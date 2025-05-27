Зеленський може бути присутній на форумі НАТО в Гаазі: саміт скоротили через позицію Трампа, - NYT

Невідомо, чи отримає президент України Володимир Зеленський офіційне запрошення на червневий саміт НАТО в Гаазі, однак, ймовірно, він візьме участь у паралельному форумі оборонної промисловості.

Про це повідомляє The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що червневий саміт НАТО планують провести у скороченому форматі, аби уникнути потенційних конфліктів з президентом США Дональдом Трампом.

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Щодо присутності України на саміті, наразі немає чіткого рішення. Новий посол США в НАТО Метью Вітакер заявив: "Я повністю очікую, що Зеленський буде в Гаазі. В якому статусі, ми ще обговорюємо".

Чиновники також зазначили, що цього року, ймовірно, не відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, де Київ раніше зустрічався з союзниками на рівних. Після першої вечері лідери НАТО планують провести лише коротке засідання для затвердження нових цілей видатків.

Водночас НАТО організовує форум оборонної промисловості, на якому, як очікується, буде присутній Зеленський.

Як зазначається, раніше за президентства Джо Байдена Зеленський відігравав важливу роль на самітах НАТО. Проте Дональд Трамп, який наразі очолює США, відомий своєю критикою як щодо членства України в НАТО, так і самого Зеленського.

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Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.