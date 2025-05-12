Виробничий потенціал українського ВПК торік зріс втричі, – Сметанін

Виробничий потенціал військово-промислового комплексу України протягом минулого року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.

Про це у Брюсселі під час Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, передає Укрінформ.

"Завдяки партнерству з європейською оборонною промисловістю українська оборонна промисловість значно зросла протягом минулого року. Наша виробнича спроможність збільшилася з $12 млрд до $35 млрд. Сьогодні більш як 30% зброї, що використовується Силами оборони України, виробляються в Україні. Я дійсно вдячний вам за ваш внесок у цей результат", – наголосив український урядовець.

За його словами, для української та для європейської оборонної індустрії є критично важливим підтримувати високий темп розвитку й інновацій, оскільки Росія продовжує нарощувати власне оборонне виробництво.

Сметанін підкреслив, що для досягнення цієї мети, європейські та українські партнери мають спільними зусиллями подолати певні недоліки, які стримують розвиток їх оборонних спроможностей.

Серед таких недоліків український міністр назвав нестачу інвестицій та замовлень, прогалини в уніфікації та стандартизації систем озброєння, що сукупно призводить до зростання вартості виробництва та обслуговування військової техніки.

"Ми маємо повністю інтегрувати український оборонний сектор в європейську оборону технологічну та промислову базу, включаючи участь у програмі Rearm EU. Спільні дослідження й виробництво, спільні мережі постачання і навчання українських сил не лише допоможуть перемогти Україні, - це буде перемога ЄС. Тож давайте створимо арсенал вільного світу разом", – закликав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як вже повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбувається 2-й Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, що об’єднав провідних виробників українського і європейського оборонного сектору.

Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомоги на загальну суму майже 125 мільярдів євро.