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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Зеленський може бути присутній на форумі НАТО в Гаазі: саміт скоротили через позицію Трампа, - NYT

Президент України Володимир Зеленський

Невідомо, чи отримає президент України Володимир Зеленський офіційне запрошення на червневий саміт НАТО в Гаазі, однак, ймовірно, він візьме участь у паралельному форумі оборонної промисловості.

Про це повідомляє The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що червневий саміт НАТО планують провести у скороченому форматі, аби уникнути потенційних конфліктів з президентом США Дональдом Трампом.

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Щодо присутності України на саміті, наразі немає чіткого рішення. Новий посол США в НАТО Метью Вітакер заявив: "Я повністю очікую, що Зеленський буде в Гаазі. В якому статусі, ми ще обговорюємо".

Чиновники також зазначили, що цього року, ймовірно, не відбудеться засідання Ради НАТО-Україна, де Київ раніше зустрічався з союзниками на рівних. Після першої вечері лідери НАТО планують провести лише коротке засідання для затвердження нових цілей видатків.

Водночас НАТО організовує форум оборонної промисловості, на якому, як очікується, буде присутній Зеленський.

Як зазначається, раніше за президентства Джо Байдена Зеленський відігравав важливу роль на самітах НАТО. Проте Дональд Трамп, який наразі очолює США, відомий своєю критикою як щодо членства України в НАТО, так і самого Зеленського.

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Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) НАТО (6506) Трамп Дональд (6027)


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Топ коментарі
+14
Нарешті для виборців 73% гарна новина, що лідер всієї планети і навіть Галактики, може бути присутнім на саміті НАТО. А толку то з цього? Чи можливо проявить хоробрість, як колись до Байдена і запитає у Трампа;"Чому ми не в НАТО"? Тоді пам'ятаю зебіли обісцяли всі штани від задоволення та хоробрості їх Лідора.
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27.05.2025 11:59
+9
Нах#ра він там 💩?
Країна витрачає гроші 💰 на те, шоб 🤡 мав можливість зробити пару селфі і вигуляти скумбрію?
З його присутності-відсутності толку ніякого.
Він ні на що не впливає.
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27.05.2025 12:07
+8
Шось ми з тим НАТО і з оцими всякими форумами як яйця в статевому акті - участь приймаємо, але не входимо.
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27.05.2025 11:57
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ще звідтіля бубнявого не виганяли
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27.05.2025 11:54 Відповісти
Ты его в дверь, оно в окно лезет.
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27.05.2025 11:56 Відповісти
Крім журношлюх ніхто заяв не робив про присутність членів на саміту НАТО.
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27.05.2025 13:44 Відповісти
Шось ми з тим НАТО і з оцими всякими форумами як яйця в статевому акті - участь приймаємо, але не входимо.
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27.05.2025 11:57 Відповісти
Нарешті для виборців 73% гарна новина, що лідер всієї планети і навіть Галактики, може бути присутнім на саміті НАТО. А толку то з цього? Чи можливо проявить хоробрість, як колись до Байдена і запитає у Трампа;"Чому ми не в НАТО"? Тоді пам'ятаю зебіли обісцяли всі штани від задоволення та хоробрості їх Лідора.
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27.05.2025 11:59 Відповісти
Правильно запитував, але тепер прий1шов час, що не Україна, а НАТО буде проситися захистити їх.
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27.05.2025 12:47 Відповісти
Правильно запитував? Можливо скажете, що і правильно все робив, коли розвів корупцію і мародерства до найвищого рівня, крали навіть гуманітарку? А чому тоді сам не поїхав на саміт НАТО???
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27.05.2025 12:52 Відповісти
Мало того шо Трамп перед ****** стоіть в пощиції раком то він ще і НАТО ставить у п'яту позицію.
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27.05.2025 11:59 Відповісти
Нах#ра він там 💩?
Країна витрачає гроші 💰 на те, шоб 🤡 мав можливість зробити пару селфі і вигуляти скумбрію?
З його присутності-відсутності толку ніякого.
Він ні на що не впливає.
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27.05.2025 12:07 Відповісти
Тобто, Україні не потрібно бути присутніми на форумі ?
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27.05.2025 12:16 Відповісти
Яке відношеннч має гундосик до України? Вона для нього всього лиш кормова база
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27.05.2025 12:26 Відповісти
Україні має бути присутня.
Але і представник має бути адекватним, а не таким як Вова, котрий закатує істерики, бо йому щось не подобається чи його не похвалили.
Коли Вова 💩 будь-яким союзникам, він думає не про Україну, а про власне его.
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27.05.2025 12:35 Відповісти
Хто повинен бути присутній від Украъни ?
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27.05.2025 12:38 Відповісти
Українець, а не обнюхане істеричне чмо.
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27.05.2025 12:40 Відповісти
пхахах лікуйся, таблетки не забувай пити 🤡
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27.05.2025 12:49 Відповісти
Ми знайомі, що ти зі мною на "ти"? Щось я не пригадую, щоб із бидлом колись водився.
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27.05.2025 16:49 Відповісти
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27.05.2025 12:07 Відповісти
"Дональд Трамп, який наразі очолює США, відомий своєю критикою як щодо членства України в НАТО, так і самого Зеленського." - ну це дуже завуальовано сказано, на справді всі розуміють що Трамп - прокацап.
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27.05.2025 12:15 Відповісти
Трам боїться, що Зеленський його привселюдно назве ссиклом і брехуном?
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27.05.2025 12:17 Відповісти
І потужно насре на стіл - нафіга ті полуміри?
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27.05.2025 12:28 Відповісти
зєля трампа привселюдно тільки в сраку зможе поцілувати 😀
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27.05.2025 12:30 Відповісти
Трамп зневажає Зеленського і це почуття перекриває всі розумні висновки як треба діяти по відношенню до злочинця світового маштабу - путіна. Чим це викликано всі розуміють, це особисте, а тому для Трампа найголовніше. Хоча для Лідера який пообіцяв зробити Америку знов великою, особисте НЕ має переважати глобальні речі, власну репутацію і мету свого президенства.
Бо все вже виглядає вендетою Трампа по відношенню особисто до Зеленського(йому так здається), а насправді це веде до винищення України, бо об'єкт його зневаги має всіх на увазі, так само нехтуючі склавшимися обставинами, коли в заручниках тримають Україну, винищуючі її народ.

