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Новини Трамп про Росію Трамп про Путіна
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Путін грає з вогнем. Якби не я, із РФ сталися б дуже погані речі, - Трамп

Трамп розкритикував Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін "грає з вогнем".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей, і я маю на увазі дійсно дуже поганих. Він грає з вогнем!" - наголосив американський лідер.

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Трамп про Путіна

Автор: 

путін володимир (24060) росія (65829) Трамп Дональд (6027) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+52
якби не рудий донні, то ***** була б @ізда... повна
ой, замазався ти рудий, по повній
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27.05.2025 18:55
+42
Ось тут рижий гамадріл і розкрився. Каже, росія жива бо я граю за неї. Козирями.
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27.05.2025 18:56
+33
Тобто зізнався, що увесь цей час рятував росію.
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27.05.2025 18:58
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якби не рудий донні, то ***** була б @ізда... повна
ой, замазався ти рудий, по повній
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27.05.2025 18:55 Відповісти
Путін грає зі ссикливим деменційним, пустобрьохом. А не з "вогнем"...
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27.05.2025 19:27 Відповісти
із цього контексту випливає, що Чуб по суті зізнався, шо він таки дійсно є агент Краснов..
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27.05.2025 19:42 Відповісти
Це вже абсолютна "явка з повинною"!
Це вже не чиїсь домисли чи догадки - це пряма мова самого пацієнта!
Цікаво, а що зараз думають ті утирки, що мігрували до Штатів і настирно поливали нас брудом за те, що ми казали(ще тоді!!) про трУмпа? Мабуть вже перевзулись і...обтираються від того лайна, що додік на них вилив.
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27.05.2025 19:42 Відповісти
Обмовка по Фрейду
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27.05.2025 19:59 Відповісти
"если бы не я, не я, не я...". Но хоть честно признался Донни, что он на стороне хутина и рашки.
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27.05.2025 20:36 Відповісти
несмішнмй клоун трумп
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27.05.2025 18:56 Відповісти
Ой, та перестань вже 3.14159265358...
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27.05.2025 18:56 Відповісти
Ось тут рижий гамадріл і розкрився. Каже, росія жива бо я граю за неї. Козирями.
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27.05.2025 18:56 Відповісти
ага, Байден давив гадів три роки, буквально місяця не вистачило додавити, і тут трамп виліз
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27.05.2025 19:16 Відповісти
Може маразматику врешті перемкне кукуху і рознесе к ****** залєщанські болота
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27.05.2025 18:57 Відповісти
Відправ йому вогнегасник!
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27.05.2025 18:57 Відповісти
да мы уже поняли что ты так отмазываешь х................у..........йло как никто другой
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27.05.2025 18:57 Відповісти
Прямо напугав бабушку с яйцями...
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27.05.2025 18:57 Відповісти
Та это понятно. Если бы не ты с россией случилось бы хотя бы что то из того на что она заслуживает
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27.05.2025 18:57 Відповісти
краще з розумним втратити ніж з дурним знайти
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27.05.2025 18:58 Відповісти
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27.05.2025 18:58 Відповісти
Агєнт ''КрасноФФ'' вскрился?
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27.05.2025 18:58 Відповісти
так це саморазаблаченіє
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27.05.2025 19:34 Відповісти
З Чубатого вогонь, як з лайна куля. Путя вже втомився реготати з дебіла.
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27.05.2025 18:58 Відповісти
а в тебе знову ***** з великої літери і з чотирма помилками в одному слові...
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27.05.2025 19:47 Відповісти
Тобто зізнався, що увесь цей час рятував росію.
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27.05.2025 18:58 Відповісти
Пише Одне Робе Інше...
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27.05.2025 19:00 Відповісти
Это правда,Трамп в свое время убил много руцких,больше,чем любой другой президент США.
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27.05.2025 19:00 Відповісти
Та не кажіть - прям звіздець який Рембо зі Шварцнегером одночасно... в своїй хворобливій уяві!
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27.05.2025 19:04 Відповісти
Армия США при президенте Трампе, убивала путинцев хладнокровно,спокойно и жестко,ни один другой президент США так не делал,ваши дешевые и примитивные тявканья этого отменить не смогут.
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27.05.2025 19:13 Відповісти
Ну давай, протявкай всі випадки, коли американці по команді Трампла русню рубали пачками.
