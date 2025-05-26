Финальное коммюнике саммита НАТО в Гааге могут сократить до нескольких абзацев - без упоминаний о России и Украине, - СМИ

Итоговое коммюнике саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге, планируют значительно сократить и, вероятно, оставить без упоминаний о России или Украине.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, информирует Цензор.НЕТ.

Как стало известно, такое решение принимается во избежание возможных конфликтов на саммите и для получения одобрения президента США Дональда Трампа. По словам представителей НАТО, цель состоит в том, чтобы финальный текст состоял только из трех-четырех абзацев, в отличие от 40-абзацовой Вашингтонской декларации 2024 года или 90-абзацового коммюнике в Вильнюсе 2023 года.

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Источники также сообщили, что текст нынешнего саммита может не содержать даже упоминаний о России и Украине, что станет резким отходом от предыдущих подходов. В предыдущих декларациях обсуждение Украины доминировало, в частности, в контексте ее будущего членства в Альянсе.

По словам одного из европейских чиновников, поскольку Дональд Трамп исключает возможность быстрого вступления Украины в НАТО, возможно, лучше временно не упоминать Украину в финальном тексте, чтобы избежать противоречий.

Таким образом, финальное коммюнике может оказаться значительно короче и менее конкретным относительно перспектив Украины в НАТО, чем предыдущие заявления, в частности, принятое в Вашингтоне, где Альянс выражал поддержку необратимому пути Украины к полной евроатлантической интеграции.

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