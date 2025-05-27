УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9960 відвідувачів онлайн
Новини Саміт НАТО у Гаазі
4 938 70

Рютте боїться скандалу між Трампом та Зеленським на саміті НАТО, - The New York Times

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і приємним. Тому побоюється участі Володимира Зеленського через присутність там Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників.

Джерела видання зазначають, що досі невідомо,  чи запросять Зеленського на головну вечерю з нагоди відкриття саміту. Наступного дня лідери зберуться лише на кілька годин, щоб затвердити нові цілі оборонних витрат. Зеленський може відвідати паралельний форум оборонної промисловості, однак засідання Ради Україна-НАТО цього року може не відбутися.

Зустріч лідерів проходитиме на тлі відступу США від ролі головного гаранта європейської безпеки - представники Білого дому вже повідомили європейських партнерів про неминучі суттєві зміни в ротації американських військ. У той самий час Трамп скорочує підтримку України, відмовляється від ініціатив щодо припинення вогню та демонструє прагнення до нормалізації відносин із Росією:

"З огляду на все це, роль України на саміті є невизначеною, не в останню чергу через зневажливе ставлення пана Трампа до президента Володимира Зеленського, який, як очікується, також візьме участь у саміті", - йдеться в матеріалі.

Раніше посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер запевнив союзників у незмінній відданості Вашингтона Альянсу, принципу колективної оборони та зобов’язанням щодо ядерного захисту Європи. Водночас він зазначив, що перегляд розміщення американських військ може призвести до виведення або передислокації частини з 84 тисяч американських військовослужбовців, розміщених у Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вважає надзвичайно важливим бути представленою на Гаазькому саміті НАТО, - МЗС

Старший науковий співробітник Атлантичної ради Торрі Тауссіг каже, що невизначеність щодо подальшої присутності американських військ у Європі ускладнить для НАТО процес перегляду своїх оборонних потреб.

"Обговорення нових цілей НАТО щодо сил і засобів, не знаючи, якою буде позиція США або що потрібно Україні і як це вплине на ці сили і засоби, може призвести до створення вакууму в майбутньому", - зазначив Тауссіг.

Військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що європейським країнам буде складно одночасно виконувати зобов’язання НАТО щодо зміцнення власної оборони та безстроково підтримувати Україну. Це потребуватиме певних компромісів, додав він.

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нідерланди шукають можливість залучити Зеленського до програми саміту НАТО, - міністр оборони країни Брекельманс

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) НАТО (6506) саміт (781) Рютте Марк (417) Трамп Дональд (6027)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Рютте правильно каже. Zеленському просто треба припинити бикувати на очах всього світу, щоб його не боялися запрошувти на зустрічі наших партнерів. Але він не припинить, бо бикування та сварки з нашими партнерами це стратегія підриву довіри до України, дискредитація в очах наших партнерів. Саме це планомірно та системно робить ZE роками. Достатньо згадати карну справу проти Байдена в січні 2021 (за рік до початку широкомасштабного вторгнення), його бикування на адресу Бена Воллеса і т.д. Все це дискредитує Україну та послаблює нашу підтримку серед партнерів. І це на руку лише кремлю.
показати весь коментар
27.05.2025 09:04
+11
Черговий "лахтинський батрак, під ніком Salam Aleicum #608650,
вирішив "угніздиться" на "Цензорі" та зароблять авторитет, граючи на негативних почуттях українців до "Блазня"?
показати весь коментар
27.05.2025 09:00
+10
Рютте слід приїхати до Харкова, щоб перестати боятися.
показати весь коментар
27.05.2025 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рютте слід приїхати до Харкова, щоб перестати боятися.
показати весь коментар
27.05.2025 08:53 Відповісти
Рютте правильно каже. Zеленському просто треба припинити бикувати на очах всього світу, щоб його не боялися запрошувти на зустрічі наших партнерів. Але він не припинить, бо бикування та сварки з нашими партнерами це стратегія підриву довіри до України, дискредитація в очах наших партнерів. Саме це планомірно та системно робить ZE роками. Достатньо згадати карну справу проти Байдена в січні 2021 (за рік до початку широкомасштабного вторгнення), його бикування на адресу Бена Воллеса і т.д. Все це дискредитує Україну та послаблює нашу підтримку серед партнерів. І це на руку лише кремлю.
показати весь коментар
27.05.2025 09:04 Відповісти
Його не бояться,а зневажають.
В кращому випадку для нього-ігнорують.
показати весь коментар
27.05.2025 09:41 Відповісти
Zеленському просто треба припинити бикувати на очах всього світу.

