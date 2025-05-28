Трамп: Через два тижні зрозуміємо, чи Путін нас дурить. Якщо так – будемо реагувати по-іншому

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не може сказати, чи справді диктатор РФ Володимир Путін хоче завершити війну проти України.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами, цитує його Clash Report, інформує Цензор.НЕТ.

"Через два тижні скажу, чи Путін нас дурить. Якщо так – ми будемо реагувати трохи по-іншому. Путін грає з вогнем", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що його спецпосланник Стівен Віткофф "робить феноменальну роботу і зараз дуже рішуче веде переговори" з російською стороною.

Трамп також розповів, чому він не запроваджував санкції проти Росії. За його словами, він "не хотів зіпсувати угоду".

Окрім цього, Трамп сказав, що "дуже розчарований тим, що відбувається ці кілька ночей, коли людей убивають посеред того, що ви б назвали переговорами".

Глава Білого дому додав, що він готовий приєднатися до зустрічі президента України Володимира Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше президент США заявляв, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем".

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