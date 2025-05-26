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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Нідерланди шукають можливість залучити Зеленського до програми саміту НАТО, - міністр оборони країни Брекельманс

Брекельманс про порушення простору НАТО дронами та ракетами

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна шукає можливості включити президента України Володимира Зеленського до програми саміту НАТО, який відбудеться у червні в Гаазі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NRC.

Брекельманс зазначив, що участь Зеленського та інших представників України розглядається, хоча остаточний формат ще не визначений.

"Ми шукаємо можливість включити Зеленського та інших українців до програми", - сказав Брекельманс.

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За його словами, це, ймовірно, не буде пленарне засідання лідерів 32 країн-членів НАТО, як було минулого року у Вашингтоні. Цього року, за даними ЗМІ, Рада Україна-НАТО, що передбачає такий формат зустрічі, найімовірніше, не відбудеться, а саміт буде скорочений, щоб уникнути конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Брекельманс також запевнив, що Нідерланди вважають Зеленського бажаним гостем: "Що стосується Нідерландів, Зеленський завжди бажаний гість на будь-якій зустрічі".

Він підтвердив, що майбутнє членство України в НАТО залишається "незворотним", попри попередні заяви американського уряду: "За часів Байдена також не було сказано, що це може статися в найближчому майбутньому. У цьому нічого не змінилося".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) НАТО (6509) Нідерланди (1584) саміт (783)


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26.05.2025 11:39 Відповісти
"Ми шукаємо можливість включити Зеленського та інших українців до програми", - сказав Брекельманс."

Це як? За столом, зрозуміло, місця зайняті "білими людьми", то шукають, які вакансії ще залишились? Рознощика кави чи посудомийки?
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26.05.2025 11:49 Відповісти
А просто запросити слабо?
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26.05.2025 11:51 Відповісти
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26.05.2025 11:52 Відповісти
Нідерланди шукають можливість залучити Зеленського до програми саміту НАТО

Десь загубилася та можливість чи хтось спиззив?
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26.05.2025 11:59 Відповісти
Залучайте, залучайте. Ані користі, ні шкоди з того. Тільки марні витрати часу та грошей на розваги бюрократів.
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26.05.2025 12:16 Відповісти
Може він там на роялі щось збацає, наприклад 7-40
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26.05.2025 12:18 Відповісти
предложите ему на дессерт кокосик, ну или на крайняк легально задуть
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26.05.2025 12:41 Відповісти
"Ми шукаємо можливість включити Зеленського та інших українців до програми", - сказав Брекельманс.- БЕЗ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ В НАТО.ВАШІ ПОШУКИ "ЗЕЛЕНИХ.ТА ІНШИХ ВІД УКРАЇНИ" УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ НАКУЙ ДАРЕМНО НЕ ПОТРІБНІ...НАТІВСЬКІ *********.
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26.05.2025 13:16 Відповісти
 
 