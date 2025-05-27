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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Зеленский может присутствовать на форуме НАТО в Гааге: саммит сократили из-за позиции Трампа, - NYT

Президент Украины Владимир Зеленский

Неизвестно, получит ли президент Украины Владимир Зеленский официальное приглашение на июньский саммит НАТО в Гааге, однако, вероятно, он примет участие в параллельном форуме оборонной промышленности.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что июньский саммит НАТО планируют провести в сокращенном формате, чтобы избежать потенциальных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.

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Относительно присутствия Украины на саммите, пока нет четкого решения. Новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил: "Я полностью ожидаю, что Зеленский будет в Гааге. В каком статусе, мы еще обсуждаем".

Чиновники также отметили, что в этом году, вероятно, не состоится заседание Совета НАТО-Украина, где Киев ранее встречался с союзниками на равных. После первого ужина лидеры НАТО планируют провести лишь короткое заседание для утверждения новых целей расходов.

В то же время НАТО организует форум оборонной промышленности, на котором, как ожидается, будет присутствовать Зеленский.

Как отмечается, ранее при президентстве Джо Байдена Зеленский играл важную роль на саммитах НАТО. Однако Дональд Трамп, который сейчас возглавляет США, известен своей критикой как относительно членства Украины в НАТО, так и самого Зеленского.

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Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) НАТО (10045) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+14
Нарешті для виборців 73% гарна новина, що лідер всієї планети і навіть Галактики, може бути присутнім на саміті НАТО. А толку то з цього? Чи можливо проявить хоробрість, як колись до Байдена і запитає у Трампа;"Чому ми не в НАТО"? Тоді пам'ятаю зебіли обісцяли всі штани від задоволення та хоробрості їх Лідора.
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27.05.2025 11:59
+9
Нах#ра він там 💩?
Країна витрачає гроші 💰 на те, шоб 🤡 мав можливість зробити пару селфі і вигуляти скумбрію?
З його присутності-відсутності толку ніякого.
Він ні на що не впливає.
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27.05.2025 12:07
+8
Шось ми з тим НАТО і з оцими всякими форумами як яйця в статевому акті - участь приймаємо, але не входимо.
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27.05.2025 11:57
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Правила форума Совет форумчан
ще звідтіля бубнявого не виганяли
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27.05.2025 11:54 Ответить
Ты его в дверь, оно в окно лезет.
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27.05.2025 11:56 Ответить
Крім журношлюх ніхто заяв не робив про присутність членів на саміту НАТО.
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27.05.2025 13:44 Ответить
Шось ми з тим НАТО і з оцими всякими форумами як яйця в статевому акті - участь приймаємо, але не входимо.
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27.05.2025 11:57 Ответить
Нарешті для виборців 73% гарна новина, що лідер всієї планети і навіть Галактики, може бути присутнім на саміті НАТО. А толку то з цього? Чи можливо проявить хоробрість, як колись до Байдена і запитає у Трампа;"Чому ми не в НАТО"? Тоді пам'ятаю зебіли обісцяли всі штани від задоволення та хоробрості їх Лідора.
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27.05.2025 11:59 Ответить
Правильно запитував, але тепер прий1шов час, що не Україна, а НАТО буде проситися захистити їх.
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27.05.2025 12:47 Ответить
Правильно запитував? Можливо скажете, що і правильно все робив, коли розвів корупцію і мародерства до найвищого рівня, крали навіть гуманітарку? А чому тоді сам не поїхав на саміт НАТО???
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27.05.2025 12:52 Ответить
Мало того шо Трамп перед ****** стоіть в пощиції раком то він ще і НАТО ставить у п'яту позицію.
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27.05.2025 11:59 Ответить
Нах#ра він там 💩?
Країна витрачає гроші 💰 на те, шоб 🤡 мав можливість зробити пару селфі і вигуляти скумбрію?
З його присутності-відсутності толку ніякого.
Він ні на що не впливає.
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27.05.2025 12:07 Ответить
Тобто, Україні не потрібно бути присутніми на форумі ?
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27.05.2025 12:16 Ответить
Яке відношеннч має гундосик до України? Вона для нього всього лиш кормова база
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27.05.2025 12:26 Ответить
Україні має бути присутня.
Але і представник має бути адекватним, а не таким як Вова, котрий закатує істерики, бо йому щось не подобається чи його не похвалили.
Коли Вова 💩 будь-яким союзникам, він думає не про Україну, а про власне его.
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27.05.2025 12:35 Ответить
Хто повинен бути присутній від Украъни ?
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27.05.2025 12:38 Ответить
Українець, а не обнюхане істеричне чмо.
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27.05.2025 12:40 Ответить
пхахах лікуйся, таблетки не забувай пити 🤡
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27.05.2025 12:49 Ответить
Ми знайомі, що ти зі мною на "ти"? Щось я не пригадую, щоб із бидлом колись водився.
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27.05.2025 16:49 Ответить
бидло в дзеркалі побачиш
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27.05.2025 17:27 Ответить
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27.05.2025 12:07 Ответить
"Дональд Трамп, який наразі очолює США, відомий своєю критикою як щодо членства України в НАТО, так і самого Зеленського." - ну це дуже завуальовано сказано, на справді всі розуміють що Трамп - прокацап.
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27.05.2025 12:15 Ответить
Трам боїться, що Зеленський його привселюдно назве ссиклом і брехуном?
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27.05.2025 12:17 Ответить
І потужно насре на стіл - нафіга ті полуміри?
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27.05.2025 12:28 Ответить
зєля трампа привселюдно тільки в сраку зможе поцілувати 😀
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27.05.2025 12:30 Ответить
Трамп зневажає Зеленського і це почуття перекриває всі розумні висновки як треба діяти по відношенню до злочинця світового маштабу - путіна. Чим це викликано всі розуміють, це особисте, а тому для Трампа найголовніше. Хоча для Лідера який пообіцяв зробити Америку знов великою, особисте НЕ має переважати глобальні речі, власну репутацію і мету свого президенства.
Бо все вже виглядає вендетою Трампа по відношенню особисто до Зеленського(йому так здається), а насправді це веде до винищення України, бо об'єкт його зневаги має всіх на увазі, так само нехтуючі склавшимися обставинами, коли в заручниках тримають Україну, винищуючі її народ.

