.2025 10:45 Відповісти
А велика Європа а також "сили свободи та привабливість демократії" бояться ПТНа. Загалом виходить "система стримувань та противаг". "взаимовиґодноє сатруднічєство".
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29.05.2025 10:29 Відповісти
європа як напряже всю свою свободу та демократію, та як вдарить по клятим диктаторам зі всією бодіпозитивною трансгендерною толерантністю.
і розбіжаться всі людожери по печерам.
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29.05.2025 10:36 Відповісти
 
 