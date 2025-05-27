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Путин играет с огнем. Если бы не я, с РФ произошли бы очень плохие вещи, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем".
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно очень плохих. Он играет с огнем!" - подчеркнул американский лидер.
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+60 Wild MadDog
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Признание в госизмене в пользу россии ???