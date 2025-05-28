УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7230 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Трампа
8 194 104

Трамп: Через два тижні зрозуміємо, чи Путін нас дурить. Якщо так – будемо реагувати по-іншому

Дональд Трамп про путіна та війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не може сказати, чи справді диктатор РФ Володимир Путін хоче завершити війну проти України.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами, цитує його Clash Report, інформує Цензор.НЕТ.

"Через два тижні скажу, чи Путін нас дурить. Якщо так – ми будемо реагувати трохи по-іншому. Путін грає з вогнем", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що його спецпосланник Стівен Віткофф "робить феноменальну роботу і зараз дуже рішуче веде переговори" з російською стороною.

Трамп також розповів, чому він не запроваджував санкції проти Росії. За його словами, він "не хотів зіпсувати угоду".

Окрім цього, Трамп сказав, що "дуже розчарований тим, що відбувається ці кілька ночей, коли людей убивають посеред того, що ви б назвали переговорами".

Глава Білого дому додав, що він готовий приєднатися до зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент США заявляв, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем".

Читайте також: Ми готові до зустрічі з Трампом і Путіним, до будь-якого формату, - Зеленський

Автор: 

путін володимир (24068) Трамп Дональд (6037) війна в Україні (4561)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Позавчора ще був 100 відсотково впевнений що ***** недоговороспроможний вбивця. Сьогодні вже не впевнений. Завтра знову Балодья класний парєнь. І так по колу. А все для того щоб не впроваджувати вже анонсовані чергові ,,пекельні,, санкції.
показати весь коментар
28.05.2025 19:59
+24
ЙОМУ ТРЕБА ПСИХІАТР. Виродок і імбіцил
показати весь коментар
28.05.2025 20:03
+19
У Конгресі США закликали перевірити психічне здоров'я Трампа на відповідність президентській посаді, - ЗМІ
: https://antikor.com.ua/articles/770657-v_kongresse_ssha_prizvali_proveritj_psihicheskoe_zdorovje_trampa_na_sootvetstvie_prezidentskoj_dolhnosti_-_smi
показати весь коментар
28.05.2025 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
З фільму -
"- в сотий раз запитую - це твоє останнє слово ?" (с)
показати весь коментар
28.05.2025 22:51 Відповісти
"Витремось, і скажемо, що це взагалі не наша справа!"
показати весь коментар
28.05.2025 22:59 Відповісти
Через 2 недели проверим, если путин нас дурит, дадим ему еще месяц, а если через месяц будет дурить, дадим 3 месяца, а если через 3...
показати весь коментар
28.05.2025 23:07 Відповісти
Тугодум.
показати весь коментар
29.05.2025 01:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 