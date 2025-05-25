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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Трамп та Зеленський візьмуть участь у саміті НАТО в Гаазі, - глава Міноборони Нідерландів Брекельманс

Брекельманс про саміт нато

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський будуть присутні на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня.

Про це сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю мовнику WNL, інформує Цензор.НЕТ.

Нідерландський міністр підтвердив, що очільник США візьме участь у саміті Альянсу. За словами Брекельманса, президент Зеленський також буде присутній на заході від імені Україні.

"НАТО розглядає, де у програмі Зеленський може отримати гарне місце",- заявив він.

Водночас посадовець поки що він не наважується сказати, чи матимуть Зеленський та Трамп зустріч на полях саміту НАТО.

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте на запитання, чи отримає президент Володимир Зеленський запрошення на саміт Альянсу в Гаазі, попросив дочекатися програми заходу, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.

Читайте також: Трамп братиме участь у саміті НАТО: приєднається до ключових обговорень

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) НАТО (6506) Нідерланди (1584) саміт (783)


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Топ коментарі
+9
Оце і всі здібності зрадника-наркомана,кататись за державні кошти,ні в чому собі не відмовляти.Йому таке і не снилось,коли на роялі грало.
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25.05.2025 16:51
+4
Яка користь Україні від Трампа та Зе?
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25.05.2025 16:56
+3
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25.05.2025 16:50
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25.05.2025 16:50 Відповісти
Молитва за ЗЕленського (молитися всім щодня, не філонити):

Пішли йому, Боже, болючу болячку,
Сіль в очі і безкінечну срачку,
Пішли йому, Боже, люту заразу,
Щоб довго корчило і здох не зразу,
За всі паскудства зеленої суки
Пішли, Боже, суці довічні муки,
Врятуй нас, Боже,
від чортячого насіння:
Тобі раз плюнуть, а нам - спасіння
Амінь
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25.05.2025 17:03 Відповісти
Парочка ЗеЄ самі з цим справилися , їм Кремль показав кого нищити, а Татров: Усігда готов!!! не страшно йому що й "УС кремлівський У НЬОГО АТКЛЄЯЛСЯ""!!!
Парочці ЗеЄ льші би год протягнуть лішь би вибори виіграть....
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25.05.2025 18:18 Відповісти
Оце і всі здібності зрадника-наркомана,кататись за державні кошти,ні в чому собі не відмовляти.Йому таке і не снилось,коли на роялі грало.
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25.05.2025 16:51 Відповісти
А ти хто, зелена гнида?
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25.05.2025 16:55 Відповісти
Статистика каже, що приблизно 75% становлять таки дебіли
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25.05.2025 16:58 Відповісти
якщо взяти до уваги явку на вибори,то картина дуже сумна-83%
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25.05.2025 17:03 Відповісти
Тобі останню видали, на нього не хватило
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25.05.2025 16:56 Відповісти
Всі знають про пристасть Зе чухати нос! Зараз це просто з ефірів повирізали, але гундосік не вирізати
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25.05.2025 16:58 Відповісти
Раджу подивитися лекції про наркотики.Там детально розповідають про признаки,що людина вживає наркотики.
Один із признаків,він постійно чухає ніс.
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25.05.2025 17:01 Відповісти
Пальчевскього Євиролаб підтвердив про наркомана особистою справкою ( тобто її фальшивкою)
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25.05.2025 18:19 Відповісти
А д,Єрмак- лайнак буде ?
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25.05.2025 16:54 Відповісти
А як же, без нього Вальодья никуди. Цеж вам не просто якийсь завгосп, це ГЛАВзавгосп!
Віж олин з 4-5 менеджерів Вальодьі шо залишилось з 5 - 6 шо було до мотоціклиста в Мадриді.
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25.05.2025 17:20 Відповісти
Тримайте цих двох якомога далі одне від одного! Або при їхній зустрічі повинен бути хтось із дорослих.
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25.05.2025 16:55 Відповісти
Должен остаться только один!
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25.05.2025 17:24 Відповісти
Яка користь Україні від Трампа та Зе?
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25.05.2025 16:56 Відповісти
Одна шкода, причому невідомо від кого більша
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25.05.2025 16:57 Відповісти
Будуть вирішувати, чи добивати москалів остаточно, чи трошки помилувати.
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25.05.2025 17:02 Відповісти
Пильнуйте там в Гаазі щоб не було землетрусу, цунамі чи метеориту на голову
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25.05.2025 17:19 Відповісти
На саміті НАТО в Гаазі будуть присутні 🤡і🦚, щоб іншим представникам НАТО не було сумно.
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25.05.2025 17:20 Відповісти
По фуршетам гасать та стендить по конференціям наш Верховний може, артіст, ****. Результат правда так собі. Дома правда ніхєра не робить. Яка стратегія перемоги, ніхто не знає, може сам Зеленський теж. Сквозняк свіщет між вухами.
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25.05.2025 17:26 Відповісти
Татарова з собою візьме чи тільки Єрмака?
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25.05.2025 17:41 Відповісти
трампон буде розповідати
про золотий купол
тобто про золотий кондом
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25.05.2025 22:07 Відповісти
 
 