Новости ОПК Украины
4 153 27

Украина производит больше артсистем, чем все страны НАТО, но этого недостаточно для сдерживания РФ, - WSJ

опк

За последние три года военно-промышленный комплекс Украины вырос в 35 раз - с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд сегодня.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, сейчас Украина производит больше артиллерийских систем, чем все страны НАТО вместе взятые. Если раньше был только один прототип гаубицы "Богдана", то сейчас таких выпускают более 20 в месяц. По словам президента Владимира Зеленского, более 40% вооружения на передовой - украинского производства. В сфере беспилотников, наземных дронов и РЭБ этот показатель приближается к 100%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Производственный потенциал украинского ВПК в прошлом году вырос втрое, - Сметанин

Несмотря на прогресс, проблемы остаются. Украина до сих пор не имеет достаточного количества боеприпасов и систем ПВО, а большинство оборонных предприятий не могут работать на полную мощность из-за нехватки финансирования. Как отметил советник президента Александр Камышин, правительство может закупить менее половины того, что реально могут изготовить предприятия.

В то же время некоторые страны начали финансировать украинский ВПК напрямую по "датской модели", инвестируя непосредственно в оборонные компании. Пример - гаубица "Богдана", которая дешевле западных аналогов и имеет 85% украинских компонентов.

Впрочем, вызовы остаются: в частности, приостановлен проект по производству 100 тысяч 155-мм снарядов компанией Ukrainian Armor из-за отсутствия госфинансирования. Несмотря на это, Украина стала испытательным полигоном для новых видов вооружений, а страны НАТО получили ценные уроки современной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС направил 1 млрд евро из сверхприбыли от замороженных активов РФ на оборонную промышленность Украины, - Умеров

Автор: 

НАТО (10263) ОПК (193) война в Украине (5794)
Топ комментарии
+18
За словами президента...

далі не читав.
19.05.2025 13:42 Ответить
+10
19.05.2025 13:49 Ответить
+8
За словами ЗЕ .Надійне джерело інформації,вчителі з зарплатою 4000$ підтверджують надійність
19.05.2025 13:52 Ответить
Це не ми такі молодці, це Європа за 30+ років готувалась до миру так ретельно, що немає чим тепер захищатись.
19.05.2025 13:41 Ответить
Ми також активно розппродавали та утилізували зброю...
19.05.2025 13:44 Ответить
Всі, крім роісії, Китаю і Індії були впевнені в ядерному озброєнні, як панацеї від майбутньої війни. Тому і готувалися до " миротворчих функцій" збройних сил.
19.05.2025 13:52 Ответить
призупинено проєкт з виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів компанією Ukrainian Armor через відсутність держфінансування.

ех Марафон мій, Марафон... телевізійний

курва !
19.05.2025 16:34 Ответить
рашка за 3 міс виробляє стільки снарядів як Європа за рік
19.05.2025 13:41 Ответить
корейських снарядів.
19.05.2025 13:49 Ответить
За останні три роки військово-промисловий комплекс України виріс у 35 разів - із $1 млрд у 2022 році до $35 млрд сьогодні.

та ні то зелені потвори крадуть у 35 разів більше
19.05.2025 13:41 Ответить
За словами президента...

далі не читав.
19.05.2025 13:42 Ответить
Що там виросло чітко видно по дроновим атакам на кацапію. Два тижні нуль-зеро.
Склепає щось арахамія на залишки від банкєту в Куршавелі, - запустим, і далі незламно рахуєм прильоти...
19.05.2025 13:47 Ответить
Якщо саботажники й брехуни Камишін і Смєтанін і зараз заправляють, то на папері для відосіків зе і далі будуть десятки і сотні брехливих процентів. Процентів, а не в натурі нормальної, справної зброї.
19.05.2025 16:43 Ответить
Тому що країни НАТО виробляють далекобійну і важку зброю для себе, а Україні поставляють стрілецьку зброю і піхотне екіпірування. Недавній пакет допомоги від Бельгії - 16 тисяч гвинтівок і 1 танк (для випробувань).
19.05.2025 13:47 Ответить
19.05.2025 13:49 Ответить
В Запоріжжі на ремонт ДК "Металургів" планують витратити 330млн. грн. А ви скиньте хоча б 5 грн на озброєння.
19.05.2025 13:50 Ответить
Какой маладєц наш Зєлєнскій, на чєтвьортом гаду вайни он такі начал к етай вайнє гатовіцца...
19.05.2025 13:50 Ответить
За словами ЗЕ .Надійне джерело інформації,вчителі з зарплатою 4000$ підтверджують надійність
19.05.2025 13:52 Ответить
За словами президента Володимира Зеленського, понад 40% озброєння на передовій - українського виробництва. У сфері безпілотників, наземних дронів і РЕБ цей показник наближається до 100%. Джерело: https://censor.net/ua/n3553028

З яких це пір збірка дронів з китайських комплектуючих та сировини , за допомогою в більшості китайського інструменту та обладнання стала 100% українським виробництвом ?))
19.05.2025 14:03 Ответить
С тих пір як бубачка про це сказав.
19.05.2025 14:08 Ответить
На 100тис. снарядів грошей у шмигаля немає. Але є на 100км асфальтування.
19.05.2025 14:07 Ответить
Чому Камишін разом зі Сметаніним не понесли відповідальність за тисячі бракованих мін?
"З 247 тисяч поставлених мін бракованими визнано 120 тисяч, згідно з джерел, близьких до справи. А насправді браковані майже всі, проте чимало командирів не подавали рекламації через побоювання, що їх покарають за критику" /https://novynarnia.com/2025/04/29/butusov-nazvav-vidpovidalnyh-za-ukladannya-kontraktiv-na-vyrobnycztvo-brakovanyh-min-dlya-zsu/ джерело/
19.05.2025 14:07 Ответить
Водночас деякі країни почали фінансувати український ВПК напряму за "данською моделлю", інвестуючи безпосередньо в оборонні компанії.
Вірю. Провертають/освоюють у 35 разів більше.

Цифри постачань, мабуть, ніхто не бачив. Таємниця.
19.05.2025 14:12 Ответить
З якою ціллю цікавитесь конкретними цифрами?
19.05.2025 14:37 Ответить
Наголошую на факті неможливості стверджувати "наростили".
Це як на Кацапії пишуть історію без доступу до архівів.
19.05.2025 15:33 Ответить
Яка бредятина від клована ....
19.05.2025 14:49 Ответить
ну вон индия-пакистан чего-то заглохли. через неделю и не жужжат. а у нас сотни тысяч трупов и разбомбленные города. наверное, не совсем то оружие, да и мины баркованные.
19.05.2025 14:51 Ответить
Если бы у действительно массовой(до 200 ед.) САУ "Богдана" еще и досылатель орудия работал... Чешское шасси оценили в 15% комплектующих, что тоже сомнительно.
19.05.2025 14:52 Ответить
призупинено проєкт з виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів компанією Ukrainian Armor через відсутність держфінансування Джерело: https://censor.net/ua/n3553028
19.05.2025 15:10 Ответить
 
 