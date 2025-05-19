УКР
Новини ОПК України
Україна виробляє більше артсистем, ніж усі країни НАТО, але цього недостатньо для стримування РФ, - WSJ

За останні три роки військово-промисловий комплекс України виріс у 35 разів - із $1 млрд у 2022 році до $35 млрд сьогодні. 

По це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, нині Україна виробляє більше артилерійських систем, ніж усі країни НАТО разом узяті. Якщо раніше був лише один прототип гаубиці "Богдана", то зараз таких випускають понад 20 на місяць. За словами президента Володимира Зеленського, понад 40% озброєння на передовій - українського виробництва. У сфері безпілотників, наземних дронів і РЕБ цей показник наближається до 100%.

Незважаючи на прогрес, проблеми залишаються. Україна досі не має достатньої кількості боєприпасів та систем ППО, а більшість оборонних підприємств не можуть працювати на повну потужність через брак фінансування. Як зазначив радник президента Олександр Камишін, уряд може закупити менш ніж половину того, що реально можуть виготовити підприємства.

Водночас деякі країни почали фінансувати український ВПК напряму за "данською моделлю", інвестуючи безпосередньо в оборонні компанії. Приклад - гаубиця "Богдана", яка дешевша за західні аналоги й має 85% українських компонентів.

Втім, виклики залишаються: зокрема, призупинено проєкт з виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів компанією Ukrainian Armor через відсутність держфінансування. Попри це, Україна стала випробувальним полігоном для нових видів озброєнь, а країни НАТО отримали цінні уроки сучасної війни.