Если что, я порохобот со стажем с 14-го.
Но имейте же предел определения быкования.
Хош редкоземы? На.
Хош в придачу порты и всё всё? На.
Хош 30 дней перемирия? Да.
Переговоры без перемирия? Будут.
Переговоры хер знает с кем? Едем.
В ответ "Путин хороший парень, только слегка ...анутый. И, да. Санкций больше не будет"
Хош миньет, или Ленку?
показати весь коментар
27.05.2025 11:19 Відповісти
Черговий "лахтинський батрак, під ніком Salam Aleicum #608650,
вирішив "угніздиться" на "Цензорі" та зароблять авторитет, граючи на негативних почуттях українців до "Блазня"?
показати весь коментар
27.05.2025 09:00 Відповісти
Про що я й кажу - у вас, "батраків лахтинських", саме така реакція є характерною... Якби ти тут перший раз з"явився, ти-б навіть не знав про його існування... А так - ти вже "проінструктований"... Просто ваші куратори ніяк не можуть відвикнуть від думки, що "хахли" - не такі тупі, як ви думаєте...
Щодо "чекістської хвойди" - дякую... 379-та "обзивачка", для колекції...
показати весь коментар
27.05.2025 09:11 Відповісти
Поверещи, поверещи... Біжи до куратора - хай новий нік дає... Цей вже "спалений"...
показати весь коментар
27.05.2025 09:15 Відповісти
Звідки ти взяв, що я "скиглю"? Скиглиш саме ти - бо це тебе "вирахували" моментом... А я - сміюся... Бо таких "дешевок", з "лапотным акцентом", тут вже тисячі перебачили ... Від тебе "щами" за версту смердить...
показати весь коментар
27.05.2025 09:25 Відповісти
Та це спамер звичайний, недолугий.
Не тратьте, куме, сили.
показати весь коментар
27.05.2025 09:22 Відповісти
А, от і сплила знайома "ханука".
Гой єсі, добрий молодєц.
показати весь коментар
27.05.2025 09:28 Відповісти
Та я не "трачу сили"... Я, просто, "розважаюся"...
показати весь коментар
27.05.2025 09:33 Відповісти
Купила мама коника - а коник без ноги. Яка чудова іграшка... злі модери відібрали цяцьку.
Нічого, воно ще повернеться. Судячи з повадок, вже скоро.
UPD
Вже.
показати весь коментар
27.05.2025 09:41 Відповісти
Воно тупе, але вперте.
показати весь коментар
27.05.2025 11:49 Відповісти
І це вже третя його реінкарнація за сьогодні. У другій він встиг лише один раз мене матом обкласти.
показати весь коментар
27.05.2025 11:52 Відповісти
***** буде в захваті від цього шоу.
показати весь коментар
27.05.2025 08:56 Відповісти
В захваті,звісно,ще з 2019!
Здійснилась його мрія "або не Порошенко!". Два Вови-недомірка зробили вкраїнчиків РАЗОМ.
показати весь коментар
27.05.2025 09:27 Відповісти
Пропонуєш добивати Україну....
показати весь коментар
27.05.2025 12:07 Відповісти
Який смішний Трамб. Зєля кащеєва голка - від нього не втечеш.
показати весь коментар
27.05.2025 08:59 Відповісти
по суті, зельонський там взагалі непотрібен, які б питання на саміті не вирішували б (за виключенням запрошення України до НАТО, але ж цього не станеться, так?)... але можете запросити, бо трамп ще десять разів передумає, чи їхати самому... воно таке капризоване дитятко...
показати весь коментар
27.05.2025 08:59 Відповісти
як непотрібен? а фуршет, а стенд ап?
показати весь коментар
27.05.2025 11:06 Відповісти
просто вже цікаво,- якщо ху.ло нападе на НАТО, вони теж благатимуть його перестати стріляти?
показати весь коментар
27.05.2025 08:59 Відповісти
Нет. Ху.ло нападёт на отдельную страну.
1. Испания, Италия и Австрия откажутся посылать военных.
2. Польша предоставит военные аэродромы, но потребует "Железный купол" над страной и ввод всех сил НАТО.
4. Венгрия заявит что это исонно русские земли.
5. Фицо поедет на переговоры в Москву.
6. Трамп опять скажет "Если бы Байден не украл победу."
показати весь коментар
27.05.2025 11:30 Відповісти
срань зелену вибирайте і Боженьку просить!
показати весь коментар
27.05.2025 09:00 Відповісти
Трамп повинен бути задоволений Зеленським на саміті НАТО. Трамп хоче, щоб країни НАТО витрачали не 2-3% свого ВВП на армію, а 5%.

