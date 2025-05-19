Комюніке саміту НАТО в Гаазі може бути "надзвичайно коротким" та без пункту про загрозу РФ, - NOS

Комюніке саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі у червні, може бути "надзвичайно коротким". Також там не згадуватимуть про загрозу з боку РФ.

Про це пише нідерландське видання NOS, передає Цензор.НЕТ.

"Інсайдери повідомили NOS, що так зване комюніке буде "надзвичайно коротким", - йдеться в матеріалі.

Очікується, що воно складатиметься із близько трьох абзаців.

Видання зазначає, що комюніке за підсумками саміту у Вашингтоні 2024 року складалося з 44 абзаців. 6 із них було присвячено допомозі Україні. У Вільнюсі, 2023 року, країнам вдалося погодити 90 абзаців.

У висновках трьох самітів з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, зазначалось, що "Росія становить найбільш значну та безпосередню загрозу безпеці Альянсу".

Причиною може бути те, що на думку США, таке формулювання може зашкодити можливим переговорам між Росією та Україною. Також припускають, що США прагнуть перезавантажити відносини з РФ.

