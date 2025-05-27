Зеленский может присутствовать на форуме НАТО в Гааге: саммит сократили из-за позиции Трампа, - NYT

Неизвестно, получит ли президент Украины Владимир Зеленский официальное приглашение на июньский саммит НАТО в Гааге, однако, вероятно, он примет участие в параллельном форуме оборонной промышленности.

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что июньский саммит НАТО планируют провести в сокращенном формате, чтобы избежать потенциальных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.

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Относительно присутствия Украины на саммите, пока нет четкого решения. Новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил: "Я полностью ожидаю, что Зеленский будет в Гааге. В каком статусе, мы еще обсуждаем".

Чиновники также отметили, что в этом году, вероятно, не состоится заседание Совета НАТО-Украина, где Киев ранее встречался с союзниками на равных. После первого ужина лидеры НАТО планируют провести лишь короткое заседание для утверждения новых целей расходов.

В то же время НАТО организует форум оборонной промышленности, на котором, как ожидается, будет присутствовать Зеленский.

Как отмечается, ранее при президентстве Джо Байдена Зеленский играл важную роль на саммитах НАТО. Однако Дональд Трамп, который сейчас возглавляет США, известен своей критикой как относительно членства Украины в НАТО, так и самого Зеленского.

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Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.