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27.05.2025 19:16 Відповісти
Вашим просвещением пусть занимаются ваши мама с папой,или отцим с мачехой,на меня не расчитывайте.
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27.05.2025 19:30 Відповісти
Я так і думав, що жодних доказів своїм твердженням ви не зможете навести.
Відтак - Balabolus vulgaris, з приблизно таким самим рівнем інтелектуального розвитку, як і у вашого патрона.
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27.05.2025 19:43 Відповісти
То, чего я не знаю - не происходило,то, чего я знать не желаю - другие тоже не должны знать - это логика абсолютного идиота.
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27.05.2025 20:24 Відповісти
Абсолютний ідіот - це той, хто живе у вигаданому світі, з вигаданими перемогами, і здобутками.
Я ж кажу - з інтелектуальнім рівнем вашого патрона.
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27.05.2025 20:26 Відповісти
Пустые слова от просившего помощи в просвещении,нет смысла,нет логики,нет информации,просто выброс злобных эмоций.
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27.05.2025 20:47 Відповісти
Особа, яка ляпає своїм язиком впусту, і вимагає, щобі співрозмовники самі шукали докази його балабольства - або русня, або ідіот... хоча різниці нема!
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27.05.2025 20:52 Відповісти
Мои доказы - это ваша темнота и озлобленость,выпрашивая их вы признаете свою слабую информированность,но с этим признанием вы по хамски и борзо пытаетесь оспаривать мои правдивые утверждения,это означает,что вы просто невежественная балаболка достойная только насмешек.
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27.05.2025 21:06 Відповісти
Називати свою брехню "Правдивыми утверждениями" здатна тільки русня!
Так що гуляй, кацапчик, тут тобі горілки нема!
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27.05.2025 21:11 Відповісти
Лише одного разу при трумпі жахнули по вагнерам в сирії, більше нічого не було!
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27.05.2025 21:37 Відповісти
Хахаха,идиот хотел оспорить,но он только подтвердил мои золотые утверждения.
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27.05.2025 21:53 Відповісти
було одного разу в Сирії, під Хашамом, іншого щось не пам'ятаю...
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27.05.2025 19:51 Відповісти
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27.05.2025 19:02 Відповісти
А ОТ ВІН І ВСКРИВСЯ. ПЕРШИЙ РАЗ СКАЗАВ ПРАВДУ
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27.05.2025 19:05 Відповісти
він оглядається на Сенат , а там жорстко настроєні проти раши
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27.05.2025 19:07 Відповісти
Ну що, це початок саме того, про що я писала як про надію- маганрцисисту легше звалити все на парламентраів , тобто спустити цепуру " з поганими хлопцями" й натравити на бувшого гарного у котрого, просто криша зʼїхала... Адже для для скуобеєвщини усі підноси погані, окрім команди Трумпа. Догрався Окурок ?
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27.05.2025 19:41 Відповісти
Явка з повинною. Ми давно бачимо, що руде чмо підтримує і всіляко відбілює воєнного злочинця. Чубакабра - співучасник кремлівських злочинів.
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27.05.2025 19:06 Відповісти
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27.05.2025 19:06 Відповісти
Пинком под зад из Украины это самый минимум.. так делай!!!
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27.05.2025 19:07 Відповісти
Трампон сам признался, что нассал в тапки.
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27.05.2025 19:07 Відповісти
та всі розуміють що війна продовжується тільки завдяки трампону
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27.05.2025 19:09 Відповісти
От підарас! Оба!
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27.05.2025 19:11 Відповісти
А сонечко б зійшло, якби не донні? А дощик пролився б? Та ні, була б Земля темна, суха та безлюдна, як при Байдені!
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27.05.2025 19:13 Відповісти
Да ладно, ще скажи що і сонце не зійде без мене
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27.05.2025 19:17 Відповісти
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27.05.2025 19:17 Відповісти
Я-я-я-я-я-я... Головка від **я
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27.05.2025 19:18 Відповісти
👍
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27.05.2025 20:32 Відповісти
Налякав бабу товстим....
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27.05.2025 19:19 Відповісти
... рижим чубом..
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27.05.2025 19:29 Відповісти
" Если бы не рубли которые мне заплатили , и я их отрабатываю как могу " - наверное это хотел сказать Трамп !
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27.05.2025 19:20 Відповісти
Это явка с повинной
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27.05.2025 19:21 Відповісти
Т.е лучше бы тебя не было!!!)))
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27.05.2025 19:22 Відповісти
"Прашу памедленней... - я записую!"
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27.05.2025 19:24 Відповісти
який ти краснов сьогодні?

