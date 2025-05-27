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Новости Трамп о россии трамп о путине
13 091 115

Путин играет с огнем. Если бы не я, с РФ произошли бы очень плохие вещи, - Трамп

Трамп раскритиковал Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин "играет с огнем".

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду действительно очень плохих. Он играет с огнем!" - подчеркнул американский лидер.

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Трамп о Путине

Автор: 

путин владимир (31510) россия (96038) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+60
якби не рудий донні, то ***** була б @ізда... повна
ой, замазався ти рудий, по повній
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27.05.2025 18:55
+49
Ось тут рижий гамадріл і розкрився. Каже, росія жива бо я граю за неї. Козирями.
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27.05.2025 18:56
+38
Тобто зізнався, що увесь цей час рятував росію.
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27.05.2025 18:58
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***** собі , оце ковбасить
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27.05.2025 22:20 Ответить
Як вони схожі з зе. Спершу зав"язнути в рашці, нічого доброго не зробити, а вішати лапшу на вуха народу: сьогодні одну - завтра іншу, триматись за владу і гребсти бабло. Правильно генерал Григорій Омельченко каже - один типаж.
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28.05.2025 00:18 Ответить
Авжеж, якби не рудий барига ми вже провели б парад перемоги на Червоній площі, а так лише переписали на нього природні ресурси.
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27.05.2025 22:33 Ответить
Та це вже всі зрозуміли, аби не ти путін так би не нахабнів, рудий дуполиз.
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27.05.2025 22:34 Ответить
Мда...коменти. Виходить треба з того що США і Трамп по великому рахунку нам нічого не повинні, наприклад так же як і рашка. Будапештським меморандум - не Трамп підписував і по суті ми волею неволею мали б віддати ті боєголовки. Інше питання що США як виявляється не вимагали віддати тактичну ядерну зброю, але наші ділки-комуністи підтримувані половиною населення України її все таки по тихому здали, а тепер США в усьому винні. МБР з ядерною боєголовкою з управлінням з масквабаду, це ж вам хер на палочці. Якщо Трампу перекладуть те що пишуть тут 90% хайпорізів, то ми точно ніякої підтримки в найближчі 4 роки від США не матимемо. Хватить нам одного понторіза. Вся біда в тому що дурні ніколи не визнають своїх помилок і це накладається на наше сьогодення.
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27.05.2025 22:57 Ответить
Мабуть американці теж наслухались: "Терпіть терпіли, коли вас зливають; не розхитуйте ситуацію, а то рашка "нападьоть".
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28.05.2025 00:27 Ответить
Я не понял, это что - ЯВКА С ПОВИННОЙ ?
Признание в госизмене в пользу россии ???
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27.05.2025 23:09 Ответить
заява для міжнародного трибуналу по співучасті у злочинах проти людяності і геноциді
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27.05.2025 23:30 Ответить
якби не пуйло світ би так і не звзнав що трампон це затичка пуйла
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27.05.2025 23:19 Ответить
як би не я ...то ви українці та ваше ЗСУ ,роз ї *енили цю рашу ,аж бігом ,а так слава Богу ще і зеленський 🤡 мені допоміг ,Залужного прибрав , я тепер можу лякалку включати переодично ,головне шо зеленський кожно дня все більше здає української теріторії ,а без мене ,він би такого робим меньше ,і кацапії було б дуже погано ...трамп 🤠ти іді* т!??
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27.05.2025 23:26 Ответить
Та "усипіть" нарешті цього старого довбо...ба, вже блювати хочеться від його "заяв"...
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27.05.2025 23:38 Ответить
Трамп имеет в виду, что только он сдерживает поток новых санкций против РФ и новой поддержки Украины. Потому, что всё еще предлагает питуну договориться и закончить войну здесь и сейчас. Ну... что же посмотрим, что ответит хитросделанный кремлин...
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27.05.2025 23:48 Ответить
Трампон Трампакс хватить ******* и нести чушь и компот, противно слушать!!!🤣🤡🤪🥳🤗🤣
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28.05.2025 00:05 Ответить
Це самовикриття кацапського агента?
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28.05.2025 00:18 Ответить
Як вже цей киздабол за*бав!
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28.05.2025 02:01 Ответить
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