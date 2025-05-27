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Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Трамп рассматривает возможность отмены всех ограничений на использование западного оружия Украиной, - СМИ

Трамп сделал заявление о красной линии в переговорах Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант полной отмены ограничений на использование западного оружия Украиной, введенных предыдущей администрацией Джо Байдена.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По словам высокопоставленных западных чиновников, сейчас идет пересмотр всех ограничений, которые существовали ранее, поскольку "нынешний статус-кво не отвечает общим интересам в вопросе возвращения России за стол переговоров".

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Американский военный аналитик Хорхе Риверо отметил, что ослабление этих ограничений позволит Украине атаковать критически важные объекты российской военной инфраструктуры, включая авиабазы, откуда запускаются дроны "Герань-2" и стратегические бомбардировщики, наносящие удары по украинским городам.

"Это изменение политики может еще больше уполномочить украинские силы атаковать российские узлы командования и управления, а также логистические артерии глубоко внутри России с помощью высокоточных боеприпасов", - добавил Риверо.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что больше не существует ограничений на дальность стрельбы западного оружия, которое передают Украине. Кремль назвал это решение "опасным шагом".

Как отмечают источники, окончательное решение президента США и дальнейшие шаги поддержки Украины будут обсуждаться на встречах с немецкими официальными лицами на этой неделе. Ожидается, что в ближайшие дни в Вашингтон прибудет министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

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Автор: 

оружие (10242) Трамп Дональд (5580) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+8
Господи, вразуми Дональда!
Поборемо диявольське ***** разом з народом США !
Як побороли німецьке ***** - гітлєра у 1945 !!!!
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27.05.2025 13:40
+4
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27.05.2025 13:38
+3
Не факт, що справа піде далі розгляду. Переговорить з ****** по телефону та й знов почне тиснути на Україну
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27.05.2025 14:03
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Хуцпа! Не дозволить!
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27.05.2025 13:38 Ответить
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27.05.2025 13:38 Ответить
З таким виразом хлєбала пики "розглядати можливості" планується дуже довго ...((
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27.05.2025 13:48 Ответить
Господи, вразуми Дональда!
Поборемо диявольське ***** разом з народом США !
Як побороли німецьке ***** - гітлєра у 1945 !!!!
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27.05.2025 13:40 Ответить
Старік Байден навіть не розглядав таку можливість. Так що шах і мат всім хто гнав на Трампа!!!
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27.05.2025 13:40 Ответить
Не факт, що справа піде далі розгляду. Переговорить з ****** по телефону та й знов почне тиснути на Україну
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27.05.2025 14:03 Ответить
З добрим ранком, трампанутий. Хай зробить спочатку
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27.05.2025 14:27 Ответить
Не кажи ГОП!...
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27.05.2025 14:32 Ответить
Я люблю німців)))♥️
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27.05.2025 13:44 Ответить
дозволи - то, звичайно, добре. а зброю ту саму хоч дадуть?...
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27.05.2025 13:48 Ответить
Вам би - "як мед , так і ложкою ..." (с)
Щось одне ...((
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27.05.2025 13:49 Ответить
Черговий гімновкид. По-перше, нічого він не розглядає, він взагалі уникає конфлікту з рашкою. По-друге, навіть при наявності дозволу, потрібно мати чим бити. А за 3,5 роки повномасштабної війни, ракет, які б діставали до Москви, і не створили. Один потужний п#здьож.
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27.05.2025 13:48 Ответить
ты реально думаешь они разрешат бить вглубь и не дадут чем ?)
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27.05.2025 13:55 Ответить
так!
Трамп ще ні копійки не виділив Україні, збро і кошти поступають ще від Байдена
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27.05.2025 14:02 Ответить
посмотрим когда закончится та помощь
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27.05.2025 14:07 Ответить
А от і розглядає! Порножурнал.
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27.05.2025 14:07 Ответить
Ну, тоді ми своїми томагавками вдаримо по Москві.
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27.05.2025 13:52 Ответить
Ні хто, нічого не скасує.
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27.05.2025 13:53 Ответить
Нехай не спішить.
Ще біля трьох років має на розгляд цієї можливості.
За цей час встигне ще з десяток пам'ятників собі відкрити, по всій території США.
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27.05.2025 13:54 Ответить
Поки не буде поставка тих далекобійних припасів у необхідній кількості- це все популізм!
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27.05.2025 13:59 Ответить
Поставок не буде. Потрібно це нарешті прийняти і налагоджувати виробництво своїх ракет, замість того щоб робити порожні заяви про ******* дронів тощо
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27.05.2025 14:05 Ответить
"запроваджених попередньою адміністрацією Джо Байдена."

Тю, а тут розпинаються в істериці який хороший президент був Байден і так хотів перемоги України, аж спати не міг.
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27.05.2025 14:00 Ответить
крім як на Київ Пост більше ніде не знайшов інформації. Тільки на цю газету посилається. Репутація так собі( суцільна брехня в такий час.....
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27.05.2025 14:09 Ответить
саме цікаве, що сама по собі новина дивна, ніби з пальця: обмежень як таких немає з листопада 2024.

проблема у відсутності самих ракет .
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27.05.2025 14:43 Ответить
а дєдушка може псіхануть, навіть не сумніваюся у цьому.

пс а до речі - до кінця травня вже мало б було виготовлено принаймні 1000 ракет, про які торосило зелене уйобисько. 9 травня минуло, за удар по сумам генштаб іще не помстився, то можно бити по кацапам. агов, зе-лупа, давай наказ!!
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27.05.2025 14:12 Ответить
трамп сьогодні , завтра і післязавтра - це 3 зовсім різні людини. А вчорашній трамп - це четверта його версія.

Навіщо за язиком цього шизоїда слідкують? Краще дивитись, що воно підписує
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27.05.2025 14:23 Ответить
Дайте Трампу окуляри, може краще бачити буде...
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27.05.2025 14:37 Ответить
тобто, дозволять нам капцями закидувати рашистські авіабази?? Потужно, ***...
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27.05.2025 14:57 Ответить
Війна заголовків... Цей клоун знає, що кацапня відстежує будь-яку інформацію, що виходить з його офісу. Тому воно робить вкид і намагається зрозуміти, якою буде реакція. При цьому робити щось з того, про що воно написало (чи написали за нього), воно, звісно, не буде.
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27.05.2025 15:08 Ответить
 
 