Украина производит больше артсистем, чем все страны НАТО, но этого недостаточно для сдерживания РФ, - WSJ
За последние три года военно-промышленный комплекс Украины вырос в 35 раз - с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд сегодня.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, сейчас Украина производит больше артиллерийских систем, чем все страны НАТО вместе взятые. Если раньше был только один прототип гаубицы "Богдана", то сейчас таких выпускают более 20 в месяц. По словам президента Владимира Зеленского, более 40% вооружения на передовой - украинского производства. В сфере беспилотников, наземных дронов и РЭБ этот показатель приближается к 100%.
Несмотря на прогресс, проблемы остаются. Украина до сих пор не имеет достаточного количества боеприпасов и систем ПВО, а большинство оборонных предприятий не могут работать на полную мощность из-за нехватки финансирования. Как отметил советник президента Александр Камышин, правительство может закупить менее половины того, что реально могут изготовить предприятия.
В то же время некоторые страны начали финансировать украинский ВПК напрямую по "датской модели", инвестируя непосредственно в оборонные компании. Пример - гаубица "Богдана", которая дешевле западных аналогов и имеет 85% украинских компонентов.
Впрочем, вызовы остаются: в частности, приостановлен проект по производству 100 тысяч 155-мм снарядов компанией Ukrainian Armor из-за отсутствия госфинансирования. Несмотря на это, Украина стала испытательным полигоном для новых видов вооружений, а страны НАТО получили ценные уроки современной войны.
