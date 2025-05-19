Україна виробляє більше артсистем, ніж усі країни НАТО, але цього недостатньо для стримування РФ, - WSJ
За останні три роки військово-промисловий комплекс України виріс у 35 разів - із $1 млрд у 2022 році до $35 млрд сьогодні.
По це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, нині Україна виробляє більше артилерійських систем, ніж усі країни НАТО разом узяті. Якщо раніше був лише один прототип гаубиці "Богдана", то зараз таких випускають понад 20 на місяць. За словами президента Володимира Зеленського, понад 40% озброєння на передовій - українського виробництва. У сфері безпілотників, наземних дронів і РЕБ цей показник наближається до 100%.
Незважаючи на прогрес, проблеми залишаються. Україна досі не має достатньої кількості боєприпасів та систем ППО, а більшість оборонних підприємств не можуть працювати на повну потужність через брак фінансування. Як зазначив радник президента Олександр Камишін, уряд може закупити менш ніж половину того, що реально можуть виготовити підприємства.
Водночас деякі країни почали фінансувати український ВПК напряму за "данською моделлю", інвестуючи безпосередньо в оборонні компанії. Приклад - гаубиця "Богдана", яка дешевша за західні аналоги й має 85% українських компонентів.
Втім, виклики залишаються: зокрема, призупинено проєкт з виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів компанією Ukrainian Armor через відсутність держфінансування. Попри це, Україна стала випробувальним полігоном для нових видів озброєнь, а країни НАТО отримали цінні уроки сучасної війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ех Марафон мій, Марафон... телевізійний
курва !
та ні то зелені потвори крадуть у 35 разів більше
далі не читав.
Склепає щось арахамія на залишки від банкєту в Куршавелі, - запустим, і далі незламно рахуєм прильоти...
З яких це пір збірка дронів з китайських комплектуючих та сировини , за допомогою в більшості китайського інструменту та обладнання стала 100% українським виробництвом ?))
"З 247 тисяч поставлених мін бракованими визнано 120 тисяч, згідно з джерел, близьких до справи. А насправді браковані майже всі, проте чимало командирів не подавали рекламації через побоювання, що їх покарають за критику" /https://novynarnia.com/2025/04/29/butusov-nazvav-vidpovidalnyh-za-ukladannya-kontraktiv-na-vyrobnycztvo-brakovanyh-min-dlya-zsu/ джерело/
Вірю. Провертають/освоюють у 35 разів більше.
Цифри постачань, мабуть, ніхто не бачив. Таємниця.
Це як на Кацапії пишуть історію без доступу до архівів.