УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9960 відвідувачів онлайн
Новини Фото Пропаганда РФ
7 719 22

Charlie Hebdo подав до суду через фейкові обкладинки, які висміюють Зеленського та Україну. ФОТО

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo звернувся до суду з позовом проти соцмережі X через поширення фальшивих обкладинок, які висміюють Володимира Зеленського та Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Astra.

Зазначається, що за останні два роки в телеграмі та  X з'явилося не менше 15 підроблених обкладинок журналу, "покликаних створити враження, ніби ми підтримуємо політику Путіна".

Фейкові обкладинки Charlie Hebdo у соцмережі Х

Хто замовник кампанії?

"Всі ці незграбні підробки мають одну спільну рису: вони очорнюють Україну, висміюють підтримку Європи та Франції щодо президента Володимира Зеленського, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність Бріжит Макрон. Починаєш запитувати себе, чи не сам Путін їх замовив?", - заявила редакція.

Юрист Charlie Hebdo зазначив, що виробництво таких підробок має майже промисловий характер. Мета – створити враження, що журнал підтримує політику Путіна. У позові видання вимагає встановити авторів та організаторів цієї кампанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандистські росЗМІ отримали з Кремля методичку, як висвітлювати переговори з Україною в Стамбулі

Як зазначають, раніше було виявлено 70 видань, які "дискредитують переважно Україну, Володимира Зеленського та країни Заходу". Третина з них –  фальшиві обкладинки Charlie Hebdo.

Нагадаємо, у травні 2022 року французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів. Кошти від його реалізації передадуть ЗСУ та теробороні Одеси.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) пропаганда (2819) журнал (32) Charlie Hebdo (2)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Маск вже й сам не радий, що у політику заліз, тим більше після зустрічей з інвесторами та акціонерами його бізнес-проектів. А сімейка Трампа - це рафіновані дегенерати та корупціонери, особливо Дон молодший.
показати весь коментар
27.05.2025 09:58
+6
Маск відіграв не останню роль… Та й вся сімейка трампа весело потирає ручки, виглядаючи з-за лаштунків театру дурнів.
показати весь коментар
27.05.2025 09:50
+5
Гнійний підр Маск...
показати весь коментар
27.05.2025 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моська показує ху із ху...
показати весь коментар
27.05.2025 09:42 Відповісти
ZEkloun ni Ukraina ! A ZEshoblu v principe nimozhna diskreditovati , ani sami davno eta sdelali ! 🤦‍♂️
показати весь коментар
27.05.2025 09:47 Відповісти
Маск відіграв не останню роль… Та й вся сімейка трампа весело потирає ручки, виглядаючи з-за лаштунків театру дурнів.
показати весь коментар
27.05.2025 09:50 Відповісти
Саме подібне і хотів написать: "Шерше ля Маск...".
показати весь коментар
27.05.2025 09:53 Відповісти
любиш до чужого примазатись, то неіснуючі цитати якого суфорова, то ще щось кацапською, автора, який кацапською не писав, ніколи, то петросяниш.
показати весь коментар
27.05.2025 12:04 Відповісти
Маск вже й сам не радий, що у політику заліз, тим більше після зустрічей з інвесторами та акціонерами його бізнес-проектів. А сімейка Трампа - це рафіновані дегенерати та корупціонери, особливо Дон молодший.
показати весь коментар
27.05.2025 09:58 Відповісти
Театру дурнів на чолі з зеленським.
показати весь коментар
27.05.2025 10:16 Відповісти
Гнійний підр Маск...
показати весь коментар
27.05.2025 09:54 Відповісти
Гнійниший підр за Маска це зеля.
показати весь коментар
27.05.2025 10:15 Відповісти
Тобто винен не автор пасквіля а Інтернет на якому оприлюднили карикатури?
показати весь коментар
27.05.2025 10:01 Відповісти
Не інтернет а соцмережа Х. Можна припустити, що спершу вони подали скаргу з вимогою видалити підробки з соцмережі а якщо дійшло до суду то виходить, що соцмережа ніяк не відреагувала
показати весь коментар
27.05.2025 12:09 Відповісти
Висміювати зеленського і висміювати Україну - то є (по-одеському)_ "дві великі різниці. зеленського треба відсторонити від влади і віддати під суд. А Україну треба рятувати ... від таких зеленських.
показати весь коментар
27.05.2025 10:03 Відповісти
В данной конкретной ситуации - это одно и тоже, Президент является "лицом" страны, его основная обязанность - это внешняя политика.
В демократии, когда мы голосуем за представителя бюрократии, мы делегируем им право представлять наши интересы.
Так что, в этой ситуации путинская пропаганда делает карикатуры не только на Зеленского, но и на всю нашу страну.
показати весь коментар
27.05.2025 10:22 Відповісти
А кого будемо обирати ? У нас всі ці петькі і юльки, політичні трупи.
показати весь коментар
27.05.2025 10:44 Відповісти
Але гумор там - геть ніякий. Видно, що тупаки за справу бралися.
показати весь коментар
27.05.2025 10:16 Відповісти
Кацапи...
показати весь коментар
27.05.2025 10:26 Відповісти
не удивлюсь если такие картинки теперь генерируют с помощью ИИ тысячами....
показати весь коментар
27.05.2025 10:32 Відповісти
хоч хтось проти того що Україна з усіх боків приймає.
показати весь коментар
27.05.2025 10:37 Відповісти
РФ в плані піару просто топ. У нас піаром не займається ніхто. Діпломати... ну хіба що РФ піарять.
показати весь коментар
27.05.2025 11:10 Відповісти
Представитель Х опровергает выдвинутые обвинения.
По его версии, к созданию и распространению "фейковых" обложек причастна сама редакция "Charlie Hebdo" .
Многие склонны верить в достоверность обвинений, выдвинутых в адрес журнала.
Тематика, граничащая с сортирным юмором, давно утратила интерес у читательской аудитории.
Бульварный листок "Charlie Hebdo", грязная информационная помойка и балансирует на грани банкротства.
Команда Х предлагает своё объяснение внезапного всплеска антиукраинской риторики со стороны журнала.
По их словам, вдохновение базируется на "горсти рублей и пакета аргентинской муки" из российского посольства.
"Je suis X"
показати весь коментар
27.05.2025 12:08 Відповісти
 
 