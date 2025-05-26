Нідерланди шукають можливість залучити Зеленського до програми саміту НАТО, - міністр оборони країни Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна шукає можливості включити президента України Володимира Зеленського до програми саміту НАТО, який відбудеться у червні в Гаазі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NRC.

Брекельманс зазначив, що участь Зеленського та інших представників України розглядається, хоча остаточний формат ще не визначений.

"Ми шукаємо можливість включити Зеленського та інших українців до програми", - сказав Брекельманс.

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За його словами, це, ймовірно, не буде пленарне засідання лідерів 32 країн-членів НАТО, як було минулого року у Вашингтоні. Цього року, за даними ЗМІ, Рада Україна-НАТО, що передбачає такий формат зустрічі, найімовірніше, не відбудеться, а саміт буде скорочений, щоб уникнути конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Брекельманс також запевнив, що Нідерланди вважають Зеленського бажаним гостем: "Що стосується Нідерландів, Зеленський завжди бажаний гість на будь-якій зустрічі".

Він підтвердив, що майбутнє членство України в НАТО залишається "незворотним", попри попередні заяви американського уряду: "За часів Байдена також не було сказано, що це може статися в найближчому майбутньому. У цьому нічого не змінилося".

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