Путін грає з вогнем. Якби не я, із РФ сталися б дуже погані речі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей, і я маю на увазі дійсно дуже поганих. Він грає з вогнем!" - наголосив американський лідер.

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