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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Трамп и Зеленский примут участие в саммите НАТО в Гааге, - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Брекельманс о саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня.

Об этом сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью вещателю WNL, информирует Цензор.НЕТ.

Нидерландский министр подтвердил, что глава США примет участие в саммите Альянса. По словам Брекельманса, президент Зеленский также будет присутствовать на мероприятии от имени Украины.

"НАТО рассматривает, где в программе Зеленский может получить хорошее место",- заявил он.

В то же время чиновник пока не решается сказать, будут ли Зеленский и Трамп встречаться на полях саммита НАТО.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на вопрос, получит ли президент Владимир Зеленский приглашение на саммит Альянса в Гааге, попросил дождаться программы мероприятия, где и будет объявлено, кто именно из партнеров приглашен на собрание.

Читайте также: Трамп будет участвовать в саммите НАТО: присоединится к ключевым обсуждениям

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) НАТО (10045) Нидерланды (1598) саммит (1188)


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Топ комментарии
+9
Оце і всі здібності зрадника-наркомана,кататись за державні кошти,ні в чому собі не відмовляти.Йому таке і не снилось,коли на роялі грало.
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25.05.2025 16:51
+4
Яка користь Україні від Трампа та Зе?
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25.05.2025 16:56
+3
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25.05.2025 16:50
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25.05.2025 16:50 Ответить
Молитва за ЗЕленського (молитися всім щодня, не філонити):

Пішли йому, Боже, болючу болячку,
Сіль в очі і безкінечну срачку,
Пішли йому, Боже, люту заразу,
Щоб довго корчило і здох не зразу,
За всі паскудства зеленої суки
Пішли, Боже, суці довічні муки,
Врятуй нас, Боже,
від чортячого насіння:
Тобі раз плюнуть, а нам - спасіння
Амінь
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25.05.2025 17:03 Ответить
Парочка ЗеЄ самі з цим справилися , їм Кремль показав кого нищити, а Татров: Усігда готов!!! не страшно йому що й "УС кремлівський У НЬОГО АТКЛЄЯЛСЯ""!!!
Парочці ЗеЄ льші би год протягнуть лішь би вибори виіграть....
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25.05.2025 18:18 Ответить
Оце і всі здібності зрадника-наркомана,кататись за державні кошти,ні в чому собі не відмовляти.Йому таке і не снилось,коли на роялі грало.
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25.05.2025 16:51 Ответить
А ти хто, зелена гнида?
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25.05.2025 16:55 Ответить
Статистика каже, що приблизно 75% становлять таки дебіли
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25.05.2025 16:58 Ответить
якщо взяти до уваги явку на вибори,то картина дуже сумна-83%
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25.05.2025 17:03 Ответить
Тобі останню видали, на нього не хватило
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25.05.2025 16:56 Ответить
Всі знають про пристасть Зе чухати нос! Зараз це просто з ефірів повирізали, але гундосік не вирізати
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25.05.2025 16:58 Ответить
Раджу подивитися лекції про наркотики.Там детально розповідають про признаки,що людина вживає наркотики.
Один із признаків,він постійно чухає ніс.
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25.05.2025 17:01 Ответить
Пальчевскього Євиролаб підтвердив про наркомана особистою справкою ( тобто її фальшивкою)
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25.05.2025 18:19 Ответить
А д,Єрмак- лайнак буде ?
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25.05.2025 16:54 Ответить
А як же, без нього Вальодья никуди. Цеж вам не просто якийсь завгосп, це ГЛАВзавгосп!
Віж олин з 4-5 менеджерів Вальодьі шо залишилось з 5 - 6 шо було до мотоціклиста в Мадриді.
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25.05.2025 17:20 Ответить
Тримайте цих двох якомога далі одне від одного! Або при їхній зустрічі повинен бути хтось із дорослих.
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25.05.2025 16:55 Ответить
Должен остаться только один!
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25.05.2025 17:24 Ответить
Яка користь Україні від Трампа та Зе?
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25.05.2025 16:56 Ответить
Одна шкода, причому невідомо від кого більша
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25.05.2025 16:57 Ответить
Будуть вирішувати, чи добивати москалів остаточно, чи трошки помилувати.
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25.05.2025 17:02 Ответить
Пильнуйте там в Гаазі щоб не було землетрусу, цунамі чи метеориту на голову
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25.05.2025 17:19 Ответить
На саміті НАТО в Гаазі будуть присутні 🤡і🦚, щоб іншим представникам НАТО не було сумно.
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25.05.2025 17:20 Ответить
По фуршетам гасать та стендить по конференціям наш Верховний може, артіст, ****. Результат правда так собі. Дома правда ніхєра не робить. Яка стратегія перемоги, ніхто не знає, може сам Зеленський теж. Сквозняк свіщет між вухами.
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25.05.2025 17:26 Ответить
Татарова з собою візьме чи тільки Єрмака?
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25.05.2025 17:41 Ответить
трампон буде розповідати
про золотий купол
тобто про золотий кондом
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25.05.2025 22:07 Ответить
 
 