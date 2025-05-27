Зеленский может присутствовать на форуме НАТО в Гааге: саммит сократили из-за позиции Трампа, - NYT
Неизвестно, получит ли президент Украины Владимир Зеленский официальное приглашение на июньский саммит НАТО в Гааге, однако, вероятно, он примет участие в параллельном форуме оборонной промышленности.
Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что июньский саммит НАТО планируют провести в сокращенном формате, чтобы избежать потенциальных конфликтов с президентом США Дональдом Трампом.
Относительно присутствия Украины на саммите, пока нет четкого решения. Новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил: "Я полностью ожидаю, что Зеленский будет в Гааге. В каком статусе, мы еще обсуждаем".
Чиновники также отметили, что в этом году, вероятно, не состоится заседание Совета НАТО-Украина, где Киев ранее встречался с союзниками на равных. После первого ужина лидеры НАТО планируют провести лишь короткое заседание для утверждения новых целей расходов.
В то же время НАТО организует форум оборонной промышленности, на котором, как ожидается, будет присутствовать Зеленский.
Как отмечается, ранее при президентстве Джо Байдена Зеленский играл важную роль на саммитах НАТО. Однако Дональд Трамп, который сейчас возглавляет США, известен своей критикой как относительно членства Украины в НАТО, так и самого Зеленского.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.
В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
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Країна витрачає гроші 💰 на те, шоб 🤡 мав можливість зробити пару селфі і вигуляти скумбрію?
З його присутності-відсутності толку ніякого.
Він ні на що не впливає.
Але і представник має бути адекватним, а не таким як Вова, котрий закатує істерики, бо йому щось не подобається чи його не похвалили.
Коли Вова 💩 будь-яким союзникам, він думає не про Україну, а про власне его.
Бо все вже виглядає вендетою Трампа по відношенню особисто до Зеленського(йому так здається), а насправді це веде до винищення України, бо об'єкт його зневаги має всіх на увазі, так само нехтуючі склавшимися обставинами, коли в заручниках тримають Україну, винищуючі її народ.
Це політика не великих, і тим більше, не лідерів країн, а повернутих на нарцисизмі осіб, закоханих в себе до нестями.
З огляду на те як розвиваються події, їх кризовість і кривавість, Трампу час не ототожнювати Зеленсько з Україною і її народом, бо будь яка влада тимчасова, а репутацію ТОГО ХТО ПОДОЛАВ ЗЛО, а путін і його кліка це і є зло, ЖИВЕ ВІЧНО!
В той же час, настав момент коли Зеленський має оцінити момент і не жертвувати країною і мільйонами людей, а заявити, що він не буде більше приймати участь у виборах і піде з політики назавжди, в обмін на порятунок України Сполученими Штатами Америки.
І це також сильний крок, відповідальний і достойний поваги.
Не думаю, що Зеленському варто наполягати на присутності на цьому саміті