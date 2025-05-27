Charlie Hebdo подал в суд из-за фейковых обложек, которые высмеивают Зеленского и Украину. ФОТО

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд с иском против соцсети X из-за распространения фальшивых обложек, которые высмеивают Владимира Зеленского и Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Astra.

Отмечается, что за последние два года в телеграмме и X появилось не менее 15 поддельных обложек журнала, "призванных создать впечатление, будто мы поддерживаем политику Путина".

Кто заказчик кампании?

"Все эти неуклюжие подделки имеют одну общую черту: они очерняют Украину, высмеивают поддержку Европы и Франции в отношении президента Владимира Зеленского, а иногда распространяют слухи о гендерной идентичности Брижит Макрон. Начинаешь спрашивать себя, не сам ли Путин их заказал?", - заявила редакция.

Юрист Charlie Hebdo отметил, что производство таких подделок имеет почти промышленный характер. Цель - создать впечатление, что журнал поддерживает политику Путина. В иске издание требует установить авторов и организаторов этой кампании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистские росСМИ получили из Кремля методичку, как освещать переговоры с Украиной в Стамбуле

Как отмечают, ранее было обнаружено 70 изданий, которые "дискредитируют преимущественно Украину, Владимира Зеленского и страны Запада". Треть из них - фальшивые обложки Charlie Hebdo.

Напомним, в мае 2022 года французский сатирический журнал Charlie Hebdo сделал "украинский" номер, разместив в нем работы украинских карикатуристов. Средства от его реализации передадут ВСУ и теробороне Одессы.