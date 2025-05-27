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Путін грає з вогнем. Якби не я, із РФ сталися б дуже погані речі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем".
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей, і я маю на увазі дійсно дуже поганих. Він грає з вогнем!" - наголосив американський лідер.
Топ коментарі
+52 Wild MadDog
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+42 Дужан Міхал
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+33 Деніс Войцеховський
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ой, замазався ти рудий, по повній
Це вже не чиїсь домисли чи догадки - це пряма мова самого пацієнта!
Цікаво, а що зараз думають ті утирки, що мігрували до Штатів і настирно поливали нас брудом за те, що ми казали(ще тоді!!) про трУмпа? Мабуть вже перевзулись і...обтираються від того лайна, що додік на них вилив.
Відтак - Balabolus vulgaris, з приблизно таким самим рівнем інтелектуального розвитку, як і у вашого патрона.
Я ж кажу - з інтелектуальнім рівнем вашого патрона.
Так що гуляй, кацапчик, тут тобі горілки нема!
- якби не я, ця війна взагалі б не почалась
- якби не я, із рф сталися б дуже погані речі
Я хз що там американці думають маючи це лайно на посту Президента.
Як би не я, то й сонце б не вставало з ранку, якби не я, то не сідало б і в ночі Як би не я, то й птахи б не співали в рощах, якби, не я то зникло б все життя... Як би не я , і Місяць б зійшов з орбіти, якби не я , все зникло б в небуття Бо тільки я, і тільки я ,і ніхто інший зміг врятувати цю планету під назвою земля....
PS: Краснов, ще і тобі, було б трохи веселіше!
PPS: А ти, це все зруйнував!!!
"Если бы не я, то россия пала бы и война окончилась бы".