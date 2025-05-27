Charlie Hebdo подал в суд из-за фейковых обложек, которые высмеивают Зеленского и Украину. ФОТО
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд с иском против соцсети X из-за распространения фальшивых обложек, которые высмеивают Владимира Зеленского и Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Astra.
Отмечается, что за последние два года в телеграмме и X появилось не менее 15 поддельных обложек журнала, "призванных создать впечатление, будто мы поддерживаем политику Путина".
Кто заказчик кампании?
"Все эти неуклюжие подделки имеют одну общую черту: они очерняют Украину, высмеивают поддержку Европы и Франции в отношении президента Владимира Зеленского, а иногда распространяют слухи о гендерной идентичности Брижит Макрон. Начинаешь спрашивать себя, не сам ли Путин их заказал?", - заявила редакция.
Юрист Charlie Hebdo отметил, что производство таких подделок имеет почти промышленный характер. Цель - создать впечатление, что журнал поддерживает политику Путина. В иске издание требует установить авторов и организаторов этой кампании.
Как отмечают, ранее было обнаружено 70 изданий, которые "дискредитируют преимущественно Украину, Владимира Зеленского и страны Запада". Треть из них - фальшивые обложки Charlie Hebdo.
Напомним, в мае 2022 года французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов. Средства от его реализации передадут ВСУ и теробороне Одессы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насправді кацапська пропаганда підробляє титульні сторінки УСІХ західні медіа на потоці.
Фейкову новину вставляють фотошопом у титулку західної газети чи журналу та потім поширюють як реальну новину під видом фотографіі відомої газети чи журналу.
Це масово.
Charlie Hebdo навпаки проявив характер та "яйця" у вимозі модерувати подібне лайно.
За ним підтягнуться всі інші.
В демократии, когда мы голосуем за представителя бюрократии, мы делегируем им право представлять наши интересы.
Так что, в этой ситуации путинская пропаганда делает карикатуры не только на Зеленского, но и на всю нашу страну.
По его версии, к созданию и распространению "фейковых" обложек причастна сама редакция "Charlie Hebdo" .
Многие склонны верить в достоверность обвинений, выдвинутых в адрес журнала.
Тематика, граничащая с сортирным юмором, давно утратила интерес у читательской аудитории.
Бульварный листок "Charlie Hebdo", грязная информационная помойка и балансирует на грани банкротства.
Команда Х предлагает своё объяснение внезапного всплеска антиукраинской риторики со стороны журнала.
По их словам, вдохновение базируется на "горсти рублей и пакета аргентинской муки" из российского посольства.
"Je suis X"