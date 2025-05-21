РУС
Новости Приглашение Зеленского на саммит НАТО
1 269 15

Рютте о приглашении Зеленского на саммит НАТО в Гааге: Подождите объявления программы

Генсек НАТО Рютте о приглашении Зеленского на саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на вопрос, получит ли президент Владимир Зеленский приглашение на саммит Альянса в Гааге, попросил дождаться программы мероприятия, где и будет объявлено, кто именно из партнеров приглашен на собрание.

Об этом Рютте сказал на саммите НАТО во время совместной с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом пресс-конференции в Брюсселе 21 мая, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Как только мы подготовим программу, мы ее обнародуем. Поэтому, пожалуйста, подождите немного, но вскоре мы объявим точную программу саммита", - заявил Рютте.

В свою очередь Схооф сказал, что Нидерланды хотели бы, чтобы президента Зеленского пригласили на саммит НАТО 24-25 июня в Гааге.

"Что касается нас, то мы хотели бы приветствовать президента Зеленского в Гааге. И эта точка зрения хорошо известна генеральному секретарю",- заявил он.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.

В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Читайте также: Зеленский должен быть приглашен на саммит НАТО, - глава МИД Литвы Будрис

Автор: 

Зеленский Владимир (21727) НАТО (10267) саммит (1231) Рютте Марк (459)
+2
показать весь комментарий
21.05.2025 20:07 Ответить
+1
Цікаво, а чому зразу жополіз Трампа, пуйла....тощо? Може відношення до шмарклі змінилося? )
показать весь комментарий
21.05.2025 20:03 Ответить
+1
Рютте має запросити Порошенка. Можливо разом з Кличком.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:08 Ответить
А рютте став жополизом трумпа неочікувано. Цікаво скільки часу знадобиться щоб і він позицію ***** прийняв як очевидне для України?
показать весь комментарий
21.05.2025 19:58 Ответить
Цікаво, а чому зразу жополіз Трампа, пуйла....тощо? Може відношення до шмарклі змінилося? )
показать весь комментарий
21.05.2025 20:03 Ответить
Правильно, нечего Боневтику по заграница шататься, да и Украина не член НАТО и не скоро будет, точно не при нём, пусть у себя в Украине керует
показать весь комментарий
21.05.2025 20:20 Ответить
Московитам-окупантам, ОБОВЯЗКОВО треба подивитися цей фільм ФРН!! Покарання московитам, за їх криваві злочини в Мирній Україні, прийде до них особисто до кожного, НЕВІДВОРОТНО!!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
Слава Україні!
показать весь комментарий
21.05.2025 20:03 Ответить
100% є якісь домовленності не пускати Україну в НАТО. тому буде нескінченне балабольство десятки років, про корупцію, неготовнісь, ще якась хрінь, поки НАТО стрімко перетворюється на купу нікому не потрібного лайна. І нам вже це буде не цікаво.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:04 Ответить
Які ще домовленості ? Ми там взагалі потрібні ?
показать весь комментарий
21.05.2025 20:10 Ответить
Нема ниякои домолвленности, туда не берут страны с неулаженными военными конфликтами
показать весь комментарий
21.05.2025 20:22 Ответить
Пропаганда РФ. На самом деле.... Нигде в официальных документах НАТО речь не идет о запрете вступления в Альянс страны с территориальными спорами или неконтролируемой границей.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:47 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 20:07 Ответить
Рютте має запросити Порошенка. Можливо разом з Кличком.
показать весь комментарий
21.05.2025 20:08 Ответить
Нічого несподіваного я особисто не очікую, нас можуть запросити, але про нас ні хто балакати не буди, поседіли, послухали, поїхали!
показать весь комментарий
21.05.2025 20:10 Ответить
"ТРАМБОН" ще не дав вказівку...
показать весь комментарий
21.05.2025 20:18 Ответить
Гаага - сєверная птіца,
Она мороза нє боіцца,
Она сідіт в свойом гнєздє
І колупаєтся в ...
(с)
показать весь комментарий
21.05.2025 20:21 Ответить
Сцикло!!!!
показать весь комментарий
22.05.2025 03:14 Ответить
 
 