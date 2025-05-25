Трамп и Зеленский примут участие в саммите НАТО в Гааге, - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня.

Об этом сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью вещателю WNL, информирует Цензор.НЕТ.

Нидерландский министр подтвердил, что глава США примет участие в саммите Альянса. По словам Брекельманса, президент Зеленский также будет присутствовать на мероприятии от имени Украины.

"НАТО рассматривает, где в программе Зеленский может получить хорошее место",- заявил он.

В то же время чиновник пока не решается сказать, будут ли Зеленский и Трамп встречаться на полях саммита НАТО.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на вопрос, получит ли президент Владимир Зеленский приглашение на саммит Альянса в Гааге, попросил дождаться программы мероприятия, где и будет объявлено, кто именно из партнеров приглашен на собрание.

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