Це політика не великих, і тим більше, не лідерів країн, а повернутих на нарцисизмі осіб, закоханих в себе до нестями.
З огляду на те як розвиваються події, їх кризовість і кривавість, Трампу час не ототожнювати Зеленсько з Україною і її народом, бо будь яка влада тимчасова, а репутацію ТОГО ХТО ПОДОЛАВ ЗЛО, а путін і його кліка це і є зло, ЖИВЕ ВІЧНО!
В той же час, настав момент коли Зеленський має оцінити момент і не жертвувати країною і мільйонами людей, а заявити, що він не буде більше приймати участь у виборах і піде з політики назавжди, в обмін на порятунок України Сполученими Штатами Америки.
І це також сильний крок, відповідальний і достойний поваги.

Не думаю, що Зеленському варто наполягати на присутності на цьому саміті
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27.05.2025 12:26 Ответить
Зєльц піде з влади лише вперед ногамт, або в кайданках, але коли то ще буде?
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27.05.2025 12:31 Ответить
Тому я і закликаю вже опом'ятатися, бо безвиходь настане для всіх крім пуйла. І вілли в ЄС не спасуть, бо ненависть вже замість крові тече в венах мільйонів.
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27.05.2025 12:50 Ответить
..А присутність хрипатого на самміті допоможе Україні....враховуючі ставлення до нього Трампа? Чи може Трамп хай не їде..а запросити європейцям Зеленого? Як на мене..то чим менше Трамп буде згадувати хрипатого і чим менш він його буде чути... тим краще буде для України. А стосовно свідомого рішення відмови від виборів Зеленим.... ))) Ну Ви самі розумієте.... що тут один вихід його і у одні двері...А за дверима Лук*янівка ..або зустріч з Портновим......
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27.05.2025 13:18 Ответить
Ви що, й справді хочете обміняти порятунок залишків України і ще не вбитих і покалічених українців на комфорт тупого квартального блазня і його *********? Ніколи такого не буде, не може бути. Те падло хрипате вб'є ще сотні тисяч українців, але не поступиться своїми принципами, бо українці для нього - лайно, розхідний матеріал. І він цього не приховував задовго до того моменту, коли вирішив влізти у крісло президента.
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27.05.2025 12:46 Ответить
"Новий посол США в НАТО Метью Вітакер заявив: "Я повністю очікую, що Зеленський буде в Гаазі. В якому статусі, ми ще обговорюємо". Джерело: https://censor.net/ua/n3554559. Уякій Гаазі, у якому статусі? Ви про що? Він же не міжнародний злочинець! Судити його повинен український трибунал, в Україні, бажано у тих населених пунктах, які кацапи з його допомогою захопили за лічені дні а то й години. А Гаага - то вже для його кумира й подільника путіна.
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27.05.2025 12:38 Ответить
Дожилися...пану Презіденту України тепер вже й статус підбирають,щоби той міг бути присутній на очєрєдном збіговіську ...В нього і так є такий статус,що єврогейцчм і не снилося.Він спасітєль Європи і прчих амєрік!
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27.05.2025 17:42 Ответить
Яких нахер америк! Всесвіту! А як трішки переборщить з дозою, так і за його межами!
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27.05.2025 19:25 Ответить
 
 