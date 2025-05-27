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Charlie Hebdo подал в суд из-за фейковых обложек, которые высмеивают Зеленского и Украину. ФОТО

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд с иском против соцсети X из-за распространения фальшивых обложек, которые высмеивают Владимира Зеленского и Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Astra.

Отмечается, что за последние два года в телеграмме и X появилось не менее 15 поддельных обложек журнала, "призванных создать впечатление, будто мы поддерживаем политику Путина".

Фейковые обложки Charlie Hebdo в соцсети Х

Кто заказчик кампании?

"Все эти неуклюжие подделки имеют одну общую черту: они очерняют Украину, высмеивают поддержку Европы и Франции в отношении президента Владимира Зеленского, а иногда распространяют слухи о гендерной идентичности Брижит Макрон. Начинаешь спрашивать себя, не сам ли Путин их заказал?", - заявила редакция.

Юрист Charlie Hebdo отметил, что производство таких подделок имеет почти промышленный характер. Цель - создать впечатление, что журнал поддерживает политику Путина. В иске издание требует установить авторов и организаторов этой кампании.

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Как отмечают, ранее было обнаружено 70 изданий, которые "дискредитируют преимущественно Украину, Владимира Зеленского и страны Запада". Треть из них - фальшивые обложки Charlie Hebdo.

Напомним, в мае 2022 года французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов. Средства от его реализации передадут ВСУ и теробороне Одессы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) пропаганда (3692) журнал (33) Charlie Hebdo (2)


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Топ комментарии
+11
Маск вже й сам не радий, що у політику заліз, тим більше після зустрічей з інвесторами та акціонерами його бізнес-проектів. А сімейка Трампа - це рафіновані дегенерати та корупціонери, особливо Дон молодший.
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27.05.2025 09:58
+7
Маск відіграв не останню роль… Та й вся сімейка трампа весело потирає ручки, виглядаючи з-за лаштунків театру дурнів.
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27.05.2025 09:50
+6
Висміювати зеленського і висміювати Україну - то є (по-одеському)_ "дві великі різниці. зеленського треба відсторонити від влади і віддати під суд. А Україну треба рятувати ... від таких зеленських.
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27.05.2025 10:03
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Моська показує ху із ху...
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27.05.2025 09:42 Ответить
Charlie Hebdo це ОДНА з подібних жертв.
Насправді кацапська пропаганда підробляє титульні сторінки УСІХ західні медіа на потоці.
Фейкову новину вставляють фотошопом у титулку західної газети чи журналу та потім поширюють як реальну новину під видом фотографіі відомої газети чи журналу.
Це масово.
Charlie Hebdo навпаки проявив характер та "яйця" у вимозі модерувати подібне лайно.
За ним підтягнуться всі інші.
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27.05.2025 14:00 Ответить
ZEkloun ni Ukraina ! A ZEshoblu v principe nimozhna diskreditovati , ani sami davno eta sdelali ! 🤦‍♂️
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27.05.2025 09:47 Ответить
Маск відіграв не останню роль… Та й вся сімейка трампа весело потирає ручки, виглядаючи з-за лаштунків театру дурнів.
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27.05.2025 09:50 Ответить
Саме подібне і хотів написать: "Шерше ля Маск...".
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27.05.2025 09:53 Ответить
любиш до чужого примазатись, то неіснуючі цитати якого суфорова, то ще щось кацапською, автора, який кацапською не писав, ніколи, то петросяниш.
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27.05.2025 12:04 Ответить
Маск вже й сам не радий, що у політику заліз, тим більше після зустрічей з інвесторами та акціонерами його бізнес-проектів. А сімейка Трампа - це рафіновані дегенерати та корупціонери, особливо Дон молодший.
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27.05.2025 09:58 Ответить
Театру дурнів на чолі з зеленським.
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27.05.2025 10:16 Ответить
Гнійний підр Маск...
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27.05.2025 09:54 Ответить
Гнійниший підр за Маска це зеля.
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27.05.2025 10:15 Ответить
Тобто винен не автор пасквіля а Інтернет на якому оприлюднили карикатури?
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27.05.2025 10:01 Ответить
Не інтернет а соцмережа Х. Можна припустити, що спершу вони подали скаргу з вимогою видалити підробки з соцмережі а якщо дійшло до суду то виходить, що соцмережа ніяк не відреагувала
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27.05.2025 12:09 Ответить
Висміювати зеленського і висміювати Україну - то є (по-одеському)_ "дві великі різниці. зеленського треба відсторонити від влади і віддати під суд. А Україну треба рятувати ... від таких зеленських.
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27.05.2025 10:03 Ответить
В данной конкретной ситуации - это одно и тоже, Президент является "лицом" страны, его основная обязанность - это внешняя политика.
В демократии, когда мы голосуем за представителя бюрократии, мы делегируем им право представлять наши интересы.
Так что, в этой ситуации путинская пропаганда делает карикатуры не только на Зеленского, но и на всю нашу страну.
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27.05.2025 10:22 Ответить
А кого будемо обирати ? У нас всі ці петькі і юльки, політичні трупи.
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27.05.2025 10:44 Ответить
Але гумор там - геть ніякий. Видно, що тупаки за справу бралися.
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27.05.2025 10:16 Ответить
Кацапи...
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27.05.2025 10:26 Ответить
не удивлюсь если такие картинки теперь генерируют с помощью ИИ тысячами....
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27.05.2025 10:32 Ответить
хоч хтось проти того що Україна з усіх боків приймає.
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27.05.2025 10:37 Ответить
РФ в плані піару просто топ. У нас піаром не займається ніхто. Діпломати... ну хіба що РФ піарять.
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27.05.2025 11:10 Ответить
Представитель Х опровергает выдвинутые обвинения.
По его версии, к созданию и распространению "фейковых" обложек причастна сама редакция "Charlie Hebdo" .
Многие склонны верить в достоверность обвинений, выдвинутых в адрес журнала.
Тематика, граничащая с сортирным юмором, давно утратила интерес у читательской аудитории.
Бульварный листок "Charlie Hebdo", грязная информационная помойка и балансирует на грани банкротства.
Команда Х предлагает своё объяснение внезапного всплеска антиукраинской риторики со стороны журнала.
По их словам, вдохновение базируется на "горсти рублей и пакета аргентинской муки" из российского посольства.
"Je suis X"
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27.05.2025 12:08 Ответить
Обдеруть цю мережу Х як липку
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27.05.2025 12:43 Ответить
 
 