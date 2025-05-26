Фінальне комюніке саміту НАТО в Гаазі можуть скоротити до кількох абзаців - без згадок про Росію і Україну, - ЗМІ

Підсумкове комюніке саміту НАТО, що відбудеться у червні в Гаазі, планують значно скоротити та, ймовірно, залишити без згадок про Росію чи Україну.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty, інформує Цензор.НЕТ.

Як стало відомо, таке рішення ухвалюється для уникнення можливих конфліктів на саміті та задля отримання схвалення президента США Дональда Трампа. За словами представників НАТО, мета полягає у тому, щоб фінальний текст складався лише з трьох-чотирьох абзаців, на відміну від 40-абзацової Вашингтонської декларації 2024 року чи 90-абзацового комюніке у Вільнюсі 2023 року.

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Джерела також повідомили, що текст цьогорічного саміту може не містити навіть згадок про Росію та Україну, що стане різким відходом від попередніх підходів. У попередніх деклараціях обговорення України домінувало, зокрема, у контексті її майбутнього членства в Альянсі.

За словами одного з європейських посадовців, оскільки Дональд Трамп виключає можливість швидкого вступу України до НАТО, можливо, краще тимчасово не згадувати Україну у фінальному тексті, щоб уникнути суперечностей.

Таким чином, фінальне комюніке може виявитися значно коротшим і менш конкретним щодо перспектив України в НАТО, ніж попередні заяви, зокрема та, що була ухвалена у Вашингтоні, де Альянс висловлював підтримку незворотному шляху України до повної євроатлантичної інтеграції.

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