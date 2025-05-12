ЄС виділить додаткові 900 мільйонів євро на українське озброєння
Європейський союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України коштом непередбачених доходів від заморожених активів РФ.
Про це оголосив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс у межах роботи Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, передає Інтерфакс-Україна.
"Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", – заявив він.
Фріс нагадав, що минулої п'ятниці високий представник ЄС Кая Калас оголосила, що ЄС інвестує 1 млрд євро в оборонну промисловість України.
"Минулого тижня у Львові було підписано контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в передові технології української оборонної промисловості, наприклад, виробництво безпілотників та ракет. Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості", – уточнив представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС.
Як повідомлялося, від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомоги на загальну суму майже 125 мільярдів євро.
