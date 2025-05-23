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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Трамп братиме участь у саміті НАТО: приєднається до ключових обговорень

Трамп поїде на саміт НАТО у червні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою участь у саміті НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Він наголосив, що особисто спілкувався з Трампом і той запевнив, що прибуде на зустріч.

"Його присутність буде дуже важливою", – наголосив прем’єр Нідерландів

Та додав,  що  організатори саміту, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, з самого початку розраховували на участь президента США.

Попри те, що мета візиту Трампа офіційно не озвучена, очікується, що він приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24–25 червня у Гаазі – місті, де народився нинішній генсек НАТО Рютте.

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Як зазначає Bloomberg, учасники саміту мають затвердити нові фінансові орієнтири для країн-членів. У центрі уваги оновлена мінімальна мета витрат на оборону. Зокрема, йдеться про поступове досягнення цільового показника у 5% від ВВП на військові потреби – вимога, яку активно просуває Трамп. За даними агентства, у цьому напрямі вже зафіксовано суттєвий прогрес.

Нагадаємо, Рютте на запитання, чи отримає президент Володимир Зеленський запрошення на саміт Альянсу в Гаазі, попросив дочекатися програми заходу, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.

Автор: 

НАТО (6506) саміт (781) Рютте Марк (417) Трамп Дональд (6027) Схооф Дік (21)


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Топ коментарі
+11
Уявляю шо воно там намеле. Доб'е НАТО.
Трампу краще відвідати саміт психіатрів а не НАТО.
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23.05.2025 07:14
+7
Ще лише там рижого п.дора не вистачало. Воно наобговорює, як з пуйлом.
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23.05.2025 07:34
+6
Гоніть того бовдура в три шиї, бо він усе розвалить.
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23.05.2025 07:12
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Трамп погодиться, якщо не буде безтолкового ішака.
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23.05.2025 07:09 Відповісти
Ще лише там рижого п.дора не вистачало. Воно наобговорює, як з пуйлом.
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23.05.2025 07:34 Відповісти
Гоніть того бовдура в три шиї, бо він усе розвалить.
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23.05.2025 07:12 Відповісти
Уявляю шо воно там намеле. Доб'е НАТО.
Трампу краще відвідати саміт психіатрів а не НАТО.
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23.05.2025 07:14 Відповісти
переплюне навіть нашого фортепіанного маестро... уявляю собі той потік позасвідомого...
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23.05.2025 07:21 Відповісти
А нахрена він там?
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23.05.2025 07:31 Відповісти
Цей недолугий дід вже перетворюється сам та свою країну на ізгоя
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23.05.2025 07:52 Відповісти
цей амеріканській 🤠 ...поїде до НАТО , шоб знати про шо докладати у кремлі , віткофф одразу персонально поїде ,шоб на пряму злити все ху* лу ...
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23.05.2025 08:19 Відповісти
а якже!!!
є вільні вуха котрі зможуть слухати
про красоту та велічь трампона!!
Може хтось з них похвилить ще й Мелоні,
тіпа %непогано виглядає в свої 80!!
Тукої нагоди трампон не упустить
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23.05.2025 08:35 Відповісти
чекаю, не дочекаюсь на полум'яні промови рудого фріка, без початку та кінця, позбавлені сенсу.
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23.05.2025 08:50 Відповісти
Насрет на шахматную доску и улетит?
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23.05.2025 09:09 Відповісти
Слід визнати, що США відсторонюється від НАТО. Без переформатування структури НАТО з акцентом на європейські ядерні сили стримування (Франція, Великобританія) та заміщення контингенту США європейськими силами безпеки, НАТО перетвориться на формальну структуру, без реальної військової сили.
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23.05.2025 11:07 Відповісти
Почему все политики боятся сказать, что Трамп - агент КГБ Краснов, чья задача -расколоть и выйти из НАТО,разрушить американскую экономику, рассорить весь мир и помочь русским завоевать Европу
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23.05.2025 12:02 Відповісти
 
 