В Україні найвищий військовий тягар, витрачає 34% свого ВВП на армію.
показати весь коментар
27.05.2025 09:00 Відповісти
Америка 5% не тратит.
показати весь коментар
27.05.2025 11:31 Відповісти
Бубачці б дійсно підіпхати хвоста і зіграти роль інтелігентного відвідувача ресторану.
Нічого ж вже не відєш: Трамп всрався та вирішив робити вигляд, що так і мало бути.
показати весь коментар
27.05.2025 09:01 Відповісти
а шо Рютте? - він навіть не дерьмак
показати весь коментар
27.05.2025 09:01 Відповісти
Ізолювати одного та іншого. В кімнатах з м'якими стінами.
показати весь коментар
27.05.2025 09:03 Відповісти
Треба. Було. Ще у 2019,а не обирати на посаду "президент"!
показати весь коментар
27.05.2025 09:22 Відповісти
The biggest risk the world's most powerful military alliance absolutely cannot afford exposing itself to is upsetting Donald Trump. Other than that, any enemy for the strong, united and full of resolve NATO is a piece of cake.
показати весь коментар
27.05.2025 09:03 Відповісти
А хіба вже не стала традицією істерика від Зеленського на самітах НАТО? Я думав саме ради цього його і запрошують?
А взагалі жителям і України і США і ....та загалом усіх країн НАТО (і не лише), має бути соромно, що важливі для суспільств різних країн рішення, приймаються в результаті якихось істерик, або презирливих відношень між Президентами, або просто від того, що хтось краватку не начепив. Не дуже далеко ми пішли від абсолютизма, коли війни починались від того, що хтось з монархів в листі висловлював образи один іншому.
показати весь коментар
27.05.2025 09:03 Відповісти
А рудого полудурника на цей саміт запросили шоб він урочисто зняв з хати вивіску "НАТО"?
показати весь коментар
27.05.2025 09:06 Відповісти
Так "рудий полудурник" тільки виконує обіцянки Зєленського!
показати весь коментар
27.05.2025 09:21 Відповісти
Заруба найвеличнішого з найвелеким)
показати весь коментар
27.05.2025 09:07 Відповісти
Так у шашлычной балаболки в голове туман,не простой,а порошковый,от такого все можно ожидать,плюс еще у него в менеджерах сын грушника,адвокат портнова и помощник сивковича - эти, в туманную голову, вложат нужные тезисы и будет беда.
показати весь коментар
27.05.2025 09:10 Відповісти
Хай Зеля пояснить Трампові як Портнов рішав судові справи через Олега Татарова
показати весь коментар
27.05.2025 09:14 Відповісти
Хай Зеля запитае як закрыть все уголовые дела против папы мужа дочери. Кушнир старший теперь чеснейший человек и правосудие США к нему не имеет притензий.
Пфу, ***. Это же не кумовство. Это лоббизм. Вопрос снят. Понимать надо.
показати весь коментар
27.05.2025 11:38 Відповісти
показати весь коментар
27.05.2025 09:16 Відповісти
Від ігнору на Вільнюському до небажаня бачите це створіня на Гаагському самміті НАТО.
Стійкий і незламний шлях яйценосного зє!
Ціна галочки в бюлетені. Юрконсульт і кореш найвеличнішого зє - Портнов підтвердить.
показати весь коментар
27.05.2025 09:17 Відповісти
якщо це все що боїться НАТО - то Європа у безпеці
показати весь коментар
27.05.2025 09:28 Відповісти
Марк Рютте хоче, щоб саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і приємним. Джерело: https://censor.net/ua/n3554521

Марк Рюге - вибачте на слові - баба? Діалог ******* чесним і відвертим ,а не приємним. Таке враження - що нато стало імпотентною організацією,як і оон.
показати весь коментар
27.05.2025 09:29 Відповісти
Життя в Європі має бути приємним. А якщо воно десь приємне, то за законом збереження енергії, десь воно має бути нестерпним. Здогадаєтесь де?
показати весь коментар
27.05.2025 09:58 Відповісти
Коли заради приємності нехтують безпекою то потім життя стає неприємним.
показати весь коментар
27.05.2025 10:49 Відповісти
В трюме Титаника? Там, на верху музыка играет.
показати весь коментар
27.05.2025 11:40 Відповісти
Зелёная дипломатия . Даже поговорить не приглашают.
показати весь коментар
27.05.2025 09:32 Відповісти
рютте: українці, вмирайте будь ласка тихіше .

