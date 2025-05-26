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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Фінальне комюніке саміту НАТО в Гаазі можуть скоротити до кількох абзаців - без згадок про Росію і Україну, - ЗМІ

нато україна

Підсумкове комюніке саміту НАТО, що відбудеться у червні в Гаазі, планують значно скоротити та, ймовірно, залишити без згадок про Росію чи Україну.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty, інформує Цензор.НЕТ.

Як стало відомо, таке рішення ухвалюється для уникнення можливих конфліктів на саміті та задля отримання схвалення президента США Дональда Трампа. За словами представників НАТО, мета полягає у тому, щоб фінальний текст складався лише з трьох-чотирьох абзаців, на відміну від 40-абзацової Вашингтонської декларації 2024 року чи 90-абзацового комюніке у Вільнюсі 2023 року.

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Джерела також повідомили, що текст цьогорічного саміту може не містити навіть згадок про Росію та Україну, що стане різким відходом від попередніх підходів. У попередніх деклараціях обговорення України домінувало, зокрема, у контексті її майбутнього членства в Альянсі.

За словами одного з європейських посадовців, оскільки Дональд Трамп виключає можливість швидкого вступу України до НАТО, можливо, краще тимчасово не згадувати Україну у фінальному тексті, щоб уникнути суперечностей.

Таким чином, фінальне комюніке може виявитися значно коротшим і менш конкретним щодо перспектив України в НАТО, ніж попередні заяви, зокрема та, що була ухвалена у Вашингтоні, де Альянс висловлював підтримку незворотному шляху України до повної євроатлантичної інтеграції.

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Автор: 

саміт (783) членство в НАТО (1736) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+8
І справді, яка Україна... І головне - яка ще расія? Хіба НАТО для боротьби з нею створювалось? Звісно ні, це ж просто черговий імпотентський клуб старих пердунів які ключкою по м'ячу не попадають.
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26.05.2025 11:00
+7
Ну треба ж показати шо тіпа працюють та освоюють вже не 2, а 5 відсотків ввп.
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26.05.2025 11:02
+6
нафуя, тоді збиратись...
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26.05.2025 10:59
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нафуя, тоді збиратись...
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26.05.2025 10:59 Відповісти
Ну треба ж показати шо тіпа працюють та освоюють вже не 2, а 5 відсотків ввп.
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26.05.2025 11:02 Відповісти
І справді, яка Україна... І головне - яка ще расія? Хіба НАТО для боротьби з нею створювалось? Звісно ні, це ж просто черговий імпотентський клуб старих пердунів які ключкою по м'ячу не попадають.
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26.05.2025 11:00 Відповісти
Ну правильно... А шо писати? Вже були всі види озабочЄнностей. Повторюватись якось толерастам невдобно...
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26.05.2025 11:00 Відповісти
що за слово таке "комуняке"
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26.05.2025 11:02 Відповісти
Потужно обдристалися
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26.05.2025 11:10 Відповісти
все що може зробити НАТО - саморозпуститись
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26.05.2025 11:10 Відповісти
..та вжЕ тО добре, що хоч заспані бюргери-імпотенти не запросили недоімперію, Сосію-терориста, як патужного члєна, до своєї гламурної НАТИ, що "лягли і прОсють"..
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26.05.2025 11:14 Відповісти
Когось здивує, якщо міцне і потужне НАТО обісреться в черговий раз? А так воно і буде. Куди ми мріємо вступити?
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26.05.2025 11:16 Відповісти
Ми обов'язково вступимо в НАТО, тільки тоді, коли воно стане недієздатним, як ООН. А це вже буде дуже скоро. Будемо радіти такому вступу?
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26.05.2025 11:20 Відповісти
цілком вистачить і двох слів - проєкт закрит
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26.05.2025 11:17 Відповісти
А чому ж не радіти. Україні ж дадуть право воювати і помирати за розслаблених, ситих, не бажаючих захищати свою країну громадян Європи.
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26.05.2025 11:24 Відповісти
Вже дали. Радості прямо повні штани.
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26.05.2025 12:40 Відповісти
Та й ще треба буде низько вклонятися і дуже-дуже дякувати.
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26.05.2025 11:25 Відповісти
Голову в пісок-сраку виставити для кацапів. Ото вам і все НАТО.
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26.05.2025 11:26 Відповісти
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26.05.2025 11:36 Відповісти
Цім сцикливих мерзота головне щоб пуйло не образився
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26.05.2025 11:38 Відповісти
То можна взагалі скоротити просто до самої назви «Комюніке»!
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26.05.2025 11:53 Відповісти
На яке, приниження, ганьбу совратив Європу рудий імбіцил…
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26.05.2025 12:33 Відповісти
Європа і до нього і без нього летіла до рожевих єдинорогів на російському газі і повною шредериізацією. Треба зберегти Путіну обличчя! Не треба злити Путіна! Дешевий газ це добре! Достоєвський це велика культура! ну і далі з переходом до оргазму.
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26.05.2025 14:06 Відповісти
Навіщо три-чотири абзаци? Вистачить одного слова: пу-ук…
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26.05.2025 13:05 Відповісти
 
 