Євросоюз виділив Україні від початку повномасштабної війни допомоги на 125 мільярдів євро, – Шмигаль

Від початку повномасштабної війни Євросоюз надав Україні допомоги на загальну суму майже 125 мільярдів євро.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Львові.

"Вдячні ЄС за надану допомогу і за готовність стояти з нами пліч-о-пліч. Вдячні за 75 млрд євро фінансової, економічної та гуманітарної допомоги. За майже 50 млрд євро військової підтримки. За кожен пакет санкцій проти агресора, за заморозку російських суверенних активів та використання прибутків від них на користь України", – написав голова уряду.

За словами Шмигаля, Європа "все більше демонструє рішучість, гнучкість та швидкість у реакції".

"Ми бачимо нові санкції, нові оборонні ініціативи, нову логіку єдності. Ми бачимо Європу, яка здатна діяти... Наша стратегічна мета – це стати членом ЄС одразу після настання справедливого миру", – додав прем’єр.

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Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що США вже виділили Україні близько $350 мільярдів допомоги, втім відсутність звітності стосовно використання цих коштів викликає занепокоєння.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабної війни США надали Україні допомогу на суму $67 мільярдів на постачання зброї та ще $31,5 млрд – у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету.