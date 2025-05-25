Трамп та Зеленський візьмуть участь у саміті НАТО в Гаазі, - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс
Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський будуть присутні на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня.
Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю мовнику WNL, інформує Цензор.НЕТ.
Нідерландський міністр підтвердив, що очільник США візьме участь у саміті Альянсу. За словами Брекельманса, президент Зеленський також буде присутній на заході від імені Україні.
"НАТО розглядає, де у програмі Зеленський може отримати гарне місце",- заявив він.
Водночас посадовець поки що він не наважується сказати, чи матимуть Зеленський та Трамп зустріч на полях саміту НАТО.
Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте на запитання, чи отримає президент Володимир Зеленський запрошення на саміт Альянсу в Гаазі, попросив дочекатися програми заходу, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.
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Пішли йому, Боже, болючу болячку,
Сіль в очі і безкінечну срачку,
Пішли йому, Боже, люту заразу,
Щоб довго корчило і здох не зразу,
За всі паскудства зеленої суки
Пішли, Боже, суці довічні муки,
Врятуй нас, Боже,
від чортячого насіння:
Тобі раз плюнуть, а нам - спасіння
Амінь
Парочці ЗеЄ льші би год протягнуть лішь би вибори виіграть....
Один із признаків,він постійно чухає ніс.
Віж олин з 4-5 менеджерів Вальодьі шо залишилось з 5 - 6 шо було до мотоціклиста в Мадриді.
про золотий купол
тобто про золотий кондом