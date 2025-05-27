Трамп рассматривает возможность отмены всех ограничений на использование западного оружия Украиной, - СМИ
Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант полной отмены ограничений на использование западного оружия Украиной, введенных предыдущей администрацией Джо Байдена.
Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По словам высокопоставленных западных чиновников, сейчас идет пересмотр всех ограничений, которые существовали ранее, поскольку "нынешний статус-кво не отвечает общим интересам в вопросе возвращения России за стол переговоров".
Американский военный аналитик Хорхе Риверо отметил, что ослабление этих ограничений позволит Украине атаковать критически важные объекты российской военной инфраструктуры, включая авиабазы, откуда запускаются дроны "Герань-2" и стратегические бомбардировщики, наносящие удары по украинским городам.
"Это изменение политики может еще больше уполномочить украинские силы атаковать российские узлы командования и управления, а также логистические артерии глубоко внутри России с помощью высокоточных боеприпасов", - добавил Риверо.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что больше не существует ограничений на дальность стрельбы западного оружия, которое передают Украине. Кремль назвал это решение "опасным шагом".
Как отмечают источники, окончательное решение президента США и дальнейшие шаги поддержки Украины будут обсуждаться на встречах с немецкими официальными лицами на этой неделе. Ожидается, что в ближайшие дни в Вашингтон прибудет министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хлєбалапики "розглядати можливості" планується дуже довго ...((
Поборемо диявольське ***** разом з народом США !
Як побороли німецьке ***** - гітлєра у 1945 !!!!
Щось одне ...((
Трамп ще ні копійки не виділив Україні, збро і кошти поступають ще від Байдена
Ще біля трьох років має на розгляд цієї можливості.
За цей час встигне ще з десяток пам'ятників собі відкрити, по всій території США.
Тю, а тут розпинаються в істериці який хороший президент був Байден і так хотів перемоги України, аж спати не міг.
проблема у відсутності самих ракет .
пс а до речі - до кінця травня вже мало б було виготовлено принаймні 1000 ракет, про які торосило зелене уйобисько. 9 травня минуло, за удар по сумам генштаб іще не помстився, то можно бити по кацапам. агов, зе-лупа, давай наказ!!
Навіщо за язиком цього шизоїда слідкують? Краще дивитись, що воно підписує