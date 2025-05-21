УКР
Новини Запрошення Зеленського на саміт НАТО
Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі: Почекайте на оголошення програми

генсек НАТО Рютте про запрошення Зеленського на саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на запитання, чи отримає президент Володимир Зеленський запрошення на саміт Альянсу в Гаазі, попросив дочекатися програми заходу, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.

Про це Рютте сказав на саміті НАТО під час спільної з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом пресконференції у Брюсселі 21 травня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки ми підготуємо програму, ми її оприлюднимо. Тож, будь ласка, зачекайте трохи, але незабаром ми оголосимо точну програму саміту", - заявив Рютте.

Своєю чергою Схооф сказав, що Нідерланди хотіли б, щоб президента Зеленського запросили на саміт НАТО 24-25 червня в Гаазі.

"Що стосується нас, то ми хотіли б вітати президента Зеленського в Гаазі. І ця точка зору добре відома генеральному секретарю",- заявив він.

Раніше видання Euractiv з посиланням на джерела писало, що президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Своєю чергою очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виступає проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Читайте також: Зеленський має бути запрошений на саміт НАТО, - глава МЗС Литви Будріс

Зеленський Володимир (25267) НАТО (6730) саміт (826) Рютте Марк (502)
Топ коментарі
+2
21.05.2025 20:07 Відповісти
21.05.2025 20:07 Відповісти
+1
Цікаво, а чому зразу жополіз Трампа, пуйла....тощо? Може відношення до шмарклі змінилося? )
21.05.2025 20:03 Відповісти
21.05.2025 20:03 Відповісти
+1
Рютте має запросити Порошенка. Можливо разом з Кличком.
21.05.2025 20:08 Відповісти
21.05.2025 20:08 Відповісти
А рютте став жополизом трумпа неочікувано. Цікаво скільки часу знадобиться щоб і він позицію ***** прийняв як очевидне для України?
21.05.2025 19:58 Відповісти
21.05.2025 19:58 Відповісти
Цікаво, а чому зразу жополіз Трампа, пуйла....тощо? Може відношення до шмарклі змінилося? )
21.05.2025 20:03 Відповісти
21.05.2025 20:03 Відповісти
Правильно, нечего Боневтику по заграница шататься, да и Украина не член НАТО и не скоро будет, точно не при нём, пусть у себя в Украине керует
21.05.2025 20:20 Відповісти
21.05.2025 20:20 Відповісти
Московитам-окупантам, ОБОВЯЗКОВО треба подивитися цей фільм ФРН!! Покарання московитам, за їх криваві злочини в Мирній Україні, прийде до них особисто до кожного, НЕВІДВОРОТНО!!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
Слава Україні!
21.05.2025 20:03 Відповісти
21.05.2025 20:03 Відповісти
100% є якісь домовленності не пускати Україну в НАТО. тому буде нескінченне балабольство десятки років, про корупцію, неготовнісь, ще якась хрінь, поки НАТО стрімко перетворюється на купу нікому не потрібного лайна. І нам вже це буде не цікаво.
21.05.2025 20:04 Відповісти
21.05.2025 20:04 Відповісти
Які ще домовленості ? Ми там взагалі потрібні ?
21.05.2025 20:10 Відповісти
21.05.2025 20:10 Відповісти
Нема ниякои домолвленности, туда не берут страны с неулаженными военными конфликтами
21.05.2025 20:22 Відповісти
21.05.2025 20:22 Відповісти
Пропаганда РФ. На самом деле.... Нигде в официальных документах НАТО речь не идет о запрете вступления в Альянс страны с территориальными спорами или неконтролируемой границей.
21.05.2025 20:47 Відповісти
21.05.2025 20:47 Відповісти
21.05.2025 20:07 Відповісти
21.05.2025 20:07 Відповісти
Рютте має запросити Порошенка. Можливо разом з Кличком.
21.05.2025 20:08 Відповісти
21.05.2025 20:08 Відповісти
Нічого несподіваного я особисто не очікую, нас можуть запросити, але про нас ні хто балакати не буди, поседіли, послухали, поїхали!
21.05.2025 20:10 Відповісти
21.05.2025 20:10 Відповісти
"ТРАМБОН" ще не дав вказівку...
21.05.2025 20:18 Відповісти
21.05.2025 20:18 Відповісти
Гаага - сєверная птіца,
Она мороза нє боіцца,
Она сідіт в свойом гнєздє
І колупаєтся в ...
(с)
21.05.2025 20:21 Відповісти
21.05.2025 20:21 Відповісти
Сцикло!!!!
22.05.2025 03:14 Відповісти
22.05.2025 03:14 Відповісти
 
 