Це політика не великих, і тим більше, не лідерів країн, а повернутих на нарцисизмі осіб, закоханих в себе до нестями.
З огляду на те як розвиваються події, їх кризовість і кривавість, Трампу час не ототожнювати Зеленсько з Україною і її народом, бо будь яка влада тимчасова, а репутацію ТОГО ХТО ПОДОЛАВ ЗЛО, а путін і його кліка це і є зло, ЖИВЕ ВІЧНО!
В той же час, настав момент коли Зеленський має оцінити момент і не жертвувати країною і мільйонами людей, а заявити, що він не буде більше приймати участь у виборах і піде з політики назавжди, в обмін на порятунок України Сполученими Штатами Америки.
І це також сильний крок, відповідальний і достойний поваги.

Не думаю, що Зеленському варто наполягати на присутності на цьому саміті
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27.05.2025 12:26 Відповісти
Зєльц піде з влади лише вперед ногамт, або в кайданках, але коли то ще буде?
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27.05.2025 12:31 Відповісти
Тому я і закликаю вже опом'ятатися, бо безвиходь настане для всіх крім пуйла. І вілли в ЄС не спасуть, бо ненависть вже замість крові тече в венах мільйонів.
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27.05.2025 12:50 Відповісти
..А присутність хрипатого на самміті допоможе Україні....враховуючі ставлення до нього Трампа? Чи може Трамп хай не їде..а запросити європейцям Зеленого? Як на мене..то чим менше Трамп буде згадувати хрипатого і чим менш він його буде чути... тим краще буде для України. А стосовно свідомого рішення відмови від виборів Зеленим.... ))) Ну Ви самі розумієте.... що тут один вихід його і у одні двері...А за дверима Лук*янівка ..або зустріч з Портновим......
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27.05.2025 13:18 Відповісти
Ви що, й справді хочете обміняти порятунок залишків України і ще не вбитих і покалічених українців на комфорт тупого квартального блазня і його *********? Ніколи такого не буде, не може бути. Те падло хрипате вб'є ще сотні тисяч українців, але не поступиться своїми принципами, бо українці для нього - лайно, розхідний матеріал. І він цього не приховував задовго до того моменту, коли вирішив влізти у крісло президента.
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27.05.2025 12:46 Відповісти
"Новий посол США в НАТО Метью Вітакер заявив: "Я повністю очікую, що Зеленський буде в Гаазі. В якому статусі, ми ще обговорюємо". Джерело: https://censor.net/ua/n3554559. Уякій Гаазі, у якому статусі? Ви про що? Він же не міжнародний злочинець! Судити його повинен український трибунал, в Україні, бажано у тих населених пунктах, які кацапи з його допомогою захопили за лічені дні а то й години. А Гаага - то вже для його кумира й подільника путіна.
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27.05.2025 12:38 Відповісти
 
 