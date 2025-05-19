УКР
Комюніке саміту НАТО в Гаазі може бути "надзвичайно коротким" та без пункту про загрозу РФ, - NOS

Саміт НАТО у Гаазі. Комюніке може бути надзвичайно коротким

Комюніке саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі у червні, може бути "надзвичайно коротким". Також там не згадуватимуть про загрозу з боку РФ.

Про це пише нідерландське видання NOS, передає Цензор.НЕТ.

"Інсайдери повідомили NOS, що так зване комюніке буде "надзвичайно коротким", - йдеться в матеріалі.

Очікується, що воно складатиметься із близько трьох абзаців.

Видання зазначає, що комюніке за підсумками саміту у Вашингтоні 2024 року складалося з 44 абзаців. 6 із них було присвячено допомозі Україні. У Вільнюсі, 2023 року, країнам вдалося погодити 90 абзаців.

У висновках трьох самітів з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, зазначалось, що "Росія становить найбільш значну та безпосередню загрозу безпеці Альянсу".

Причиною може бути те, що на думку США, таке формулювання може зашкодити можливим переговорам між Росією та Україною. Також припускають, що США прагнуть перезавантажити відносини з РФ.

Читайте: Україна виробляє більше артсистем, ніж усі країни НАТО, але цього недостатньо для стримування РФ, - WSJ

Топ коментарі
Отримання грошей від ФСБ лише однією особою багато що змінило...
19.05.2025 14:00 Відповісти
Непобедимое НАТО... Война показывает, кто есть ху
19.05.2025 14:02 Відповісти
Як кажуть брітанскіє учониє, "Нє всьо так адназначна," тому краще помовчати...
19.05.2025 14:02 Відповісти
Отримання грошей від ФСБ лише однією особою багато що змінило...
19.05.2025 14:00 Відповісти
Здулося грізне Нато чи обкалялося.Трамп це сила. Пукне рижий п.дор і пів планети раком стає.
19.05.2025 14:12 Відповісти
Непобедимое НАТО... Война показывает, кто есть ху
19.05.2025 14:02 Відповісти
Як кажуть брітанскіє учониє, "Нє всьо так адназначна," тому краще помовчати...
19.05.2025 14:02 Відповісти
Соснуть тунця
19.05.2025 14:17 Відповісти
США собираются до конца этого года, вывезти свои войска из Европы, время зонтиков прошло, теперь сами крутитесь как умеете.
19.05.2025 14:20 Відповісти
Ібанутний-заліз у свою засрану Луб'янку і нюхай запутіна..
19.05.2025 14:28 Відповісти
Я-то здесь причём, США войска выводят.
19.05.2025 14:29 Відповісти
Так или иначе, США не бросят Европу, только плати и оружия отгрузят сколько душе угодно.
19.05.2025 14:32 Відповісти
Уже давно зрозуміло: ніякого НАТО нема. Є ширмочка, але вона вже нічого ні від кого не приховує.
19.05.2025 14:29 Відповісти
А толку то з тих кУмУнікЬЄ?...
19.05.2025 14:31 Відповісти
НАТО мертве - так що пофіг що там буде
19.05.2025 15:20 Відповісти
Мене тошнить від цих натівських військових-героїв. Вони налякані як діти в грозу і шугаються своєї тіні.
20.05.2025 10:38 Відповісти
 
 