Рютте боїться скандалу між Трампом та Зеленським на саміті НАТО, - The New York Times

Генеральний секретар НАТО Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і приємним. Тому побоюється участі Володимира Зеленського через присутність там Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників.

Джерела видання зазначають, що досі невідомо, чи запросять Зеленського на головну вечерю з нагоди відкриття саміту. Наступного дня лідери зберуться лише на кілька годин, щоб затвердити нові цілі оборонних витрат. Зеленський може відвідати паралельний форум оборонної промисловості, однак засідання Ради Україна-НАТО цього року може не відбутися.

Зустріч лідерів проходитиме на тлі відступу США від ролі головного гаранта європейської безпеки - представники Білого дому вже повідомили європейських партнерів про неминучі суттєві зміни в ротації американських військ. У той самий час Трамп скорочує підтримку України, відмовляється від ініціатив щодо припинення вогню та демонструє прагнення до нормалізації відносин із Росією:

"З огляду на все це, роль України на саміті є невизначеною, не в останню чергу через зневажливе ставлення пана Трампа до президента Володимира Зеленського, який, як очікується, також візьме участь у саміті", - йдеться в матеріалі.

Раніше посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер запевнив союзників у незмінній відданості Вашингтона Альянсу, принципу колективної оборони та зобов’язанням щодо ядерного захисту Європи. Водночас він зазначив, що перегляд розміщення американських військ може призвести до виведення або передислокації частини з 84 тисяч американських військовослужбовців, розміщених у Європі.

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Старший науковий співробітник Атлантичної ради Торрі Тауссіг каже, що невизначеність щодо подальшої присутності американських військ у Європі ускладнить для НАТО процес перегляду своїх оборонних потреб.

"Обговорення нових цілей НАТО щодо сил і засобів, не знаючи, якою буде позиція США або що потрібно Україні і як це вплине на ці сили і засоби, може призвести до створення вакууму в майбутньому", - зазначив Тауссіг.

Військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що європейським країнам буде складно одночасно виконувати зобов’язання НАТО щодо зміцнення власної оборони та безстроково підтримувати Україну. Це потребуватиме певних компромісів, додав він.

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

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