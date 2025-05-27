Charlie Hebdo подав до суду через фейкові обкладинки, які висміюють Зеленського та Україну. ФОТО
Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo звернувся до суду з позовом проти соцмережі X через поширення фальшивих обкладинок, які висміюють Володимира Зеленського та Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Astra.
Зазначається, що за останні два роки в телеграмі та X з'явилося не менше 15 підроблених обкладинок журналу, "покликаних створити враження, ніби ми підтримуємо політику Путіна".
Хто замовник кампанії?
"Всі ці незграбні підробки мають одну спільну рису: вони очорнюють Україну, висміюють підтримку Європи та Франції щодо президента Володимира Зеленського, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність Бріжит Макрон. Починаєш запитувати себе, чи не сам Путін їх замовив?", - заявила редакція.
Юрист Charlie Hebdo зазначив, що виробництво таких підробок має майже промисловий характер. Мета – створити враження, що журнал підтримує політику Путіна. У позові видання вимагає встановити авторів та організаторів цієї кампанії.
Як зазначають, раніше було виявлено 70 видань, які "дискредитують переважно Україну, Володимира Зеленського та країни Заходу". Третина з них – фальшиві обкладинки Charlie Hebdo.
Нагадаємо, у травні 2022 року французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів. Кошти від його реалізації передадуть ЗСУ та теробороні Одеси.
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В демократии, когда мы голосуем за представителя бюрократии, мы делегируем им право представлять наши интересы.
Так что, в этой ситуации путинская пропаганда делает карикатуры не только на Зеленского, но и на всю нашу страну.
По его версии, к созданию и распространению "фейковых" обложек причастна сама редакция "Charlie Hebdo" .
Многие склонны верить в достоверность обвинений, выдвинутых в адрес журнала.
Тематика, граничащая с сортирным юмором, давно утратила интерес у читательской аудитории.
Бульварный листок "Charlie Hebdo", грязная информационная помойка и балансирует на грани банкротства.
Команда Х предлагает своё объяснение внезапного всплеска антиукраинской риторики со стороны журнала.
По их словам, вдохновение базируется на "горсти рублей и пакета аргентинской муки" из российского посольства.
"Je suis X"