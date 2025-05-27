Рютте боїться скандалу між Трампом та Зеленським на саміті НАТО, - The New York Times
Генеральний секретар НАТО Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб саміт Альянсу, який відбудеться у червні, був коротким і приємним. Тому побоюється участі Володимира Зеленського через присутність там Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times з посиланням на європейських дипломатів та чиновників.
Джерела видання зазначають, що досі невідомо, чи запросять Зеленського на головну вечерю з нагоди відкриття саміту. Наступного дня лідери зберуться лише на кілька годин, щоб затвердити нові цілі оборонних витрат. Зеленський може відвідати паралельний форум оборонної промисловості, однак засідання Ради Україна-НАТО цього року може не відбутися.
Зустріч лідерів проходитиме на тлі відступу США від ролі головного гаранта європейської безпеки - представники Білого дому вже повідомили європейських партнерів про неминучі суттєві зміни в ротації американських військ. У той самий час Трамп скорочує підтримку України, відмовляється від ініціатив щодо припинення вогню та демонструє прагнення до нормалізації відносин із Росією:
"З огляду на все це, роль України на саміті є невизначеною, не в останню чергу через зневажливе ставлення пана Трампа до президента Володимира Зеленського, який, як очікується, також візьме участь у саміті", - йдеться в матеріалі.
Раніше посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер запевнив союзників у незмінній відданості Вашингтона Альянсу, принципу колективної оборони та зобов’язанням щодо ядерного захисту Європи. Водночас він зазначив, що перегляд розміщення американських військ може призвести до виведення або передислокації частини з 84 тисяч американських військовослужбовців, розміщених у Європі.
Старший науковий співробітник Атлантичної ради Торрі Тауссіг каже, що невизначеність щодо подальшої присутності американських військ у Європі ускладнить для НАТО процес перегляду своїх оборонних потреб.
"Обговорення нових цілей НАТО щодо сил і засобів, не знаючи, якою буде позиція США або що потрібно Україні і як це вплине на ці сили і засоби, може призвести до створення вакууму в майбутньому", - зазначив Тауссіг.
Військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що європейським країнам буде складно одночасно виконувати зобов’язання НАТО щодо зміцнення власної оборони та безстроково підтримувати Україну. Це потребуватиме певних компромісів, додав він.
Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.
Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.
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В кращому випадку для нього-ігнорують.
Если что, я порохобот со стажем с 14-го.
Но имейте же предел определения быкования.
Хош редкоземы? На.
Хош в придачу порты и всё всё? На.
Хош 30 дней перемирия? Да.
Переговоры без перемирия? Будут.
Переговоры хер знает с кем? Едем.
В ответ "Путин хороший парень, только слегка ...анутый. И, да. Санкций больше не будет"
Хош миньет, или Ленку?
вирішив "угніздиться" на "Цензорі" та зароблять авторитет, граючи на негативних почуттях українців до "Блазня"?
Щодо "чекістської хвойди" - дякую... 379-та "обзивачка", для колекції...
Не тратьте, куме, сили.
Гой єсі, добрий молодєц.
Нічого, воно ще повернеться. Судячи з повадок, вже скоро.
UPD
Вже.
Здійснилась його мрія "або не Порошенко!". Два Вови-недомірка зробили вкраїнчиків РАЗОМ.
1. Испания, Италия и Австрия откажутся посылать военных.
2. Польша предоставит военные аэродромы, но потребует "Железный купол" над страной и ввод всех сил НАТО.
4. Венгрия заявит что это исонно русские земли.
5. Фицо поедет на переговоры в Москву.
6. Трамп опять скажет "Если бы Байден не украл победу."
В Україні найвищий військовий тягар, витрачає 34% свого ВВП на армію.
Нічого ж вже не відєш: Трамп всрався та вирішив робити вигляд, що так і мало бути.
А взагалі жителям і України і США і ....та загалом усіх країн НАТО (і не лише), має бути соромно, що важливі для суспільств різних країн рішення, приймаються в результаті якихось істерик, або презирливих відношень між Президентами, або просто від того, що хтось краватку не начепив. Не дуже далеко ми пішли від абсолютизма, коли війни починались від того, що хтось з монархів в листі висловлював образи один іншому.
Пфу, ***. Это же не кумовство. Это лоббизм. Вопрос снят. Понимать надо.
Стійкий і незламний шлях яйценосного зє!
Ціна галочки в бюлетені. Юрконсульт і кореш найвеличнішого зє - Портнов підтвердить.
Марк Рюге - вибачте на слові - баба? Діалог ******* чесним і відвертим ,а не приємним. Таке враження - що нато стало імпотентною організацією,як і оон.
а якщо без сарказму, нервувати треба не через гіпотетичний скандал, якого може і не бути (в Ватикані ж не почубились). Нервувати треба, що на чолі найбільшої демократії - рудий шизоїд, який руйнує саму ідею існування НАТО...А вони блін скандалу бояться, рожеві поні
1. Ми вас захищаємо
2. За це дайте більше зброї.
3. Дайте більше грошей бо депутати просять добавки.
Більше він нічого не здатен сказати. І всі вже бачать, як Україна на всіх парах прямує до авторитаризму Квартала 95 - кальки з російського дачного кооператива Озеро.
з яких це пір те що коротке є приємним?
Трамп зневажає Зеленського і це почуття перекриває всі розумні висновки як треба діяти по відношенню до злочинця світового маштабу - путіна.
Це особисте, а тому для Трампа найголовніше. Це вже якась вендета Трампа по відношенню до Зеленського(йому так здається), а насправді на винищення України, бо об'єкт його зневаги має всіх на увазі, так само нехтуючі склавшимися обставинами, коли в заручниках тримають Україну, винищуючі її народ.
Це політика не великих, і тим більше, не лідерів країн, а повернутих на нарцисизмі осіб, закоханих в себе до нестями.
З огляду на те як розвиваються події, їх кризовість і кривавість, Трампу час не ототожнювати Зеленсько з Україною і її народом, бо будь яка влада тимчасова, а репутацію ТОГО ХТО ПОДОЛАВ ЗЛО, а путін і його кліка це і є зло, ЖИВЕ ВІЧНО!
В той же час, настав момент коли Зеленський має оцінити момент і не жертвувати країною і мільйонами людей, а заявити, що він не буде більше приймати участь у виборах і піде з політики назавжди, в обмін на порятунок України Сполученими Штатами Америки.
І це також сильний крок, відповідальний і достойний поваги.
Не думаю, що Зеленському варто наполягати на присутності на цьому саміті.