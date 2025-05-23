Трамп братиме участь у саміті НАТО: приєднається до ключових обговорень

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою участь у саміті НАТО, який пройде в Гаазі 24-25 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Він наголосив, що особисто спілкувався з Трампом і той запевнив, що прибуде на зустріч.

"Його присутність буде дуже важливою", – наголосив прем’єр Нідерландів

Та додав, що організатори саміту, зокрема генеральний секретар НАТО Марк Рютте, з самого початку розраховували на участь президента США.

Попри те, що мета візиту Трампа офіційно не озвучена, очікується, що він приєднається до ключових обговорень на саміті, який відбудеться 24–25 червня у Гаазі – місті, де народився нинішній генсек НАТО Рютте.

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Як зазначає Bloomberg, учасники саміту мають затвердити нові фінансові орієнтири для країн-членів. У центрі уваги оновлена мінімальна мета витрат на оборону. Зокрема, йдеться про поступове досягнення цільового показника у 5% від ВВП на військові потреби – вимога, яку активно просуває Трамп. За даними агентства, у цьому напрямі вже зафіксовано суттєвий прогрес.

Нагадаємо, Рютте на запитання, чи отримає президент Володимир Зеленський запрошення на саміт Альянсу в Гаазі, попросив дочекатися програми заходу, де і буде оголошено, кого саме з партнерів запрошено на зібрання.