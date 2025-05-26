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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Финальное коммюнике саммита НАТО в Гааге могут сократить до нескольких абзацев - без упоминаний о России и Украине, - СМИ

нато украина

Итоговое коммюнике саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге, планируют значительно сократить и, вероятно, оставить без упоминаний о России или Украине.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, информирует Цензор.НЕТ.

Как стало известно, такое решение принимается во избежание возможных конфликтов на саммите и для получения одобрения президента США Дональда Трампа. По словам представителей НАТО, цель состоит в том, чтобы финальный текст состоял только из трех-четырех абзацев, в отличие от 40-абзацовой Вашингтонской декларации 2024 года или 90-абзацового коммюнике в Вильнюсе 2023 года.

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Источники также сообщили, что текст нынешнего саммита может не содержать даже упоминаний о России и Украине, что станет резким отходом от предыдущих подходов. В предыдущих декларациях обсуждение Украины доминировало, в частности, в контексте ее будущего членства в Альянсе.

По словам одного из европейских чиновников, поскольку Дональд Трамп исключает возможность быстрого вступления Украины в НАТО, возможно, лучше временно не упоминать Украину в финальном тексте, чтобы избежать противоречий.

Таким образом, финальное коммюнике может оказаться значительно короче и менее конкретным относительно перспектив Украины в НАТО, чем предыдущие заявления, в частности, принятое в Вашингтоне, где Альянс выражал поддержку необратимому пути Украины к полной евроатлантической интеграции.

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Автор: 

саммит (1189) членство в НАТО (1526) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+8
І справді, яка Україна... І головне - яка ще расія? Хіба НАТО для боротьби з нею створювалось? Звісно ні, це ж просто черговий імпотентський клуб старих пердунів які ключкою по м'ячу не попадають.
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26.05.2025 11:00
+7
Ну треба ж показати шо тіпа працюють та освоюють вже не 2, а 5 відсотків ввп.
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26.05.2025 11:02
+6
нафуя, тоді збиратись...
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26.05.2025 10:59
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нафуя, тоді збиратись...
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26.05.2025 10:59 Ответить
Ну треба ж показати шо тіпа працюють та освоюють вже не 2, а 5 відсотків ввп.
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26.05.2025 11:02 Ответить
І справді, яка Україна... І головне - яка ще расія? Хіба НАТО для боротьби з нею створювалось? Звісно ні, це ж просто черговий імпотентський клуб старих пердунів які ключкою по м'ячу не попадають.
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26.05.2025 11:00 Ответить
Ну правильно... А шо писати? Вже були всі види озабочЄнностей. Повторюватись якось толерастам невдобно...
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26.05.2025 11:00 Ответить
що за слово таке "комуняке"
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26.05.2025 11:02 Ответить
Потужно обдристалися
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26.05.2025 11:10 Ответить
все що може зробити НАТО - саморозпуститись
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26.05.2025 11:10 Ответить
..та вжЕ тО добре, що хоч заспані бюргери-імпотенти не запросили недоімперію, Сосію-терориста, як патужного члєна, до своєї гламурної НАТИ, що "лягли і прОсють"..
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26.05.2025 11:14 Ответить
Когось здивує, якщо міцне і потужне НАТО обісреться в черговий раз? А так воно і буде. Куди ми мріємо вступити?
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26.05.2025 11:16 Ответить
Ми обов'язково вступимо в НАТО, тільки тоді, коли воно стане недієздатним, як ООН. А це вже буде дуже скоро. Будемо радіти такому вступу?
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26.05.2025 11:20 Ответить
цілком вистачить і двох слів - проєкт закрит
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26.05.2025 11:17 Ответить
А чому ж не радіти. Україні ж дадуть право воювати і помирати за розслаблених, ситих, не бажаючих захищати свою країну громадян Європи.
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26.05.2025 11:24 Ответить
Вже дали. Радості прямо повні штани.
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26.05.2025 12:40 Ответить
Та й ще треба буде низько вклонятися і дуже-дуже дякувати.
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26.05.2025 11:25 Ответить
Голову в пісок-сраку виставити для кацапів. Ото вам і все НАТО.
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26.05.2025 11:26 Ответить
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26.05.2025 11:36 Ответить
Цім сцикливих мерзота головне щоб пуйло не образився
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26.05.2025 11:38 Ответить
То можна взагалі скоротити просто до самої назви «Комюніке»!
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26.05.2025 11:53 Ответить
На яке, приниження, ганьбу совратив Європу рудий імбіцил…
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26.05.2025 12:33 Ответить
Європа і до нього і без нього летіла до рожевих єдинорогів на російському газі і повною шредериізацією. Треба зберегти Путіну обличчя! Не треба злити Путіна! Дешевий газ це добре! Достоєвський це велика культура! ну і далі з переходом до оргазму.
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26.05.2025 14:06 Ответить
Навіщо три-чотири абзаци? Вистачить одного слова: пу-ук…
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26.05.2025 13:05 Ответить
 
 