- якби не я, ця війна взагалі б не почалась

- якби не я, із рф сталися б дуже погані речі
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27.05.2025 19:28 Відповісти
Та пішов би ти кобилі в тріщину, нарцис грьобаний!
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27.05.2025 19:33 Відповісти
"У кожній людині рівно стільки марнославства, скільки їй бракує розуму." - Олександр Поуп
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27.05.2025 19:38 Відповісти
Нарешті агент краснов зізнався.
Я хз що там американці думають маючи це лайно на посту Президента.
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27.05.2025 19:39 Відповісти
Трамп як спінер, якого х..ло вертить на одному місці.
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27.05.2025 19:40 Відповісти
Ощущение что эти твитты пишет какой-то ИИ.))
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27.05.2025 19:40 Відповісти
Якби ти вже був,то багато чого вже давно б не сталося))
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27.05.2025 19:45 Відповісти
І знову оці дурнуваті хвастощі - ЯКБИ НЕ Я...! Ну яка нормальна людина буде це повторювати кожного дня без вихідних? Ну просто КАПІТАН АМЕРИКА і рятівник рф і путіна.....

Як би не я, то й сонце б не вставало з ранку, якби не я, то не сідало б і в ночі Як би не я, то й птахи б не співали в рощах, якби, не я то зникло б все життя... Як би не я , і Місяць б зійшов з орбіти, якби не я , все зникло б в небуття Бо тільки я, і тільки я ,і ніхто інший зміг врятувати цю планету під назвою земля....
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27.05.2025 19:50 Відповісти
А хто у Штатах справи про держзраду порушує? ФБР? Це є зізнання, явка з повинною.
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27.05.2025 19:55 Відповісти
вот именно-если бы не ты, гандон штопаный то рашке пришлось бы совсем несладко!
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27.05.2025 19:57 Відповісти
То ти визнав щойно що ти руде мудило нас здавав.
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27.05.2025 19:58 Відповісти
Нагадайте,який раз за 200+ років свого існуваня США рятутують московію?
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27.05.2025 20:00 Відповісти
Хоча досить відверта заява проти росії, та сумнозвісних 73-іх ще немало дотепер,які противляться позиції президента США на догоду не менш сумнозвісному актору 95-го,колишнього.
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27.05.2025 20:01 Відповісти
А якби на його місці був би якийсь дурачьок?
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27.05.2025 20:03 Відповісти
Трамп, досить дуркувати, прозрівай скоріше! Ми візьмемо тебе у союзники, будеш допомагати нам кобзонити орків!
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27.05.2025 20:09 Відповісти
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27.05.2025 20:11 Відповісти
У фразі «якби нея……» нема погрози. Тут явно вираження вірності , готовності захистити любімага друга Валодіміра.
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27.05.2025 20:40 Відповісти
ТІРІМАЙТЄ мяня сьємєра!!!
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27.05.2025 20:41 Відповісти
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27.05.2025 20:46 Відповісти
Спасти НЕрядового Путина!
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27.05.2025 20:49 Відповісти
Тож, які погані речі? Сидів би на нарах, кожного вечора, його б чмокали у пупок, перестукувався з красновим "трампаксом", благодать яка!
PS: Краснов, ще і тобі, було б трохи веселіше!
PPS: А ти, це все зруйнував!!!
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27.05.2025 20:56 Відповісти
Саме так. Якби не ти, п ідара шматок.
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27.05.2025 21:03 Відповісти
Донни соревнуется с потужным гундосиком по количеству потужный речей по ходу. Наверное вера как то влияет на ум.
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27.05.2025 21:12 Відповісти
Прізвіще Трамп походить від Слова Тряпка..Його прадид був Трямка..дід Трямп..Біжіці в Німтчиу з Ніжнего Тагіла.
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27.05.2025 21:27 Відповісти
Явка с повинной.
"Если бы не я, то россия пала бы и война окончилась бы".
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27.05.2025 21:28 Відповісти
Путін грає з вогнем. Якби не я, із РФ сталися б дуже погані речі, що давно потрібно зробити для закінчення війни..Але "трамбон" врятував рашистського злочинця відж справедливої кари...
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27.05.2025 21:31 Відповісти
Ну Трямп покажи який ти могутній..Введи Авіаносці хочаб у середнеземне море..Доні Брудна Трямка..
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27.05.2025 21:31 Відповісти
ху.ло "грається" не просто вогнем, а трьох-тонними фабами, балістичними кинджалами, цілими зграями смертоносних безпілотників... І не рік, і не два він вже "грається". Випалив до тла вже безліч українських міст і сіл, і не тільки українських... Але хтось все ще думає, що це "гра" і його це не стосується?!
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27.05.2025 21:42 Відповісти
Він не з вогнем грає,він на тебе"болт" кладе,на голову сере,а ти розмазуєш це.Пора вже і обідиться?
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27.05.2025 21:54 Відповісти
zate Найпотужніший боневтік виробляє відосики швидше ніж їх переглядають
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27.05.2025 21:57 Відповісти
Дибілам так і чешуться руки писать про агента. Повідрубуйте собі пальці, кретини.
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27.05.2025 22:09 Відповісти
...невжеж, нарешті, 47й зброєю завалить та на абсурдні вимоги "меморандуму" пу (хоч ми його ще в очі не бачили, але достаменно знаємо домінанту пісні про головне: вологі мрії про роззброєння і скорочення ЗСУ, повернення москальских попів, язык, вибори ...) зробить дуже больно і зажене крису за перебрик?
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27.05.2025 22:13 Відповісти
Досить вже киздіти, Нарцис! Ділом займись нарешті...
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27.05.2025 22:18 Відповісти
***** собі , оце ковбасить
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27.05.2025 22:20 Відповісти
Авжеж, якби не рудий барига ми вже провели б парад перемоги на Червоній площі, а так лише переписали на нього природні ресурси.
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27.05.2025 22:33 Відповісти
Та це вже всі зрозуміли, аби не ти путін так би не нахабнів, рудий дуполиз.
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27.05.2025 22:34 Відповісти
 
 