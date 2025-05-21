Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі: Почекайте на оголошення програми

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на запитання, чи отримає президент Володимир Зеленський запрошення на саміт Альянсу в Гаазі, попросив дочекатися програми заходу, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.

Про це Рютте сказав на саміті НАТО під час спільної з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції у Брюсселі 21 травня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки ми підготуємо програму, ми її оприлюднимо. Тож, будь ласка, зачекайте трохи, але незабаром ми оголосимо точну програму саміту", - заявив Рютте.

Своєю чергою Схооф сказав, що Нідерланди хотіли б, щоб президента Зеленського запросили на саміт НАТО 24-25 червня в Гаазі.

"Що стосується нас, то ми хотіли б вітати президента Зеленського в Гаазі. І ця точка зору добре відома генеральному секретарю",- заявив він.

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