а якщо без сарказму, нервувати треба не через гіпотетичний скандал, якого може і не бути (в Ватикані ж не почубились). Нервувати треба, що на чолі найбільшої демократії - рудий шизоїд, який руйнує саму ідею існування НАТО...А вони блін скандалу бояться, рожеві поні
показати весь коментар
27.05.2025 09:33 Відповісти
У Зеленського є цікавий хід: видати довіренність і відправити на саміт Порошенка - той все повирішує, а Трамп після саміту поїде в Україну!
показати весь коментар
27.05.2025 09:34 Відповісти
Це не смішно, там потрібні впливові люди, а не це.
показати весь коментар
27.05.2025 09:48 Відповісти
Коротким і приємним...та вони зовсім подуріли. В них на порозі осатанілий ворог якого Україна, стікаючі кровь'ю, стримує четвертий рік, а вони хочуть дарувати Трампу посмішки.
показати весь коментар
27.05.2025 09:51 Відповісти
Московські агенти Трамп і Боневтік можуть розіграти чергову сцену суперечки, щоб Штати вмили руки від України. Тому варто, щоб на саміт поїхав не російський шпигун, а якийсь досвідчений дипломат. Чалий, наприклад
показати весь коментар
27.05.2025 10:02 Відповісти
А що Найвеличніший може нового на самміті сказати - репертуар заїзжений з 2022 року.
1. Ми вас захищаємо
2. За це дайте більше зброї.
3. Дайте більше грошей бо депутати просять добавки.
Більше він нічого не здатен сказати. І всі вже бачать, як Україна на всіх парах прямує до авторитаризму Квартала 95 - кальки з російського дачного кооператива Озеро.
показати весь коментар
27.05.2025 10:13 Відповісти
Хай бере Юща із собою, бо писульки Діми Литвина вже не беруть європейців за душу.
показати весь коментар
27.05.2025 10:18 Відповісти
Краще вже протеже юща - януковіча нехай бере. Ющ зробив все, щоб янека привести до влади
показати весь коментар
27.05.2025 11:10 Відповісти
Ющ почне на нові вулики просити і старожитні труси-вишиванки з могили Тутнхамона для всієї сімʼї ... На Сотбісі якраз хтось із України їх виставив...
показати весь коментар
27.05.2025 10:35 Відповісти
коротким і приємним?
з яких це пір те що коротке є приємним?
показати весь коментар
27.05.2025 10:39 Відповісти
Трамп Зеленському - ти банкрот, в тебе нічого немає, ні ракет, ні ППО, ні стратегії, ніхрена. І в чому він неправий?
показати весь коментар
27.05.2025 11:08 Відповісти
Десь він правий.
Трамп зневажає Зеленського і це почуття перекриває всі розумні висновки як треба діяти по відношенню до злочинця світового маштабу - путіна.
Це особисте, а тому для Трампа найголовніше. Це вже якась вендета Трампа по відношенню до Зеленського(йому так здається), а насправді на винищення України, бо об'єкт його зневаги має всіх на увазі, так само нехтуючі склавшимися обставинами, коли в заручниках тримають Україну, винищуючі її народ.
Це політика не великих, і тим більше, не лідерів країн, а повернутих на нарцисизмі осіб, закоханих в себе до нестями.
З огляду на те як розвиваються події, їх кризовість і кривавість, Трампу час не ототожнювати Зеленсько з Україною і її народом, бо будь яка влада тимчасова, а репутацію ТОГО ХТО ПОДОЛАВ ЗЛО, а путін і його кліка це і є зло, ЖИВЕ ВІЧНО!
В той же час, настав момент коли Зеленський має оцінити момент і не жертвувати країною і мільйонами людей, а заявити, що він не буде більше приймати участь у виборах і піде з політики назавжди, в обмін на порятунок України Сполученими Штатами Америки.
І це також сильний крок, відповідальний і достойний поваги.

Не думаю, що Зеленському варто наполягати на присутності на цьому саміті.
показати весь коментар
27.05.2025 11:35 Відповісти
Вже пізно такого баоятися - іншого боятися треба!
показати весь коментар
27.05.2025 12:03 Відповісти
 
 