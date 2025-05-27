Charlie Hebdo подав до суду через фейкові обкладинки, які висміюють Зеленського та Україну. ФОТО

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo звернувся до суду з позовом проти соцмережі X через поширення фальшивих обкладинок, які висміюють Володимира Зеленського та Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Astra.

Зазначається, що за останні два роки в телеграмі та X з'явилося не менше 15 підроблених обкладинок журналу, "покликаних створити враження, ніби ми підтримуємо політику Путіна".

Хто замовник кампанії?

"Всі ці незграбні підробки мають одну спільну рису: вони очорнюють Україну, висміюють підтримку Європи та Франції щодо президента Володимира Зеленського, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність Бріжит Макрон. Починаєш запитувати себе, чи не сам Путін їх замовив?", - заявила редакція.

Юрист Charlie Hebdo зазначив, що виробництво таких підробок має майже промисловий характер. Мета – створити враження, що журнал підтримує політику Путіна. У позові видання вимагає встановити авторів та організаторів цієї кампанії.

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Як зазначають, раніше було виявлено 70 видань, які "дискредитують переважно Україну, Володимира Зеленського та країни Заходу". Третина з них – фальшиві обкладинки Charlie Hebdo.

Нагадаємо, у травні 2022 року французький сатиричний журнал Charlie Hebdo зробив "український" номер, розмістивши у ньому роботи українських карикатуристів. Кошти від його реалізації передадуть ЗСУ та теробороні Одеси.