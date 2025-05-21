Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі: Почекайте на оголошення програми
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на запитання, чи отримає президент Володимир Зеленський запрошення на саміт Альянсу в Гаазі, попросив дочекатися програми заходу, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.
Про це Рютте сказав на саміті НАТО під час спільної з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції у Брюсселі 21 травня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Як тільки ми підготуємо програму, ми її оприлюднимо. Тож, будь ласка, зачекайте трохи, але незабаром ми оголосимо точну програму саміту", - заявив Рютте.
Своєю чергою Схооф сказав, що Нідерланди хотіли б, щоб президента Зеленського запросили на саміт НАТО 24-25 червня в Гаазі.
"Що стосується нас, то ми хотіли б вітати президента Зеленського в Гаазі. І ця точка зору добре відома генеральному секретарю",- заявив він.
Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.
Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
Слава Україні!
ага - сєверная птіца,
Она мороза нє боіцца,
Она сідіт в свойом гнєздє
І колупаєтся в ...
(с)