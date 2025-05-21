Рютте о приглашении Зеленского на саммит НАТО в Гааге: Подождите объявления программы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на вопрос, получит ли президент Владимир Зеленский приглашение на саммит Альянса в Гааге, попросил дождаться программы мероприятия, где и будет объявлено, кто именно из партнеров приглашен на собрание.
Об этом Рютте сказал на саммите НАТО во время совместной с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом пресс-конференции в Брюсселе 21 мая, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
"Как только мы подготовим программу, мы ее обнародуем. Поэтому, пожалуйста, подождите немного, но вскоре мы объявим точную программу саммита", - заявил Рютте.
В свою очередь Схооф сказал, что Нидерланды хотели бы, чтобы президента Зеленского пригласили на саммит НАТО 24-25 июня в Гааге.
"Что касается нас, то мы хотели бы приветствовать президента Зеленского в Гааге. И эта точка зрения хорошо известна генеральному секретарю",- заявил он.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на источники писало, что президента Украины Владимира Зеленского впервые с начала полномасштабного вторжения РФ не пригласили для участия в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне, чтобы "угодить" президенту США Дональду Трампу.
В свою очередь глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не выступает против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
